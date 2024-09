De profondes divisions persistent sur la réponse de Walz aux émeutes qui ont suivi le meurtre de George Floyd

MINNEAPOLIS — MINNEAPOLIS (AP) — Gouverneur Tim Walz Il a été confronté à la plus grande crise de sa carrière politique lorsque les deux plus grandes villes du Minnesota ont éclaté en manifestations et émeutes après qu’un policier blanc de Minneapolis a tué George Floyd.

Le Meurtre d’un homme noir en 2020 a déclenché une bilan national pour discrimination raciale et mauvaise conduite policière. Sa mort et ses conséquences complexes ont mis à l’épreuve le leadership de Walz à l’un des moments les plus importants de l’État.

Les actions du gouverneur – ou son inaction – pendant et après les violences de Minneapolis et de St. Paul ont suscité de vives critiques de la part des républicains du Minnesota. Elles n’ont pas non plus satisfait certains progressistes qui l’avaient exhorté à prendre des mesures plus audacieuses pour remodeler le système de police dans l’État. Les défenseurs de Walz affirment qu’il a fait un travail exemplaire dans des circonstances sans précédent.

Quatre ans plus tard, sur la scène nationale, en tant que candidat démocrate à la vice-présidence, Walz est confronté à des questions et des critiques similaires : les républicains le qualifient de radical de gauche qui a été trop lent à agir et certains progressistes disent qu’il n’a pas été assez radical dans la lutte contre les abus de la police.

Une analyse réalisée par l’Associated Press, basée sur des documents gouvernementaux, des rapports de consultants, des comptes rendus de presse, des enregistrements vidéo et audio, ainsi que des entretiens avec des familles, des militants, des avocats et des responsables publics, dresse un tableau nuancé de la manière dont Walz a géré le défi. En tant que gouverneur relativement nouveau, il a essayé d’équilibrer les pressions et les intérêts concurrents des responsables locaux et fédéraux, y compris le président de l’époque, Donald Trump, tout en naviguant dans les dangers posés par l’évolution rapide des manifestations et des émeutes qui se déroulent au milieu d’une pandémie mondiale mortelle.

« Rester à l’écart et critiquer, ce n’est pas ça être gouverneur. Il s’agit de prendre des décisions difficiles au moment opportun », a déclaré Walz lors de la conférence de presse. un débat au poste de gouverneur en 2022.

Il a défendu la manière dont les autorités locales, étatiques et fédérales ont travaillé ensemble et a déclaré que cela devrait servir de modèle aux autres États. « Je suis fier de la réponse du Minnesota ; je suis fier des premiers intervenants du Minnesota qui étaient sur place, des pompiers à la police en passant par la Garde nationale, et des citoyens qui étaient sur place », a-t-il déclaré.

Floyd a été tué le 25 mai 2020, le Memorial Day. Vidéo d’un témoin Ses cris de mort, « Je ne peux pas respirer », se sont rapidement propagés, provoquant l’indignation. Les manifestations ont été dans un premier temps pacifiques, malgré quelques actes de vandalisme et des affrontements avec la police, les dirigeants s’efforçant de trouver un équilibre entre la liberté d’expression des manifestants et la nécessité de protéger la sécurité publique.

Des pillages majeurs L’attaque a commencé le 27 mai, deux nuits plus tard. Un magasin Target a été pillé. Un magasin de pièces détachées automobiles et plusieurs autres commerces ont été incendiés. Le chef de la police a demandé au maire de demander l’aide de la Garde nationale. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a déclaré plus tard que le gouverneur avait hésité, une accusation que Walz a niée.

Valse, une Vétéran de la Garde nationale depuis 24 ans, approuvé une activation limitée le 28 mai pour protéger les pompiers et le complexe du Capitole de l’État, et a déclaré l’état d’urgence en temps de paix, bien qu’il ait continué à laisser la plupart des interventions entre les mains des autorités locales.

Les dégâts n’ont fait qu’empirer cette nuit-là. Les manifestants ont pris le contrôle du commissariat du 3e arrondissement, qui a rapidement pris feu et a été détruit. Les troupes de garde ne sont arrivées au commissariat que plusieurs heures plus tard, aux premières heures du 29 mai.

