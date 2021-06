En mai, l’organisme de surveillance nucléaire et l’Iran ont convenu d’une prolongation d’un mois de l’accord de surveillance jusqu’au 24 juin après l’expiration de l’accord initial de trois mois.

« Je pense que ça devient de plus en plus difficile » Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse, après avoir été interrogé sur le réalisme des deux parties à accepter une nouvelle prolongation plus tard ce mois-ci.

L’extension précédente est intervenue après une « très longue conversation » Grossi, a déclaré, ajoutant que l’espace dans lequel un consensus peut être atteint est « affiner. »

« Nous n’allons plus voir nos activités, nos capacités d’inspection réduites… parce que ces questions, ce qui se passe est grave », il ajouta.

L’Iran n’a pas répondu publiquement aux préoccupations de Grossi, bien que le représentant permanent de Téhéran auprès de l’ONU, Kazem Gharibabadi, ait précédemment déclaré que le pays avait fait le « les plus grands efforts » coopérer avec l’AIEA.

L’Iran avait réduit sa coopération avec le chien de garde après que l’ancien président américain Donald Trump a annoncé en 2018 que l’Amérique se retirerait de l’accord nucléaire iranien.

Les négociations visant à relancer l’accord historique – officiellement appelé Plan d’action global conjoint (JCPOA) – se déroulent à Vienne depuis plusieurs semaines, le sixième cycle de pourparlers devant démarrer dans les prochains jours.

Dans le cadre du JCPOA, l’Iran a initialement accepté des restrictions nucléaires strictes, notamment en limitant la quantité d’uranium qu’il produit et stocke, en échange d’un allégement des sanctions des pays occidentaux qui craignaient que l’Iran ne poursuive des armes nucléaires – une affirmation que Téhéran nie.

En réponse à l’abandon de l’accord par les États-Unis, Téhéran a intensifié ses activités nucléaires.

La semaine dernière, le chef politique adjoint de l’UE, Enrique Mora, qui gère les négociations indirectes américano-iraniennes, a fait état de progrès dans les tentatives visant à ramener les deux pays à l’accord initial.

Il a dit qu’il était « Bien sur » un accord serait conclu au cours du sixième cycle de pourparlers.

