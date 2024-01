De puissantes vagues frappent la base militaire américaine aux Îles Marshall

Le colonel Drew Morgan, commandant de la garnison, a déclaré dans une vidéo a publié lundi sur Facebook qu’il y avait eu «quelques blessures mineures» lorsque les vagues ont frappé.

“Dégager la piste de Roi-Namur et évaluer sa sécurité est notre priorité absolue maintenant que nous avons évacué le personnel non requis pour les premiers efforts d’intervention”, a déclaré mardi le colonel Morgan dans un communiqué. “Une fois la piste ouverte, nous pouvons déplacer les personnes et les équipements pour lancer le processus de récupération.”