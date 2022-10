De prisonnier à vainqueur du scrutin : le monde réagit au retour de Lula, le nouveau président du Brésil – alors que les défenseurs de l’environnement retiennent leur souffle | Nouvelles du monde

Dans son premier discours en tant que président élu du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva a promis d’unir un pays divisé – et d’arrêter la déforestation de l’Amazonie.

En tant que vétéran de la gauche a célébré sa victoire serrée sur le titulaire d’extrême droite Jair Bolsonaroil a ouvert ses bras à la coopération internationale pour aider à préserver la forêt amazonienne sous-menace et a juré que la déforestation serait réduite à zéro.

Et sa victoire – ainsi que les engagements écologiques – ont été bien accueillis par les dirigeants mondiaux et les défenseurs de l’environnement.

Le président américain Joe Biden l’a félicité, ainsi que le Brésil, pour “des élections justes et crédibles”.

Il a ajouté : “Je suis impatient de travailler ensemble pour poursuivre la coopération entre nos deux pays dans les mois et les années à venir”.

Image:

Lula da Silva embrasse sa femme Rosangela



Président de la France Emmanuel Macron a déclaré que la victoire de M. da Silva “ouvre une nouvelle page dans l’histoire du Brésil” et a promis que les deux nations “renouvelleraient les liens d’amitié” et uniraient leurs forces pour faire face aux “nombreux défis communs… entre nos deux pays”.

Image:

Le président français Emmanuel Macron



Frank Bainimarama, Premier ministre des Fidji et défenseur de l’environnement, a déclaré que l’Amazonie était le “poumon de la planète” et a salué son engagement en faveur de la déforestation.

Premier ministre canadien Justin Trudeau a également fait référence à l’environnement tout en félicitant M. da Silva.

Il a dit qu’il avait hâte de travailler pour “renforcer le partenariat entre nos pays, pour obtenir des résultats pour les Canadiens et les Brésiliens et pour faire avancer des priorités communes – comme la protection de l’environnement”.

Certains experts avaient déclaré que le sort de l’Amazonie reposait sur le résultat des élections au Brésil.

Image:

Une vue aérienne montre une parcelle déboisée de la forêt amazonienne à Manaus, État d’Amazonas, Brésil



président sortant, Jair Bolsonaroavait été accusé d’avoir supervisé une nouvelle ère de déforestation dont la plupart croyaient qu’elle avait disparu.

Il a supprimé de nombreuses protections environnementales pour la forêt tropicale, ce qui a entraîné une déforestation en augmentation rapide et de nombreux incendies de forêt – et qui a conduit à un doublement des émissions de CO2 en 2019 et 2020.

Le haut représentant de l’UE, Josep Borrell, a également déclaré que le bloc travaillerait avec M. da Silva, connu universellement sous le nom de Lula, “dans tous les domaines d’intérêt mutuel, y compris le commerce, l’environnement et le changement climatique”.