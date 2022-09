De Poo à Geet, ces Bebo Memes sont éternels

Kareena Kapoor Khan célèbre son 42e anniversaire aujourd’hui, et c’est le moment idéal pour regarder les mèmes emblématiques que ses rôles à Bollywood ont livrés. Que ce soit Geet dans Jab We Met ou Poo dans Kabhi Khushi Kabhie Gham, ses rôles ont laissé une empreinte indélébile dans la psyché collective : il s’agissait de personnages féminins libérés des chaînes de la femme « sanskaari » par excellence de Bollywood. Bien sûr, Poo pouvait être superficiel ou parfois même carrément odieux, l’optimisme de Geet frisait la naïveté, mais c’étaient des femmes qui existaient en dehors du trope idéal de l’héroïne de Bollywood et, de manière rafraîchissante, elles n’ont pas fini par être “punies” pour leurs “transgressions”. Geet est son préféré et Poo est le seul à oser demander à Poo : “Comment oses-tu ?”

Kareena elle-même est connue pour ne pas avoir honte de ses opinions et ne s’empêche pas de s’apprécier à l’occasion. Toutes ces années plus tard, ces mèmes ne sont pas passés de mode.

De “mai apni favorite hun” à “mai apni therapist hun” – nous avons tous grandi – (+ ennemi mignon) مریم (@ no0r_maryam) 7 octobre 2021

Les dialogues de Poo de K3G ont une base de fans différente. pic.twitter.com/Q4awmjP901 — Je ne suis PAS un garçon (@ishab26) 28 janvier 2019

caca de k3g et la nouvelle vidéo de harry styles sont des parallèles cinématographiques pic.twitter.com/l58i5Uq9qr — radhika (@ughrads) 31 mars 2022

Prête à faire ses débuts OTT avec Netflix, Kareena est actuellement sur le point d’apparaître dans un mystère de meurtre intitulé The Devotion of Suspect X. Réalisé par le cinéaste Sujoy Ghosh, le mystère de meurtre est basé sur le best-seller japonais et le roman primé de Keigo Higashino du même nom.

