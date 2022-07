De quel cancer souffre Joe Biden ?

LORS de son discours sur le réchauffement climatique, Joe Biden a choqué la foule présente en faisant une annonce concernant sa santé.

Lors d’un discours sur le changement climatique et ses effets, Biden a déclaré au public qu’il avait déjà reçu un diagnostic de cancer.

Joe Biden a dit à une foule de personnes qu’il avait un cancer, mais on ne sait pas quand il a été diagnostiqué

Joe Biden a-t-il un cancer ?

Biden décrivait les effets sur la santé des émissions des raffineries de pétrole près de sa maison d’enfance à Claymont, Delaware, affirmant que l’usine avait un mauvais “héritage” de “toxines, de smog et d’émissions de gaz à effet de serre”.

Alors que le président continuait à parler de la contribution des raffineries à “l’urgence climatique” dans la région, il a semblé dire qu’il avait un cancer.

“C’est pourquoi moi et tant d’autres personnes avec qui j’ai grandi ont un cancer et pourquoi pendant très longtemps, le Delaware a eu le taux de cancer le plus élevé du pays”, a déclaré Biden.

On ne sait pas s’il s’agissait d’un aveu de son état de santé ou de la dernière erreur verbale du président.

Plus à venir…

