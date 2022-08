De plus : Le système derrière les greffes d’organes a un besoin urgent de refonte

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Les fabricants de puces se débarrassent déjà du financement CHIPS de 52 milliards de dollars

Alors que l’argent est un coup de pouce bienvenu pour l’industrie, la lutte est loin d’être terminée. (FT $)

2 Le logiciel qui gère les greffes d’organes est dangereusement obsolète

Les médecins exaspérés disent que le système met des vies en danger. (WP $)

+ Le service de santé britannique utilisera l’IA pour détecter et traiter les personnes à risque d’hépatite C. (Le gardien)

+ Une nouvelle technique de stockage pourrait considérablement augmenter le nombre de foies disponibles pour la transplantation. (examen de la technologie MIT)

3 Covid a porté un coup sauvage à la santé des Américains

Dont l’étendue ne devient claire que maintenant. (WSJ $)

+ Des médicaments anti-âge sont testés comme moyen de traiter le covid. (examen de la technologie MIT)

4 Elon Musk contre-attaque Twitter

Mais les détails sont gardés secrets. (CNBC)

+ Voici ce qui pourrait arriver ensuite. (Magazine NY $)

+ Musk a suggéré que les interactions entre les comptes Twitter ont chuté. (Initié $)

5 Les courtiers en données vendent des données sur des milliards de personnes potentiellement enceintes

Bien que le nombre réel d’individus ne soit pas clair, cela a des implications effrayantes dans un monde post-Roe. (Gizmodo)

6 Les meilleurs diffuseurs en direct sont harcelés et traqués hors ligne

Les fans obsessionnels exploitent l’intimité qui est devenue la carte de visite des stars. (NYT $)

+ La Chine veut contrôler la façon dont ses célèbres diffuseurs en direct agissent, parlent et même s’habillent. (examen de la technologie MIT)

7 Une partie de la fusée la plus puissante de Chine s’est écrasée sur Terre

La NASA n’a pas été impressionnée par l’échec du pays à émettre un avertissement concernant la chute de débris. (CNB)

+ L’organisation envoie deux hélicoptères sur Mars. (Spectre IEEE)

+ Voici ce que vous avez peut-être manqué dans ces images du télescope spatial James Webb. (BigThink)

8 Les vrais croyants en crypto gardent la foi

Ils gardent leur calme et continuent, même si les autres investisseurs ne le sont pas. (WSJ $)

+ Le mois de récupération de Bitcoin a été court et doux. (Bloomberg $)

+ Il est prudent de dire que les conseils de ces “cryptovoyants” doivent être pris avec une montagne de sel. (tamisé)

+ Oubliez le petit-déjeuner, Tiffany se lance dans les NFT. (Crumpe)

+ Les frères Crypto déchargent leurs chères Rolex après le crash. (Magazine NY $)

9 Ces scientifiques veulent utiliser l’IA pour parler aux animaux

Le problème est qu’une grande partie de la communication animale est enracinée dans le mouvement physique. (Le gardien)

+ Il est beaucoup plus facile pour l’IA de nous montrer à quoi ressemblent les villes sans circulation. (Carte mère)

10 Le plus gros problème de la VR ? ça pue pas assez

Bien que le parfum puisse le rendre beaucoup plus immersif, il pourrait aussi être beaucoup plus dégoûtant. (Filaire $)

Citation du jour

« Je ne peux pas contrôler le prix des œufs ou du lait. Si ça monte, ça monte tout simplement. J’en ai encore besoin.

—Shannon Villa, qui travaille dans un entrepôt Amazon, décrit comment lui et sa famille sont obligés de faire face à la hausse des prix pour les acheteurs à travers les États-Unis jusqu’au Poste de Washington.

La grande histoire