De puissants orages, des vents violents font au moins 8 morts en France, Italie

De violents orages et des vents de force ouragan ont fait au moins huit morts en France et en Italie jeudi, déracinant des arbres en Toscane et sur l’île française de Corse, et arrachant des éclats de brique du clocher de la basilique Saint-Marc à Venise. Plus de 100 bateaux en mer Méditerranée ont appelé à l’aide d’urgence, ont indiqué les autorités.

La tempête a produit des rafales de plus de 220 km/h dans certaines régions, selon l’agence météorologique nationale Météo France. Environ 45 000 foyers étaient privés d’électricité en Corse, où des dizaines de personnes ont été blessées et 12 ont été hospitalisées, dont une dans un état critique, ont indiqué les autorités.

Les régions italiennes de la Toscane et de la Vénétie ont toutes deux déclaré l’état d’urgence, car les violentes tempêtes dans le nord contrastaient avec des températures torrides pouvant atteindre 43 ° C dans le sud de l’Italie.

Des tempêtes ont frappé les pays d’Europe occidentale ces derniers jours après un été de conditions météorologiques extrêmes, tandis que les pays voisins d’Europe centrale et orientale subissent toujours des vagues de chaleur et une sécheresse exceptionnelles.

2 morts dans des incidents distincts en Italie

Deux personnes ont été tuées jeudi dans des incidents distincts en Toscane, l’une près de la ville de Lucques et l’autre près de Carrare, lorsque des arbres ont été arrachés par des tempêtes. Des dizaines de personnes auraient été blessées, dont quatre blessées par des chutes d’arbres dans un camping près de Carrare.

À Venise, des vents violents ont détaché des morceaux de brique du clocher de la basilique Saint-Marc, qui se dresse devant la célèbre cathédrale. Les touristes ont été évacués de la structure, qui a été bouclée. La tempête a renversé des chaises et des tables sur la place Saint-Marc et ailleurs, et a emporté des chaises de plage sur le Lido voisin.

Les vents se sont levés soudainement mais se sont calmés en cinq minutes environ, a déclaré Carlo Alberto Tesserin, le gardien de la basilique et du clocher, à l’Associated Press.

“Ce n’étaient pas des vents habituels pour nous”, a déclaré Tesserin.

Les vents violents arrêtent les trains

Dans le nord de l’Italie, une tempête nocturne a forcé une ligne de train au sud-est de Gênes à fermer après que des vents violents ont transporté des structures de plage sur les voies, endommageant les circuits électriques.

La tempête a frappé pendant la semaine de vacances à la plage la plus chargée d’Italie. Le maire de Sestri Levante, Valentina Ghio, a appelé les visiteurs à rester à l’écart des plages jusqu’à ce que les intempéries soient passées.

Une grêle de la taille d’une noix a frappé la région italienne de la Ligurie avec suffisamment de force pour briser les fenêtres des maisons et endommager les vergers et les jardins.

Le nord de l’Italie a subi sa pire sécheresse depuis des décennies cette année, mais les fortes pluies de ces derniers jours ont provoqué des tempêtes de grêle dispersées, des tourbillons et des inondations qui ont endommagé ou détruit des cultures entières de fruits et légumes, ainsi que des vignobles et des oliveraies, selon l’Italien lobby agricole Coldiretti.

Dégâts de tempête en Corse et à Paris

En Corse, une adolescente de 13 ans est décédée après la chute d’un arbre dans un camping de la ville côtière de Sagone. Une femme de 72 ans a été tuée lorsque le toit d’un restaurant de plage est tombé sur son véhicule à Coggia, et un homme de 46 ans est décédé dans un camping à Calvi.

Des passants regardent des bateaux jetés sur la plage de Sagone à Coggia après que des vents violents ont frappé jeudi l’île méditerranéenne française de Corse. (Pascal Pochard-Casabianca/AFP/Getty Images)

Les équipes de sauvetage ont retrouvé les corps d’un pêcheur de 62 ans et d’un kayakiste non identifié au large des côtes de la Corse, selon l’autorité maritime française pour la Méditerranée. Il a indiqué que les deux sont morts à la suite de la tempête soudaine et que plus de 100 navires échoués, naufragés ou échoués dans la région ont appelé à l’aide d’urgence.

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est rendu sur l’île jeudi pour inspecter les dégâts.

REGARDER | Stations de métro inondées à Paris : Une violente tempête inonde les rues de Paris Une tempête a finalement brisé la vague de chaleur à Paris, en France, mardi, mais les précipitations ont été si fortes qu’elles ont inondé les rues et se sont déversées dans les stations de métro de la ville.

Des orages ont inondé mercredi les stations de métro parisiennes et le Vieux-Port de Marseille, et des vents de plus de 100 km/h ont été enregistrés au sommet de la tour Eiffel lors d’une crue éclair mardi.

Les pluies violentes surviennent au milieu d’un été de sécheresse, de vagues de chaleur et d’incendies de forêt à travers l’Europe que les scientifiques associent au changement climatique d’origine humaine.

Un besoin de pluie en Hongrie

Pourtant, à l’est, dans la grande plaine du sud de la Hongrie, le berger Sandor Kalman ne peut que rêver de pluie. Il fait paître des moutons sur des terres desséchées par une chaleur intense et de faibles précipitations.

Tandis qu’il marche dans ses pâturages, ce qu’il reste d’herbe crisse sous ses bottes.

Une image prise près de Vamosszabadi, en Hongrie, mercredi, montre une partie d’un navire qui a coulé pendant la Seconde Guerre mondiale – et est maintenant révélée par le niveau d’eau inhabituellement bas du Danube. (Csaba Krizsan/MTI/Associated Press)

“En cette canicule, ce sol argileux brûle en fait les pattes des moutons, il fait si chaud”, a-t-il dit, ajoutant que ses chiens de berger ont également du mal à marcher sur la terre desséchée. “J’ai 57 ans, mais je n’ai jamais vu une sécheresse aussi importante.”

Les données météorologiques hongroises de cette année montrent le plus grave manque de précipitations depuis 1901.

Le niveau d’eau du Danube, l’un des plus grands cours d’eau d’Europe, a chuté de 1,5 mètre en trois semaines près de Budapest, ce qui a conduit la compagnie régionale des eaux à avertir que l’approvisionnement en eau potable pourrait être menacé.

“L’avenir est difficile à prédire, mais les prévisions et les modèles climatiques suggèrent que de nouvelles sécheresses graves sont probables”, a déclaré Klara Kerpely du groupe environnemental WWF Hongrie, avertissant que les responsables devront se préparer à des conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes et retravailler le système de rétention d’eau de la Hongrie.