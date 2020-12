Le président Recep Tayyip Erdogan a remis en question l’alliance turco-américaine après que Washington eut annoncé des sanctions contre Ankara pour l’achat de systèmes de missiles russes S-400.

Au cours d’une déclaration télévisée, le dirigeant turc a critiqué l’administration Trump pour avoir émis de nouvelles sanctions, la qualifiant d’attaque contre la souveraineté du pays et déclarant que son gouvernement continuerait à renforcer ses systèmes de défense quelles qu’en soient les conséquences.

De quel genre d’alliance s’agit-il? De quel type de partenariat s’agit-il? Cette décision est une attaque hostile ouverte contre les droits souverains de notre pays.

Les États-Unis ont imposé les sanctions lundi dans le cadre de la CAATSA, la loi américaine Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, marquant la première fois qu’ils ont pris une telle mesure contre un allié de l’OTAN. Elle intervient au milieu des tensions accrues entre les pays occidentaux et Ankara au sujet des actions de la Turquie au Moyen-Orient et dans le nord de Chypre.

Expliquant la décision, le secrétaire adjoint du département d’État américain Chris Ford a déclaré: «Nous regrettons beaucoup que cela ait été nécessaire et nous espérons vivement que la Turquie travaillera avec nous pour résoudre le problème des 400 dans les plus brefs délais.. »

La CAATSA cherche à décourager les gouvernements de signer des accords militaires avec la Russie, dans le but de réduire l’influence de Moscou à travers l’Eurasie. La législation vise également l’Iran et la Corée du Nord, imposant des restrictions similaires.

Ce n’est pas la première fois que l’Amérique tente de punir la Turquie pour avoir acheté du matériel militaire à la Russie. L’année dernière, les États-Unis ont retiré Ankara de leur programme d’avions de combat F-35 après avoir pris livraison des premières parties du système S-400.

Aussi sur rt.com Les sanctions américaines contre les S-400 russes ont « ébranlé toutes les valeurs » de son alliance avec la Turquie – Ankara

Les actions américaines ont été déclenchées par la crainte que l’acceptation du S-400 puisse permettre à la Russie de recueillir secrètement des informations confidentielles sur les Lockheed Martin F-35 de fabrication américaine. La Turquie a rejeté à plusieurs reprises ces inquiétudes, cherchant à rassurer l’Occident sur le fait que le système de défense et les avions de combat ne seront pas intégrés.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!