Ce jour-là, Walz a critiqué « l’échec lamentable » de la réponse de la ville. Il a déclaré que l’État prendrait le contrôle et qu’il avait imposé un couvre-feu nocturne.

« J’assume la responsabilité », a déclaré Walz, ajoutant qu’il comprenait les critiques selon lesquelles l’État n’avait pas réagi assez rapidement. « C’est de ma faute », a-t-il dit.

Après une autre nuit de violence entre manifestants et police, et de nouveaux incendies criminels, le gouverneur a ordonné une mobilisation totale de la Garde. Il considéré comme une offre du Pentagone d’envoyer des policiers militaires, mais il n’a pas accepté. Le lendemain, le 31 mai, il a déclaré Le procureur général Keith Ellison, OMS jouissait de la confiance au sein de la communauté noire, prendrait en charge les poursuites contre les officiers impliqués dans la mort de Floyd.

Au moment où la plupart des violences se sont calmées, plus de 1 500 entreprises et bâtiments avaient été endommagés, pour un coût estimé à 500 millions de dollars.

Le Sénat du Minnesota contrôlé par les républicains a tenu une série d’audiences sur les troubles et la réponse officielle de ce mois de juillet. rapport final En octobre 2020, il a imputé la responsabilité de cette situation à un échec du leadership exécutif au niveau de l’État et au niveau local et à une hésitation du gouverneur démocrate et des dirigeants de la ville à affronter leurs alliés idéologiques.

« Le gouverneur Walz, son administration et le maire Frey n’ont pas pris conscience de la gravité des émeutes et du danger que courraient les Minnesotans si les émeutiers n’étaient pas confrontés et arrêtés », a déclaré le rapport du GOP du Sénat. « Le gouverneur Walz et le maire Frey n’ont pas réagi à temps pour affronter les émeutiers avec la force nécessaire en raison d’une croyance philosophique mal conçue selon laquelle une telle action exacerberait les émeutes. »

Lors de ses récentes apparitions dans le Minnesota, Trump a faussement affirmé qu’il était personnellement responsable du déploiement de la Garde nationale, même si c’est en réalité Walz qui a donné les ordres de mobilisation.

« Chaque électeur du Minnesota doit savoir que lorsque les foules violentes d’anarchistes, de pillards et de marxistes sont venues incendier Minneapolis il y a quatre ans – vous vous souvenez de moi ? – je n’ai pas réussi à faire réagir votre gouverneur », a déclaré le candidat républicain à la présidence en juillet. « Il était censé faire appel à la Garde nationale ou à l’armée. Et il ne l’a pas fait. »

Cela contraste fortement avec les éloges que Trump a adressés à Walz une fois la crise terminée. Deux jours après que Walz a ordonné la mobilisation de toute la Garde nationale, le président de l’époque a déclaré aux gouverneurs et aux responsables de l’administration lors d’une conférence téléphonique que le chef de l’exécutif du Minnesota avait fait un travail remarquable.

« Ce qu’ils ont fait à Minneapolis était incroyable. Ils sont entrés et ont dominé, et cela s’est produit immédiatement », a déclaré Trump, selon un communiqué de presse. enregistrement audio de l’appel L’enregistrement audio montre que le président n’a pas critiqué le gouverneur à l’époque. « Tim, tu as appelé de gros chiffres et les gros chiffres les ont éliminés si vite, c’était comme des quilles de bowling », a déclaré Trump.

Deux évaluations externes non partisanes, publiées en mars 2022, ont révélé des lacunes dans les réponses de la ville et de l’État.

UN rapport de l’organisation à but non lucratif Wilder Research, commandé par le ministère de la Sécurité publique, a cité un manque de leadership clair Le rapport indique que l’État n’a mis en place un centre de commandement multi-agences que trop tard, quatre jours après la mort de Floyd. Il indique que le centre a connu un «début chaotique», sans chaîne de commandement claire, tandis que la ville a continué à gérer son propre centre d’opérations d’urgence avec des stratégies concurrentes d’application de la loi. Le rapport indique également que la Garde nationale a été mobilisée trop tard.

Un séparé rapport d’après-action commandé par la ville et réalisé par la société de gestion des risques Hillard Heintze, a déclaré que les responsables de Minneapolis qui ont demandé l’aide de la Garde n’étaient pas familiers avec le processus, ce qui a retardé l’approbation et le déploiement des troupes.

