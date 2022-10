De quel côté dois-je porter mon coquelicot pour le jour du Souvenir ? – Le soleil

PENDANT la période du Souvenir, les coquelicots sont portés avec fierté pour honorer nos anciens combattants.

Mais quelle est la bonne façon de porter un coquelicot ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le protocole du coquelicot.

Les coquelicots sont portés pour honorer les anciens combattants Crédit : Getty – Contributeur

De quel côté dois-je porter mon coquelicot ?

Traditionnellement, le Coquelicot est porté pendant la période du Souvenir, du dernier vendredi d’octobre à la fin de la journée du 11 novembre.

Le coquelicot est devenu un symbole visuel puissant des commémorations autour du jour de l’Armistice et du dimanche du Souvenir et il existe diverses théories sur la “bonne” façon de le porter.

Beaucoup de gens disent que le coquelicot doit être porté sur le revers gauche, pour le garder près de votre cœur – il marque également les origines militaires du symbole, car c’est le côté des médailles que portent les forces armées.

Une autre école de pensée est que le coquelicot doit être porté à gauche par les hommes et à droite par les femmes, comme c’est la tradition pour un insigne ou une broche.

Cependant, la vérité est qu’à moins que vous ne serviez actuellement, il n’y a pas de façon “correcte” de porter un coquelicot – c’est simplement une question de choix individuel.

Le positionnement de la feuille de la fleur a également été débattu.

Selon une théorie, il devrait être à 11 heures, ce qui représente la 11e heure du 11e jour du 11e mois – la fin officielle de la Première Guerre mondiale en 1918.

Cependant, la Légion royale britannique insiste sur le fait qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon.

Au lieu de cela, ils disent simplement : “La meilleure façon d’en porter un est avec fierté.”

Quand la tradition du coquelicot a-t-elle commencé ?

En 1915, le lieutenant-colonel John McCrae perd son ami le lieutenant Alexis Helmer à Ypres, l’une des batailles les plus célèbres et les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale.

Alors qu’il pleurait son camarade décédé, il a repéré d’innombrables coquelicots poussant dans les champs déchirés par la bataille, un spectacle poignant qui l’a inspiré à écrire In Flanders Fields – l’un des plus célèbres de tous les poèmes de guerre.

L’influence des travaux de McCrae fut telle que lorsque la Première Guerre mondiale prit fin en 1918, le coquelicot fut adopté comme symbole du Souvenir.

Anna Guérin promeut également simultanément l’idée du coquelicot comme symbole du Souvenir – elle est venue en Grande-Bretagne avec ses deux filles mais lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, elle a déménagé aux États-Unis où elle a immédiatement commencé à collecter des fonds pour les personnes rendues démunies par guerre.

Et à la fin de 1920, elle avait été responsable des Poppy Days dans plusieurs États américains et tournait son attention plus loin.

En septembre 1921, elle arriva à Liverpool et partit pour

convaincue qu’elle pourrait persuader la toute jeune Légion britannique d’accepter son idée.

La Royal British Legion s’est formée en 1921 et a commandé neuf millions de versions en soie des fleurs, qui ont été vendues le 11 novembre de cette année-là – le tout premier Poppy Appeal a permis de recueillir 106 000 £ et a également marqué le troisième anniversaire du jour de l’armistice.

Pourquoi y a-t-il des coquelicots différents en Angleterre et en Ecosse ?

La différence dans le style de coquelicot en Angleterre et en Écosse s’est avérée une source de controverse lorsqu’il a été découvert que Sainsbury’s vendait des versions anglaises au nord de la frontière en 2016.

En Angleterre, les coquelicots n’ont que deux pétales et une feuille verte, alors que ceux distribués par l’association PoppyScotland ont quatre pétales et aucune feuille.

Expliquant pourquoi il n’y a pas de feuille sur le pavot écossais, PoppyScotland a déclaré: “En plus d’être botaniquement incorrect, il en coûterait 15 000 £ pour faire des feuilles pour tous les coquelicots – l’argent que nous pensons être mieux dépensé pour les anciens combattants.

“Nous sommes peut-être un peu partiaux, mais nous pensons que le coquelicot écossais est aussi plus beau.”

PoppyScotland a fusionné avec la Royal British Legion en 2011, mais l’argent qu’elle lève est dépensé pour soutenir les vétérans écossais.

Quel devrait être mon don de coquelicot ?

L’appel Poppy de la Royal British Legion recueille des fonds pour aider à soutenir les membres actifs et anciens des forces armées et leurs familles.

Chaque petite aide, et toutes les contributions sont les bienvenues – alors ne donnez que ce que vous voulez ou pouvez vous permettre.

Mais pour éviter toute confusion ou embarras, voici le guide de la British Legion sur les dons suggérés pour les différents types de coquelicots proposés :

Coquelicot 2 – 1,00 £

Coquelicot d’autel – 0,50 £

Bracelet coquelicot – 2,00 €

Voiture Coquelicot – 5,00 £

Camion Coquelicot – 10,00 £

Voiture magnétique coquelicot – 5,00 €

Camion Coquelicot Magnétique – 10,00 €

Réflecteur coquelicot – 1,00 €

Bandes de poignet – 2,00 £

Croix en bois – 1,50 £

Vous pouvez également faire un don en ligne sur le site Web de la British Legion, par téléphone, par SMS ou par courrier – vous pouvez trouver toutes les informations pertinentes ici.