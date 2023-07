De profonds clivages générationnels démentent la politique thaïlandaise

Le chef du Parti aller de l’avant et candidat au poste de Premier ministre, Pita Limjaroenrat, s’adresse à ses partisans avant le vote parlementaire du 13 juillet pour élire le prochain Premier ministre thaïlandais, devant Central World à Bangkok le 9 juillet 2023.

Le Parlement thaïlandais votera pour un nouveau Premier ministre jeudi, et les jeunes et les citadins du pays sont sur le point de savoir si leur soutien à un parti d’opposition progressiste lors des élections de mai se traduira par un véritable pouvoir.

Il n’y a pas si longtemps, ils baignaient dans l’euphorie de la victoire éclatante du parti, se préparant au changement et à la réforme démocratiques. Deux mois plus tard, ils sont plutôt confrontés à la vue de Wan Muhamad Noor Matha, 79 ans – très considéré comme un membre de la vieille garde – en tant que « nouveau » président de la Chambre des représentants thaïlandaise.

Les jeunes électeurs avaient propulsé le parti Move Forward – dirigé par Pita Limjaroenrat, 42 ans, éduqué à Harvard – à une majorité sans précédent des sièges au Parlement après neuf ans de régime militaire, mais c’était trop mince pour que le parti puisse pousser ses propres candidats, le forçant à former une coalition avec sept autres partis.

Move Forward avait fait campagne sur un ambitieux programme de réformes structurelles ciblant la monarchie, les monopoles et l’armée du pays. Ces objectifs élargissaient essentiellement les objectifs des manifestations étudiantes d’il y a plus de deux ans qui avaient été déclenchées par la dissolution d’un parti politique – l’entité qui a précédé Move Forward – qui était très critique à l’égard du Premier ministre sortant Prayut Chan-o-cha, l’ancien général militaire qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 2014 et a apporté des modifications à la Constitution thaïlandaise en 2017.

Sa faible majorité a rendu son programme vulnérable aux machinations des institutions qu’il cherche à réformer, ainsi qu’aux réseaux de clientélisme imbriqués qui subsistent malgré l’éviction de plusieurs familles d’affaires influentes lors de cette élection. L’installation de Wan Noor en tant que candidat de compromis après que le parti Pheu Thai, arrivé en deuxième place, s’était opposé au choix de Move Forward, n’était qu’un début.

« Le choix de M. Wan Muhamad Noor Matha comme président de la Chambre indique que le parti Pheu Thai a une influence significative sur le parti Move Forward », a déclaré Syetarn Hansakul, analyste principal à l’Economist Intelligence Unit.

« Cela place le parti Pheu Thai dans une position avantageuse si M. Pita ne parvient pas à obtenir suffisamment de votes des sénateurs pour le soutenir au poste de Premier ministre. »