Dans les mois qui ont suivi les émeutes, Walz a exhorté à balayer changements. Il a rappelé les législateurs à une session extraordinaire ce mois de juillet. Ils les attaches de cou interdites comme celui utilisé contre Floyd et qui impose le devoir d’intervenir auprès des agents qui voient un collègue utiliser une force excessive.

Walz a signé un un programme de responsabilisation policière modeste en 2021, qui a imposé certaines limites aux mandats d’arrêt sans frappe et a créé une base de données sur les fautes de la police. Plus tard en 2021, le gouverneur s’est opposé à une mesure référendaire à Minneapolis qui trouve ses racines dans le mouvement « defund the police ». Les démocrates ayant pris le contrôle total de la législature en 2023, il a signé des restrictions plus strictes sur mandats d’arrêt sans frappe qui, bien que n’étant pas une interdiction, ne les autorisait que dans des cas très limités d’exceptions.

Certains dirigeants du mouvement pour la réforme de la police affirment que les sympathies de Walz vont aux forces de l’ordre plutôt qu’aux manifestants.

Del Shea Perry a appelé sans succès à ce que les autorités soient punies après que son fils, Hardel Sherrell, Elle est décédée en 2018, dans une prison du nord du Minnesota, d’une maladie qu’elle considérait comme évitable. Le manque de responsabilité est l’une des raisons pour lesquelles elle est descendue dans la rue après le meurtre de Floyd, et elle reste insatisfaite du gouverneur.

« Cette administration tout entière m’a trahi », a déclaré Perry. « Nous les avons élus pour être notre voix, et vous n’allez même pas travailler pour nous. Et nous promettons de vous mettre à ce poste, et c’est ce que vous faites. Vous obtenez le vote des Noirs et puis tout d’un coup, vous disparaissez. »

Michelle Gross, présidente de Communities United Against Police Brutality, une association basée au Minnesota, a déclaré que Walz était largement réceptif aux politiques qui auraient conduit à des améliorations plus significatives de la responsabilité de la police. Elle a souligné l’impasse des efforts visant à mettre fin à une doctrine judiciaire connue sous le nom d’immunité qualifiée, qui protège les policiers de toute responsabilité en cas de mauvaise conduite, et une proposition visant à augmenter le délai de prescription pour les cas de décès injustifié par la police.

« Il a été un peu trop prompt à donner aux policiers ce qu’ils voulaient », a déclaré Gross. « Il n’a pas été aussi réceptif à l’adoption de lois qui auraient réellement changé les pratiques policières de manière fondamentale. Cela a donc été une grande frustration. »

Les alliés politiques, les dirigeants tels qu’Ellison, le président de l’État procureur général Les avocats qui ont obtenu la condamnation des quatre officiers accusés de la mort de Floyd ont longtemps défendu la réponse de Walz aux émeutes et ses efforts pour rechercher le changement.

Ellison a déclaré que Walz s’était retrouvé dans une « situation impossible » pendant l’été 2020, mais qu’il avait su équilibrer de manière adéquate les préoccupations d’une ville en deuil avec les menaces à la sécurité publique pendant les manifestations et pendant le long combat pour la réforme.

« Un proche est tué par la police et vous ne pouvez pas le ramener à la vie, car la mort est définitive », a déclaré Ellison. « Le mieux que vous puissiez faire est de demander des comptes à la police. »

Ben Crump, l’avocat influent des droits civiques qui représentait la famille de Floyd, a salué Walz comme un « leader concerné et compatissant » pour une communauté en deuil à la suite du meurtre de Floyd.

« Il a utilisé sa position pour plaider en faveur de l’adoption d’une importante loi sur la réforme de la police, qui a été bloquée dans de nombreuses autres juridictions », a déclaré Crump. « Tous les dirigeants qui ont l’audace de diriger réellement sont scrutés et critiqués, certains estimant qu’ils sont allés trop loin et d’autres pas assez. C’est généralement le signe qu’ils ont trouvé un terrain d’entente nécessaire. »

Richard Lardner, journaliste à l’Associated Press à Washington, a contribué à ce rapport.