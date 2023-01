De plus en plus d’habitants du comté de Will élèvent des poulets pour les œufs. Mais est-ce que ça en vaut la peine? – Section locale de Shaw

Le prix des œufs étant toujours élevé, certaines personnes se demandent si elles devraient élever leurs propres poulets.

Mark Schneidewind, directeur du Will County Farm Bureau, a déclaré que de plus en plus de personnes dans le comté de Will élèvent des poulets, mais “ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît”.

Par exemple, en plus de nourrir et d’abreuver les poulets, les propriétaires sont responsables de suivre les règles de leurs propres municipalités, a déclaré Schneidewind.

“Il existe des ordonnances pour vous assurer de les garder dans une zone confinée”, a déclaré Schneidewind. “Vous pouvez les laisser dans votre jardin tant que vous les avez clôturés et assurez-vous qu’ils ne s’envolent pas ou ne vont pas chez les voisins.”

Schneidewind a déclaré que les gens devraient vérifier auprès des services d’utilisation des terres et de zonage de leurs municipalités locales avant d’acheter un kit de poulet.

Parce que, oui, vous pouvez commander en ligne un kit contenant des bébés poulets âgés de un à trois jours, a déclaré Schneidewind.

“Ils vous l’envoient par la poste”, a déclaré Schneidewind. “Vous devez le récupérer à votre service postal local.”

C’est exactement comme ça que Nola Mata de Braidwood et anciennement de Wilmington, a reçu son premier lot de poussins.

Mata a élevé des poulets dans son jardin de 2014 à 2021, jusqu’à ce qu’elle déménage dans une zone du comté de Will qui ne le permettait pas, a-t-elle déclaré. Elle avait entendu dire que les œufs élevés à la maison avaient meilleur goût et que les poulets sont amicaux et amusants à élever, alors elle a trouvé des forums en ligne sur les propriétaires de poulets pour obtenir des informations avant de décider.

Les poulets peuvent sortir lorsqu’ils sont pleinement fonctionnels, à environ 9 semaines. Nola Mata de Braidwood et anciennement de Wilmington, a élevé des poulets dans son jardin de 2014 à 2021. Elle a senti que les œufs avaient l’air et avaient un goût plus frais que les œufs achetés en magasin et ses jeunes fils ont adoré l’expérience. (Photo gracieuseté de Nola Mata)

Elle a appris que les futurs propriétaires devraient commander plus de deux poussins parce que les poulets sont des animaux sociaux et ont besoin d’un troupeau. En commander seulement deux est une mauvaise idée au cas où l’un d’entre eux mourrait, a déclaré Mata.

Alors Mata a commandé six poussins pour 30 $ avec l’expédition, la commande minimum de ce couvoir particulier, a déclaré Mata.

“Je les ai récupérés au bureau de poste”, a déclaré Mata. «Ils avaient un réchauffeur là-bas pour les livraisons en direct. Ils les ont mis dans l’avertisseur et ont dit : ‘Venez les chercher.’ »

Pendant la première année, Mata s’est occupée des poussins dans une salle de bain de rechange pour faciliter le nettoyage (“Ça peut devenir assez poussiéreux”, a-t-elle dit), pour garder les poussins en sécurité et parce que les poussins ont besoin d’aide pour maintenir la chaleur corporelle jusqu’à ce qu’ils soient “entièrement emplumés”. ,” dit-elle.

“Vous pouvez garder un meilleur œil sur eux de cette façon”, a déclaré Mata. “Et si vous avez d’autres animaux de compagnie, comme des chiens et des chats, vous devez faire attention car vous ne savez jamais.”

Mata a déclaré que les poussins avaient besoin d’une mangeoire, d’un abreuvoir et d’une litière, comme des copeaux de pin. Les poussins ont également besoin d’une couveuse, un endroit qui les garde en sécurité et au chaud. Mata gardait ses poussins dans une baignoire recouverte d’un écran de rechange. Certains propriétaires utilisent des piscines en plastique dur, mais les poussins grandissent rapidement et s’échappent, a-t-elle déclaré.

“En trois semaines, ils peuvent flotter, donc ce n’est pas super pratique”, a déclaré Mata.

L’eau doit être changée au moins deux fois par jour car les poussins y jettent des copeaux et des excréments, a-t-elle déclaré. Les copeaux humides doivent être ramassés quotidiennement et remplacés par des copeaux secs, a-t-elle déclaré. Si l’ammoniac des déchets de poulet s’accumule à l’intérieur de l’enclos, les poussins tomberont malades et mourront, a déclaré Mata.

Mata faisait un gros ménage tous les trois jours, dit-elle.

“J’avais aussi des petits bâtons là-dedans, au début, pour m’entraîner à m’asseoir dessus et à marcher dessus”, a déclaré Mata.

Les poussins peuvent sortir lorsqu’ils sont entièrement plumés, à environ 9 semaines, bien qu’ils puissent encore avoir besoin d’une source de chaleur, a déclaré Mata. Elle laissait ses poules sortir du poulailler le matin et les enfermait le soir, en s’assurant qu’elles avaient beaucoup de nourriture et d’eau.

Même avec de bons soins, le taux de mortalité est élevé, à partir du moment où ils quittent le couvoir, a déclaré Mata.

“Ces bébés peuvent être si fragiles et c’est un long voyage pour eux”, a déclaré Mata.

Les poulets sont également sensibles aux carences en vitamines, aux problèmes neurologiques, aux acariens et aux poux des plumes, a-t-elle déclaré.

Il est également presque impossible de trouver des soins pour les poulets localement, a-t-elle déclaré. Les vétérinaires qui s’occupent d’animaux exotiques ne «voient souvent pas des tonnes de poulets», a déclaré Mata. Ainsi, les propriétaires demandent souvent des conseils en ligne à d’autres propriétaires de poulets, a déclaré Mata.

Les poulets de basse-cour peuvent également être porteurs de salmonelle, même s’ils semblent propres, les Centers for Disease Control ont déclaré. Les gens doivent immédiatement se laver les mains avec de l’eau et du savon (ou utiliser un désinfectant pour les mains) après avoir touché des poulets, leurs œufs ou “tout ce qui se trouve dans la zone où ils vivent et errent”, a déclaré le CDC.

Les résultats en valent la peine, estime Mata. Les poules pondent un œuf par jour à partir de 6 mois environ. Mata a finalement eu “des tonnes d’œufs” et les a vendus 3 $ la douzaine pendant une courte période. Finalement, Mata les a simplement donnés à des êtres chers parce qu’elle “n’élevait pas vraiment des poulets pour en tirer de l’argent”, a-t-elle déclaré.

“Si ma famille pouvait profiter des très bons œufs, alors j’étais heureux de les partager”, a déclaré Mata.

Mata a déclaré que la différence de goût entre les œufs de ses poules et les œufs achetés en magasin était similaire à celle d’une tomate maison et de celles de l’épicerie. Les jaunes d’œufs avaient également “une couleur plus vive” et les blancs étaient plus fermes que les œufs d’épicerie, a-t-elle déclaré.

Les fils de Mata, John et Justin, étaient d’âge préscolaire lorsqu’elle a commencé à élever des poulets. et ils ont adoré le processus.

“Nous avons eu des poulets d’un incubateur une fois et ils ont pu les voir éclore”, a déclaré Mata. “C’était génial.”