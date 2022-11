De prisonnier à Premier ministre, le Malaisien Anwar a parcouru un long chemin vers le sommet

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Plus de deux décennies après son éviction dramatique du gouvernement et son emprisonnement, le chef de l’opposition malaisienne Anwar Ibrahim a enfin son jour.

Anwar a été nommé jeudi 10e Premier ministre de Malaisie par le roi du pays, devançant un dirigeant nationaliste malais pour décrocher le poste le plus élevé après que des élections générales controversées aient conduit à un Parlement suspendu.

Devenir Premier ministre couronne le parcours politique en montagnes russes d’Anwar, d’un ancien vice-Premier ministre dont le limogeage et l’emprisonnement dans les années 1990 ont conduit à des manifestations de rue massives et à un mouvement de réforme qui est devenu une force politique majeure. Il s’agit d’une deuxième victoire pour son bloc réformiste, qui a remporté les élections de 2018 mais a perdu le pouvoir après 22 mois en raison d’une lutte pour le pouvoir qui a conduit à des troubles politiques continus.

L’élection de samedi dernier, qui était censée mettre fin à l’instabilité qui avait conduit à trois premiers ministres depuis 2018, a plutôt produit une nouvelle incertitude après qu’aucun parti n’a remporté de mandat clair. L’Alliance multiethnique de l’espoir d’Anwar, en tête avec 82 sièges, en deçà des 112 nécessaires pour une majorité. L’Alliance nationale de droite de Muhyiddin a remporté 73 sièges, son allié le Parti islamique pan-malaisien devenant le plus grand parti unique avec 49 sièges.

Anwar est sorti victorieux après que des blocs plus petits aient accepté de le soutenir pour former un gouvernement d’union. Pourtant, il fait face à une tâche ardue pour combler les divisions raciales qui se sont creusées après le scrutin de samedi et relancer une économie aux prises avec une inflation croissante et une monnaie qui est tombée à son point le plus faible. Les Malais représentent les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie, qui comprennent d’importantes minorités ethniques chinoises et indiennes.

“La lutte politique d’Anwar est d’un niveau comparable à celle de Nelson Mandela (d’Afrique du Sud), car tous deux ont subi de nombreuses persécutions dans le processus de démocratisation de leur pays”, a déclaré Ei Sun Oh de l’Institut des affaires internationales de Singapour. “On espère qu’avec Anwar aux commandes, la Malaisie pourra revenir à une société et une économie plus ouvertes et inclusives qui, espérons-le, restaureront son prestige sur la scène mondiale.”

Anwar, 75 ans, a été deux fois au pouvoir.

Leader de la jeunesse incendiaire, Anwar a fondé un mouvement de jeunesse islamique avant d’être recruté dans l’Organisation nationale malaise unie alors au pouvoir. Il a connu une ascension fulgurante pour devenir vice-Premier ministre-ministre des Finances dans les années 1990. Il a été préparé pour succéder au Premier ministre de l’époque, Mahathir Mohamad, mais une amère retombée sur la réponse de la Malaisie à la crise économique asiatique a vu Anwar limogé en septembre 1998, détenu sans procès, puis accusé de sodomie et de corruption.

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le traitement infligé à Anwar. Lorsqu’Anwar a été traduit en justice avec un œil au beurre noir neuf jours après son arrestation – en raison d’une agression en garde à vue par le chef de la police du pays de l’époque – il est rapidement devenu un symbole de son nouveau Parti de la justice populaire et de ses vœux de réformes. Il a été emprisonné six ans pour sodomie en 1999 et un an plus tard, neuf ans de plus pour corruption – les accusations selon Anwar étaient un complot politique de Mahathir pour mettre fin à sa carrière. Son cas a suscité des critiques internationales, Amnesty International qualifiant Anwar de « prisonnier d’opinion ».

Anwar a été libéré en 2004 après que le plus haut tribunal de Malaisie a annulé sa condamnation pour sodomie, un an après que Mahathir a quitté son poste de Premier ministre après 22 ans au pouvoir.

Mais Anwar a été emprisonné une deuxième fois pour sodomie en 2015 – dans une affaire qui, selon lui, visait à écraser son alliance qui faisait des gains contre le gouvernement dirigé par l’UMNO. Pourtant, il n’a pas abandonné.

De sa cellule de prison, Anwar s’est réconcilié avec Mahathir, qui est revenu à la politique alors que la colère débordait à propos d’un scandale de plusieurs milliards de dollars impliquant le fonds d’investissement public 1MDB. Leur réunion a conduit à des scrutins historiques de 2018 qui ont vu l’éviction impensable de l’alliance dirigée par l’UMNO, qui dirigeait depuis l’indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1957.

Mahathir est devenu le plus vieux leader du monde à 92 ans après la victoire. Anwar a été gracié peu de temps après et aurait succédé à Mahathir, mais des luttes intestines ont conduit à l’effondrement de leur gouvernement juste après 22 mois. L’UMNO est revenu dans le cadre d’un gouvernement querelleur avec le bloc de l’Alliance nationale de Muhyiddin qui comprend un allié islamique intransigeant.

Pourtant, le bref règne du Pakatan Harapan d’Anwar a conduit à un bouleversement important alors que les dirigeants de l’UMNO autrefois au pouvoir ont été emprisonnés ou traduits en justice pour corruption. L’ancien Premier ministre Najib Razak a été emprisonné dans une affaire liée à la saga 1MDB. Sa femme, l’actuel chef de l’UMNO et plusieurs chefs de parti font également l’objet d’accusations de corruption distinctes.

Anwar a fait campagne sur une plate-forme multiraciale, promettant de mettre fin au sectarisme racial et religieux et de bloquer les milliards de dollars perdus à cause de la corruption enracinée. Il a finalement réussi sa quête acharnée jeudi après une longue bataille.

Eileen Ng, Associated Press