De plus en plus d’entreprises s’attendent à une baisse des ventes car l’inflation élevée et les taux pèsent sur les dépenses: BdC

Alors que l’inflation élevée et la hausse des taux d’intérêt minent le chèque de paie, la Banque du Canada affirme que les entreprises s’attendent à ce que les ventes ralentissent à mesure que les consommateurs réduiront leurs dépenses.

La banque centrale a publié lundi ses enquêtes sur les perspectives commerciales et les attentes des consommateurs du quatrième trimestre, donnant un aperçu de la façon dont l’inflation et les taux d’intérêt élevés affectent les consommateurs et les entreprises canadiennes.

Alors que la confiance des entreprises s’affaiblit, de plus en plus d’entreprises signalent que la demande et le crédit sont des préoccupations pressantes.

Pendant ce temps, ils disent que les pressions sur les coûts, les pénuries de main-d’œuvre et les problèmes de chaîne d’approvisionnement s’atténuent.

Les consommateurs confrontés à une inflation élevée et à des taux d’intérêt en hausse disent qu’ils réduisent leurs dépenses pour faire face. Près de neuf sur 10 déclarent avoir réduit leurs dépenses de voyage, d’hébergement, de restauration et de loisirs. Plus de sept consommateurs sur 10 déclarent réduire leurs achats de vêtements et de chaussures, tandis que près de six consommateurs sur dix abandonnent leurs achats d’épicerie.

Les sondages “suggèrent que les augmentations de taux d’intérêt fonctionnent comme prévu pour ralentir les dépenses”, a écrit la directrice générale de l’économie de la CIBC, Karyne Charbonneau, dans une note aux clients.

Depuis mars, la Banque du Canada a augmenté vigoureusement ses taux d’intérêt sept fois de suite. Son taux d’intérêt directeur est actuellement de 4,25 %, le plus élevé depuis 2008.

La hausse des taux d’intérêt devrait ralentir l’économie, les particuliers et les entreprises réduisant leurs dépenses.

Selon l’enquête sur les perspectives des entreprises, les deux tiers des entreprises s’attendent à une récession au cours des 12 prochains mois.

Cependant, malgré le ralentissement attendu, la moitié des entreprises ont déclaré qu’elles prévoyaient d’ajouter des employés ou de pourvoir des postes vacants au cours de la même période.

Pendant ce temps, 72 % des consommateurs s’attendent à une récession dans les mois à venir.

Les travailleurs canadiens ont vu leur salaire réel chuter dans un contexte d’inflation élevée. Selon l’enquête sur les attentes des consommateurs, la plupart des travailleurs ne s’attendent pas à ce que leurs revenus rattrapent l’inflation.

Les enquêtes montrent également que les entreprises et les consommateurs s’attendent à ce que l’inflation reste élevée à court terme, mais s’attendent à ce qu’elle diminue, se rapprochant de l’objectif de la banque centrale de 2% en cinq ans.

Plus d’un quart des consommateurs s’attendent à une déflation dans cinq ans, nombre d’entre eux estimant que les prix diminueront à mesure que l’économie se remettra des chocs du côté de l’offre.

La Banque du Canada rendra sa prochaine décision sur les taux d’intérêt le 25 janvier.

De nombreuses banques commerciales, dont RBC, s’attendent à ce que la banque augmente son taux directeur d’un quart de point de pourcentage.

“Je ne pense pas que cela ait changé avec ces données”, a déclaré Nathan Janzen, économiste en chef adjoint de RBC.

Statistique Canada publiera mardi son rapport sur l’indice des prix à la consommation de décembre, qui éclairera également la décision de la banque centrale, a déclaré Janzen.

—Nojoud Al Mallees, La Presse canadienne

Banque du Canadaéconomieinflation