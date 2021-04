Le bébé de huit mois d’ASHLEY Cain est décédé tragiquement à la suite d’une bataille contre une forme rare de leucémie.

L’ex-footballeur et sa petite amie Safiyya Vorajee ont annoncé que leur petite fille Azaylia était décédée de la maladie le dimanche 25 avril 2021.

Quelle maladie avait Azaylia?

Ashley Cain et sa petite amie de longue date Safiyya Vorajee ont eu une fille ensemble, Azaylia Diamond, qu’ils ont accueillie en août 2020.

Ashley a écrit: « Azaylia Diamond Cain 7lbs 10oz. Né le 10/08/2020. Heure 06:56. Il n’y a pas de mots pour décrire ce sentiment. »

Mais à peine deux mois après sa naissance, Azaylia a reçu un diagnostic de leucémie.

Quand Azaylia est-il mort?

Il a été annoncé le dimanche 25 avril 2021 que le tout-petit était décédé de la maladie.

Ashley, 30 ans, a annoncé aux fans la nouvelle déchirante en écrivant: « Reposez-vous au paradis, princesse. Je vous tiendrai toujours dans mon cœur jusqu’à ce que je puisse vous retenir à nouveau au paradis. »

La mère d’Azaylia, Safiyya Vorajee, a ajouté: « Tu es mon Ange, mon cœur bat mon âme, RIP mon bébé précieux, tu seras toujours avec moi comme une empreinte de main sur mon cœur. »

Et dans un autre article le même jour, Saffiya a rendu un autre hommage émotionnel à sa petite fille.

Elle a posté sur Instagram: « Tu es mon ange, mon cœur bat mon âme, RIP mon bébé précieux, tu seras toujours avec moi comme une empreinte de main sur mon cœur. »

Les parents ont été dévastés après que les médecins aient trouvé plus de tumeurs et se soient retrouvés à court d’options pour sauver la jeune fille qui luttait contre une forme rare de leucémie.

Pendant des semaines, les médecins ont déclaré que la courageuse petite fille ne pouvait avoir que «des jours à vivre», mais Ashley et Safiyya ont refusé de renoncer à tout espoir.

Combien d’argent a été amassé pour Azaylia?

Le couple a collecté plus de 1,5 million de livres sterling après avoir supplié ses fans et amis de l’aider à payer pour un traitement potentiellement vital à Singapour.

Dans une course contre la montre pour trouver un remède, il a lancé une page GoFundMe pour obtenir un financement.

Il a levé 1 million de livres sterling en seulement 16 heures.

Un texte de présentation sur la page de collecte de fonds, demandant de l’aide pour sauver la petite Azaylia, disait: «Notre belle fille Azaylia Diamond Cain n’avait que huit semaines lorsque nous avons appris la déchirante nouvelle qu’elle avait reçu un diagnostic de leucémie LMA.

«Lors du diagnostic, Azaylia avait un nombre de leucémie effroyablement élevé ainsi que des tumeurs dans la rate, l’estomac, les poumons et les reins qui l’ont mise dans un état critique et ont abouti à son placement en soins intensifs.

«Les médecins nous ont avertis qu’il y avait une forte probabilité qu’elle ne survivrait pas au premier cycle de chimiothérapie en raison de l’agressivité et de la rareté de sa maladie combinées à son âge.

« Pourtant, elle les a surpris et nous tous avec sa force et son courage en effectuant non seulement 1, mais 2 cycles de chimiothérapie avec très peu d’effets secondaires. »