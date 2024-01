De quelle aide Gaza a-t-il besoin pour survivre : un guide visuel

CNN

Moins d’une semaine après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les Nations Unies fait appel au monde demandant une aide de près de 300 millions de dollars pour aider les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. En un mois, le chiffre était de près quadruplé alors que toute la bande de Gaza plongeait dans une catastrophe humanitaire.

Trois mois après le début de la guerre, les donateurs internationaux, pour la plupart des gouvernements, ont fourni un peu plus de la moitié des fonds demandés dans le cadre du plan de l’ONU, selon données du service de suivi financier du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Les chiffres révèlent que seuls les quatre cinquièmes du financement d’urgence nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire et environ un quart de ce qui est nécessaire pour les abris, l’eau et l’assainissement ont été fournis.

Les organisations humanitaires affirment que la quasi-totalité de la population de la bande de Gaza est confrontée à une crise humanitaire. La Classification intégrée de la sécurité alimentaire, une agence de sécurité alimentaire soutenue par l’ONU, signalé le 21 décembre, « pratiquement tous les ménages sautent des repas chaque jour » à Gaza. Le propagé de maladiesnotamment l’hépatite, la diarrhée et les infections respiratoires, met davantage de vies en danger, selon l’Organisation mondiale de la santé.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient (UNWRA) rapporte que près de 80 % de la population civile de Gaza, soit environ 2,2 millions d’habitants, a été déplacée depuis qu’Israël a lancé son opération militaire en réponse à l’attaque du Hamas le 7 octobre, lorsque les militants ont tué environ 1 200 personnes et pris plus de 200 autres en otages, selon les autorités israéliennes.

Beaucoup se réfugient dans des tentes ou dans des logements surpeuplés à Rafah, dans le sud de Gaza, après que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont ordonné à la population de fuir à la fois le nord de Gaza et Khan Younis, au sud. Les Palestiniens déplacés, dont beaucoup ont quitté leur foyer avec peu ou rien, disent qu’ils ont du mal à rester au sec et au chaud à mesure que les températures hivernales et les pluies s’installent.

Pendant ce temps, l’agence des Nations Unies qui fournit des services à plus de la moitié des civils de Gaza est sur le point de s’effondrer, a déclaré son chef dans un communiqué. lettre au président de l’Assemblée générale des Nations Unies le 7 décembre. Au 12 janvier, plus de 150 membres du personnel avaient été tué — plus que dans tout autre conflit — et au moins 70 % du personnel restant est déplacé, selon l’UNRWA.

L’armée israélienne a a commencé à retirer ses soldats de Gazamais a déclaré qu’il s’attend à ce que les combats se poursuivent tout au long de 2024. Le 22 décembre, le Conseil de sécurité de l’ONU adopté une résolution appelant à de nouvelles pauses humanitaires prolongées pour permettre davantage d’aide à Gaza. Il n’y a eu aucune pause dans les combats depuis sept jours, fin novembre, négociés dans le cadre d’un accord de libération des otages entre Israël et le Hamas.

Majdi Fathi/NurPhoto/Getty Images Des gens transportent certaines de leurs affaires alors qu’ils marchent vers Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 4 janvier, fuyant le centre de Gaza.

La longue dépendance de Gaza à l’aide

Gaza est depuis des années l’un des principaux bénéficiaires mondiaux d’aide par habitant. Avant la guerre, quatre personnes sur cinq dépendaient de l’aide internationale et pas moins de 1,84 million de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire, selon le Programme alimentaire mondial.

Le taux de chômage pour Gaza atteignait 45 % en 2022, selon le Bureau palestinien des statistiques. En 2022, selon le Banque mondialel’Afrique du Sud avait le taux de chômage le plus élevé au monde, avec 29,8 %, et Gaza et la Cisjordanie ensemble étaient troisièmes, avec 25,7 %.

En 1993, Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) ont signé les accords d’Oslo. Aux termes de cet accord, l’OLP a renoncé à la résistance armée contre Israël en échange de promesses d’un État palestinien indépendant. Les accords ont également établi l’Autorité palestinienne (AP) en tant que gouvernement d’autonomie limitée pour Gaza et la Cisjordanie. Le Hamas, une organisation islamiste créée en 1987, s’est opposé aux accords. Sa charte appelle à la destruction d’Israël et le groupe considère Israël comme un État illégitime occupant la Cisjordanie.

