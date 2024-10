De plus en plus d’États interdisent les PFAS, ou « produits chimiques permanents », dans davantage de produits

Une personne fait ses courses dans un magasin de rénovation domiciliaire à New York en janvier. De nombreux États ont adopté cette année des lois pour restreindre l’utilisation des PFAS – souvent appelés « produits chimiques éternels » – dans un large éventail de biens de consommation ou de mousse anti-incendie. (Spencer Platt/Getty Images)

La dynamique législative contre les PFAS s’est accélérée cette année, alors qu’au moins 11 États des lois promulguées pour restreindre l’utilisation de « produits chimiques éternels » dans les produits de consommation courante ou dans la mousse anti-incendie professionnelle.

SPFA

Cette année, au moins 11 États ont interdit les PFAS sur certains produits :

Alaska

Californie

Colorado

Connecticut

Maine

Maryland

Massachusetts

New Hampshire

New Jersey

Rhode Island

Vermont

La législation comprend l’interdiction des PFAS dans les vêtements, les produits de nettoyage, les ustensiles de cuisine et les produits cosmétiques et menstruels. Parallèlement, les législateurs de certains États ont également adopté des mesures obligeant les industries à payer pour les tests ou le nettoyage ; ordonner aux entreprises de divulguer l’utilisation de PFAS dans leurs produits ; et mandater ou encourager le développement d’alternatives aux PFAS, selon Safer States, une alliance de groupes de santé environnementale axés sur les produits chimiques toxiques.

Au total cette année, au moins 16 États ont adopté 22 mesures liées aux PFASselon le groupe. Depuis 2007, 30 États ont approuvé 155 politiques PFASla grande majorité d’entre eux au cours des cinq dernières années.

Les milliers de produits chimiques classés comme substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles, ou PFAS, ne se décomposent pas naturellement et se trouvent dans le sang de 97 % des Américains. Certains composés PFAS peuvent nuire au système immunitaire, augmenter les risques de cancer et diminuer la fertilité.

Plus tôt cette année, l’Agence américaine de protection de l’environnement a publié de nouvelles normes limitant les PFAS dans l’eau potable. Les systèmes d’eau ont cinq ans pour se conformer aux règles. Même avant l’action de l’EPA, 11 états avaient fixé leurs propres limites sur les PFAS dans l’eau potable, à commencer par le New Jersey en 2018.

Les services d’eau et les fabricants de produits chimiques sont contester les nouvelles normes de l’EPA. Mais les États se dirigent également vers le palais de justice : jusqu’à présent, 30 États ont intenté une action en justice Fabricants de PFAS ou utilisateurs clés pour la contamination des approvisionnements en eau et d’autres ressources naturelles, selon Safer States.

« Au cours des deux dernières décennies, les connaissances sur les effets des PFAS sur la santé ont vraiment explosé », a déclaré à Stateline Jamie DeWitt, professeur de toxicologie moléculaire environnementale à l’Oregon State University.

« Nous savons maintenant qu’ils sont liés à différents types de cancer, à la suppression de la réponse immunitaire vaccinale, à des lésions hépatiques, à un taux de cholestérol élevé et à des effets sur le développement », a déclaré DeWitt, qui est également directeur du Centre des sciences de la santé environnementale de l’université.

Mais l’industrie chimique et certaines entreprises qui utilisent des PFAS dans leurs produits affirment que les États vont trop loin. Les composés PFAS ont des propriétés qui les rendent antiadhésifs, antitaches, imperméables ou ignifuges. En plus d’être utilisés dans les biens de consommation courante, ils sont essentiels aux énergies renouvelables, aux soins de santé et à l’électronique, affirment leurs défenseurs.

« Les PFAS représentent un univers diversifié de produits chimiques. Ils ont des profils sanitaires et environnementaux différents. Il n’est pas scientifiquement exact ni approprié de traiter tous les PFAS de la même manière », a déclaré Tom Flanagin, porte-parole de l’American Chemistry Council, à Stateline dans un e-mail.

