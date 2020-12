Il y a eu une augmentation substantielle des profils sur les réseaux sociaux des Indiens qui cachent leurs vrais noms, photos et informations personnellement identifiables (PII), afin non seulement d’exploiter la liberté d’expression, mais aussi de mener des activités malveillantes et nuisibles, a averti samedi un nouveau rapport.

Les plateformes les plus utilisées par les utilisateurs indiens qui souhaitent garder leur identité anonyme sont Facebook (76%), YouTube (60%), Instagram (47%) et Twitter (28%), selon les données fournies. par une société mondiale de cybersécurité Kaspersky.

Bien que cela puisse être désapprouvé à première vue, l’utilisation de «profils sans nom et sans visage» comporte deux volets.

« Les résultats ont montré comment cette réalité permet aux individus de chasser leurs passions et d’exploiter la liberté d’expression mais en même temps de mener des activités malveillantes et nuisibles ».

«Depuis le but initial de trouver et de se connecter avec des amis et des familles, les médias sociaux ont évolué et continueront d’évoluer de manière sans précédent», a déclaré Dipesh Kaura, directeur général pour l’Asie du Sud chez Kaspersky.

« Il a joué un rôle clé dans la façon dont nous nous socialisons et nous identifions les uns aux autres, mais maintenant, nous sommes arrivés à un croisement de la route où les profils virtuels des individus et des entreprises sont utilisés comme paramètre de jugement », a déclaré Kaura dans une déclaration.

Près de trois utilisateurs sur 10 en Asie-Pacifique (APAC) ont admis avoir un profil de réseau social sans leur véritable identité.

Réalisée en novembre auprès de 1 240 répondants de la région, l’étude « Réputation numérique » a montré que le pouvoir de l’anonymat était le plus utilisé en Asie du Sud-Est avec 35%, suivi par l’Inde avec 28% et l’Australie avec 20%.

Plus de la moitié (59%) des personnes interrogées ont déclaré utiliser des comptes anonymes pour exercer leur liberté d’expression sans nuire à leur réputation, tandis que 53% voulaient se livrer à leurs intérêts secrets qu’ils n’étaient pas trop désireux de faire retrouver leurs amis. dehors.

Les consommateurs de la région APAC sont de plus en plus conscients de la réputation qu’ils se construisent en ligne et de son importance dans leur vie réelle.

« Sur cette base, il n’est pas surprenant que 49 pour cent des répondants vérifient les comptes de médias sociaux d’une marque ou d’une entreprise avant d’acheter leurs produits ou services », indique le rapport.

« Les consommateurs tiennent désormais les entreprises responsables de leur réputation en ligne, de la même manière que le comportement des individus sur les réseaux sociaux est désormais utilisé pour déterminer son pointage de crédit, pour vérifier son employabilité et même pour rejeter ou approuver sa demande de Visa », Kaura élabora.