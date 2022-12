De quel virus s’agit-il cette fois ? Les New-Yorkais en ont assez d’être malades.

Matthew Harris, un médecin de Northwell Health spécialisé en médecine d’urgence pédiatrique au Cohen Children’s Medical Center dans le Queens, a déclaré que la grippe et le VRS sont apparus plus tôt que prévu à l’automne, et à un volume et une gravité plus élevés. Le VRS commence historiquement à culminer de la mi-novembre à la fin novembre et reste jusqu’au printemps, a-t-il dit, mais cette année, le virus est arrivé un mois plus tôt.

Le VRS était la cause virale prédominante d’admission à Cohen, suivie de la grippe, a-t-il dit, tandis que Covid n’était pas un contributeur significatif. Au cours des sept derniers jours, a-t-il dit, l’hôpital a accueilli en moyenne environ 260 enfants au service des urgences par jour et fonctionne à une capacité comprise entre 105 et 120 %.

Il a ajouté que de nombreux enfants sont venus avec plusieurs virus en même temps, par exemple, une combinaison de la grippe et du coronavirus.