« Les consommateurs doivent également savoir que les produits chimiques PFAS actuellement commercialisés ont été examinés par les régulateurs avant leur introduction, sont soumis à un examen continu et sont étayés par un solide ensemble de données sur la santé et la sécurité. »

En Californie, qui a promulgué 19 lois relatives aux PFAS depuis 2007, la Chambre de commerce de l’État « s’oppose à toute interdiction générale de tous les produits commerciaux contenant des PFAS », selon Adam Regele, vice-président du plaidoyer et des partenariats stratégiques. Il existe plus de 15 000 produits chimiques dans la catégorie PFAS, a déclaré Regele, et il n’existe pas d’alternatives viables pour chacun d’entre eux.

Scott Whitaker, président et directeur général d’AdvaMed, une association professionnelle représentant les entreprises de technologie médicale, a déclaré à un comité du Congrès l’année dernière, « il est difficile d’imaginer l’industrie médicale sans les nombreux produits importants qui contiennent des polymères fluorés », un type de PFAS. Whitaker a noté que les appareils CPAP, les prothèses, les sacs IV, les instruments chirurgicaux et de nombreux autres produits médicaux contiennent du PFAS.

L’industrie des semi-conducteurs a également exprimé son inquiétude sur des interdictions de grande envergure sur les PFAS, qu’il utilise pour fabriquer des puces informatiques. Il souhaite des exceptions aux nouvelles règles ainsi que du temps pour développer des alternatives.

Mais Sarah Doll, directrice nationale de Safer States, a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles les États ont si bien réussi à adopter des limites de PFAS est que davantage d’entreprises sont prêtes à cesser d’utiliser ces produits chimiques.

« Lorsque la Californie a restreint les PFAS dans les textiles, tout d’un coup, vous avez vu des entreprises comme REI dire : « Nous pouvons, nous allons le faire. Nous allons passer à des alternatives », a déclaré Doll.

Au Vermont, les législateurs de l’État en avril approuvé à l’unanimité un mesure interdisant la fabrication et la vente de PFAS dans les cosmétiques, les produits menstruels, les produits pour l’incontinence, le gazon artificiel, les textiles et les ustensiles de cuisine.

« Comme tout le monde, comme les démocrates, nous voulons nous assurer que nous supprimons les PFAS et les retirons des produits dès que possible », a déclaré le représentant républicain de l’État du Vermont, Michael Marcotte, qui a déclaré que son district comprenait le fabricant de cosmétiques Rozelle Cosmetics. , à Westfield.

La sénatrice démocrate Virginia Lyons, principale marraine du projet de loi du Vermont, a déclaré qu’il était particulièrement important d’éliminer les PFAS des produits essentiels aux consommateurs.

« Il existe certains produits de consommation pour lesquels vous pouvez dire : ‘Je n’ai pas besoin de les acheter, car je ne veux pas de PFAS' », a déclaré Lyons. « Mais c’est vraiment difficile de dire ça [about] un produit menstruel.

de Californie dernière mesure PFASque le gouverneur démocrate Gavin Newsom a signé le mois dernier, interdit spécifiquement l’utilisation de PFAS dans les produits menstruels. Diane Papan, membre de l’Assemblée démocrate et auteur du projet de loi, a déclaré qu’il était particulièrement fort car il couvre à la fois les utilisations intentionnelles et non intentionnelles des PFAS, de sorte que « les fabricants devront vraiment faire attention à ce qui entre dans leur chaîne d’approvisionnement ».

Alors que de plus en plus d’États adoptent des lois axées sur des produits spécifiques, le Maine se prépare à mettre en œuvre la première interdiction mondiale des PFAS couvrant tous les biens de consommation. La loi du Maine, qui devrait entrer en vigueur en 2030, comprendra des exceptions pour les produits « essentiels » pour lesquels il n’existe pas d’alternatives sans PFAS. L’État de Washington a également adopté une approche radicale en donnant aux régulateurs des délais stricts pour interdire les PFAS dans de nombreuses catégories de produits.

Le rédacteur Alex Brown a contribué à ce rapport.

Ligne d’État fait partie de States Newsroom, un réseau d’information à but non lucratif soutenu par des subventions et une coalition de donateurs en tant qu’organisme de bienfaisance public 501c(3). Stateline maintient son indépendance éditoriale. Contactez le rédacteur Scott S. Greenberger pour toute question : [email protected]. Suivez Stateline sur Facebook et X.