HOUSE of the Dragon’s King Viserys n’a pas eu la meilleure des chances depuis son accession au trône.

Chaque épisode l’a rapproché de la mort et son état s’est notamment aggravé au fil des années. Attention : cet article contient des spoilers massifs pour House of the Dragon.

PA

Paddy Considine joue le roi Viserys Targaryen dans House of the Dragon[/caption]

De quelle maladie Viserys Targaryen souffre-t-il dans House of the Dragon ?

L’acteur de Viserys, Paddy Considine, a révélé la principale maladie qui a tourmenté le roi jusqu’à son dernier souffle.

S’adressant au podcast West of Westeros de Entertainment Weekly, Considine a révélé que le roi souffrait d’une forme de lèpre.

La maladie le faisait paraître vieux alors que son corps se détériorait malgré son jeune âge.

Il a expliqué : « Il souffre en fait d’une forme de lèpre. Son corps se détériore, ses os se détériorent.

“Il n’est pas vraiment vieux. C’est encore un jeune homme là-dedans. Il vient, malheureusement, d’avoir cette chose qui s’est emparée de son corps.

“Cela devient une métaphore pour être roi, et le stress et la tension que cela vous impose, et ce que cela vous fait physiquement, ce que cela vous fait mentalement.”

En savoir plus sur la Maison du Dragon VISAGE FAMILIER Les fans de House of the Dragon stupéfaits après avoir repéré la star d’EastEnders ‘POURQUOI?’ Les fans de House of the Dragon ont tous la même plainte à propos de la scène la plus sombre à ce jour

La lèpre (également connue sous le nom de maladie de Hansen) est une infection causée par une bactérie à croissance lente appelée Mycobacterium leprae, selon le CDC.

La maladie contagieuse peut avoir un impact sur les nerfs, la peau, les yeux et la muqueuse du nez si elle n’est pas traitée.

Il peut également causer la paralysie des mains et des pieds, la paralysie et la cécité.

L’épisode sept de House of the Dragon a également présenté le roi souffrant de démence, une maladie qui affecte la mémoire des personnes âgées, car elles sont incapables de se souvenir des choses comme elles le faisaient auparavant.





Qu’arrive-t-il à Viserys Targaryen dans House of the Dragon ?

Le roi Viserys a été sur le point de mourir pendant la majeure partie de la première saison.

Cependant, après un dernier rassemblement des deux factions Targaryen pour le dîner, l’épisode huit de House of the Dragon implique qu’il est finalement mort.

Les dernières minutes comportent plusieurs rebondissements qui ont mis en place le début de la guerre civile des Targaryen.

Le parti vert d’Alicent et le parti noir de Rhaenyra ont tous émergé au fil des ans, ce qui signifie que la prochaine génération de Targaryen divise davantage les héritiers du roi Viserys.

En savoir plus sur le soleil HEURE DE FERMETURE Marks and Spencer fermera 67 magasins dans le cadre d’un remaniement de succursales au cours des cinq prochaines années AIDE À LA FACTURATION Des milliers de familles recevront une aide supplémentaire de 130 £ pour leurs factures

Et maintenant que tout indique que le roi Viserys est enfin mort, la sanglante Danse des Dragons va enfin commencer.

Les derniers mots de Viserys dans l’épisode 8 de House of the Dragon sont “mon amour”, qui fait référence à la mère de Rhaenyra, Aemma Arryn, son premier amour.