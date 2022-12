De plus grandes opportunités attendent les boxeurs indiens en 2023

Le calendrier sportif 2023 promet une nouvelle année riche en actions pour l’Inde. Avec plusieurs qualifications pour les Jeux olympiques de Paris de 2024, 2023 sera une grande année pour les athlètes indiens souhaitant obtenir un billet pour les Jeux d’été.

En parlant du calendrier de l’Inde en boxe, il y a de bonnes nouvelles pour les Delhiites car les fans peuvent voir leurs pugilistes préférés en action en mars.

Les Championnats du monde de boxe féminine IBA 2023 se dérouleront du 15 au 31 mars à Delhi, alors que l’Inde se prépare à accueillir l’événement biennal pour la troisième fois de l’histoire du tournoi.

Depuis la création des championnats en 2001, le prestigieux événement a eu lieu deux fois en Inde auparavant – en 2006 et 2018, les deux fois à Delhi. En plus de cela, l’Inde a également accueilli les Championnats du monde juniors féminins en 2017 à Guwahati.

Puis en mai, il y aura des championnats du monde de boxe masculine à Tachkent, en Ouzbékistan, du 1er au 14 mai pour exciter les fans de boxe.

Plus tard en septembre, les Jeux asiatiques, autrefois reportés, débuteront à Hangzhou en Chine. La seule évolution inquiétante est la recrudescence des cas de Covid-19 en Chine. Mais si tout se passe bien, il y a beaucoup d’action qui attend les amateurs de sport indiens en 2023.

S’adressant à IANS, un responsable de la Fédération indienne de boxe (BFI) a déclaré que tous les boxeurs nationaux se préparent pour les méga événements de 2023.

« Nous envisageons l’année prochaine avec un nouveau zèle et de nouveaux défis. Je suis sûr que notre nombre de médailles augmentera et que nos boxeurs brilleront sur la scène mondiale”, a déclaré l’officiel.

L’année 2022 s’est avérée mitigée pour les boxeurs indiens. La nouvelle affiche de la boxe indienne, Nikhat Zareen, a remporté un triplé de médailles d’or cette année. Elle a commencé l’année en gravant son nom dans les livres d’histoire en devenant la première boxeuse indienne à remporter une deuxième médaille d’or lors de la prestigieuse rencontre Strandja Memorial, le plus ancien tournoi international de boxe d’Europe.

La boxeuse Telangana a reproduit l’exploit vainqueur du championnat du monde de son idole Mary Kom. C’était le premier titre mondial de l’Inde en quatre ans et seulement le deuxième (après Mary) à l’extérieur du pays.

La boxeuse de 26 ans a ensuite participé aux Jeux du Commonwealth en tant que prétendante aux médailles et elle n’a pas déçu, remportant le titre des 50 kg.

Le contingent indien de boxe est rentré chez lui avec six médailles des Jeux du Commonwealth de 2022.

Les goûts de Nitu Ghanghas, Nikhat et Amit Panghal ont décroché l’or, tandis que Sagar Ahlawat a remporté l’argent, et Rohit Tokas et Jaismine Lamboria ont remporté le bronze à Birmingham.

Amit Panghal de Rohtak a amélioré la couleur de son argent CWG Gold Coast 2018. Le vétéran Shiva Thapa a également brillé dans le circuit masculin. Alors qu’il a fait une sortie tranquille au CWG, le joueur de 29 ans est devenu le tout premier boxeur masculin de l’histoire des Championnats d’Asie à remporter six médailles.

Il a été contraint de se retirer au milieu de son dernier combat en raison d’une blessure, se contentant d’une médaille d’argent.

Dans tous ces développements, il y avait une mauvaise nouvelle pour la fraternité de la boxe. Le sport a été exclu de la liste initiale des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Les questions de gouvernance ont été citées comme motifs de la décision.