La frustration croissante à l’égard de l’AP sur un certain nombre de fronts, y compris l’absence de changement, a conduit le Hamas à remporter la majorité des sièges lors des élections du Conseil législatif palestinien de 2006. Le Fatah, le parti politique qui constitue l’épine dorsale de l’Autorité palestinienne, et le Hamas ont formé un gouvernement de coalition éphémère. Ce dernier avec force a pris le contrôle de Gaza en juin 2007. Depuis lors, l’Autorité palestinienne n’exerce qu’une autonomie limitée en Cisjordanie occupée par Israël.

Mohammed Abed/AFP/Getty Images/Fichier Un garçon palestinien regarde par la fenêtre, juste au-dessus du mur grêlé, suite aux affrontements nocturnes entre le Fatah et le Hamas à Gaza en mai 2007.

“Du milieu des années 1990 au début des années 2000, la Palestine est impliquée dans ce projet de construction d’État et une grande partie de l’aide (au développement) y est consacrée”, a déclaré Yara Asi, professeur adjoint à l’Université de Floride centrale qui étudie la santé et les droits humains des Palestiniens. . « Au début des années 2000, on commence à constater une désillusion : les promesses d’Oslo ne se sont pas concrétisées. »

En 2007, les militants du Hamas ont pris le contrôle de Gaza aux mains des forces loyales à l’Autorité palestinienne. D’ici quelques mois, le cabinet de sécurité israélien désignerait Gaza comme « territoire hostile ».

Israël a alors institué un blocus permanent, limitant considérablement la circulation des personnes et des personnes. marchandises par voie terrestre, maritime ou aérienne, ce qui, selon eux, est essentiel pour empêcher le Hamas de s’armer. Les restrictions s’étendent aux biens que les Israéliens considèrent comme ayant un double usage civil et militaire, comme le béton, les engrais agricoles et certains équipements médicaux.

« De nombreux biens de consommation courante, notamment des matériaux de construction, ne pouvaient pas entrer dans la bande de Gaza car ils figurent sur la liste des « matériaux à double usage » », a déclaré René Wildangel, chercheur associé à l’Université hellénique internationale de Thessalonique, en Grèce, et un ancien expert des droits humains pour le Moyen-Orient à Amnesty International.

Cela rend la reconstruction difficile, a déclaré Wildangel.

L’ONU a déclaré dans un rapport de 2022 rapport que les restrictions ont eu un « impact profond » sur les conditions de vie quotidiennes à Gaza et « ont miné l’économie de Gaza, entraînant un chômage élevé, une insécurité alimentaire et une dépendance à l’aide ».

À la suite du blocus, le commerce s’est arrêté, les emplois ont disparu et de plus en plus de familles sont tombées dans la pauvreté, tandis que la population de Gaza a augmenté de près de 60 %, selon une analyse des données du Bureau central palestinien des statistiques.

Le Hamas étant classé comme organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne, la majeure partie de la communauté internationale couper investissements directs à Gaza après 2007.

Mais l’ampleur des besoins à Gaza signifiait que l’aide d’urgence et l’aide humanitaire devaient continuer à arriver. Les données publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montrent que l’aide étrangère totale aux territoires palestiniens a été nettement plus élevée depuis la prise de pouvoir du Hamas par rapport à l’ère post-Oslo.

Mais même si l’aide étrangère à Gaza a augmenté à la suite de la prise de pouvoir du Hamas, le montant de l’aide fluctue chaque année, selon les données de l’OCDE.

« L’aide aux Palestiniens est ponctuelle, elle dépend de qui est le président (américain), de qui est aux commandes en Europe ; Le Qatar pourrait se réveiller un jour et décider qu’il veut (aider) », a déclaré Asi à CNN. « Ainsi, les Palestiniens n’ont aucune possibilité de planifier les choses pour l’avenir. »

Après 2007, les États-Unis renforcé son aide économique pour renforcer l’Autorité palestinienne en Cisjordanie.

En 2018, l’administration Trump a réduit 200 millions de dollars de l’aide palestinienne et a interrompu ses contributions à l’UNRWA. Bien que Biden réintégré l’aide en 2021, les montants n’ont jamais retrouvé les niveaux de l’ère Obama, qui atteignaient 1 milliard de dollars en 2009.

Le Qatar a également été un donateur majeur à Gaza, contribuant environ 1,3 milliard de dollars depuis 2019, selon les données de l’OCDE. Le pays a même fourni de l’argent pour payer les salaires des fonctionnaires et expédié carburant pour aider à la production d’électricité depuis au moins 2018 avec l’approbation d’Israël.

L’AP s’est opposée au financement de son rival, et la communauté du renseignement israélien ne l’a pas soutenu, selon un ancien haut responsable du ministère de la Défense, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré à l’époque qu’il soutenait les paiements qataris, « pour ramener le calme ». dans les villages (israéliens) du sud, mais…