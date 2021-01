De plus en plus d’états détectent la variante du virus hautement contagieux.

La liste des États pour identifier la nouvelle variante dangereuse du coronavirus s’allonge.

Le Texas, le Connecticut et la Pennsylvanie ont confirmé leurs premiers cas jeudi, rejoignant la Californie, le Colorado, la Géorgie, la Floride et New York.

La Floride compte au moins 22 cas confirmés, selon les Centers for Disease Control and Prevention. La Californie en a signalé au moins 26.

Les experts ont averti que les États-Unis sont terriblement mal équipés pour suivre la variante rapidement transmissible. Sans un système national robuste pour identifier les variations génétiques du coronavirus, les États sont laissés à eux-mêmes pour identifier la variante.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Texas a déclaré qu’un homme adulte résidant dans le comté de Harris, qui comprend Houston, sans antécédents de voyage, a été testé positif pour le coronavirus. Le séquençage génétique cette semaine a montré que l’infection était causée par le variant.