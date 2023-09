De plus en plus d’entreprises rappellent leurs employés au bureau. De nombreux travailleurs veulent rester chez eux

Dès que son entreprise a annoncé à ses employés qu’ils devraient retourner au bureau à temps partiel, Amanda Nilsson a commencé à chercher un nouvel emploi.

« Quand ils ont commencé à exiger trois jours, je savais que tout était sur le mur », a déclaré le comptable principal qui travaillait pour une société immobilière basée à Toronto. Elle dit qu’elle pensait que ce ne serait qu’une question de temps avant que trois jours au bureau ne deviennent quatre ou cinq.

« Je pouvais comprendre pourquoi ils faisaient pression pour ramener les gens au bureau », a déclaré Nilsson. « Mais en même temps, je dois aussi faire ce qui est dans mon intérêt. »

De plus en plus d’entreprises demandent à leurs employés de retourner au bureau – au moins quelques jours par semaine – après la fête du Travail, invoquant une meilleure communication, une productivité accrue et une culture d’entreprise plus forte pour ce changement. Mais les travailleurs ne sont pas convaincus.

Après des années de travail à domicile, des employés comme Nilsson s’y opposent car ils affirment que la possibilité de travailler à distance leur offre une meilleure qualité de vie.

Amanda Nilsson, comptable principale à Toronto, a déclaré qu’elle a commencé à chercher un nouvel emploi dès que son ancienne entreprise a demandé aux travailleurs de retourner au bureau. (Laura MacNaughton/CBC)

« Une fois qu’une cloche a été sonnée, on ne peut plus la rappeler », a déclaré Catherine Connelly, professeure en ressources humaines et en gestion à l’Université McMaster.

« Et une fois que les salariés ont eu l’opportunité [to] travailler à domicile, ils continueront à s’attendre à être autorisés à le faire à l’avenir. »

Moins d’un mois après avoir commencé sa recherche, Nilsson a reçu deux offres d’employeurs offrant une plus grande flexibilité de travail à distance. Elle a déclaré qu’elle ne se voyait plus postuler à un emploi exigeant un certain nombre de jours de travail au bureau.

« Je fais de l’exercice deux fois par jour. Je cours cinq jours par semaine. Mon mari est également entièrement isolé, donc je passe plus de temps avec lui et avec notre chien », a déclaré Nilsson.

« La qualité de ma vie s’est tellement améliorée au cours des trois dernières années de travail à distance que je n’étais tout simplement pas prête à y renoncer. »

Une approche universelle est « une erreur », déclare le professeur

Certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde ont récemment commencé à rappeler leurs employés au bureau. Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a déclaré aux travailleurs en juin qu’ils devaient retourner à leur bureau trois jours par semaine à partir de mardi, a rapporté le Wall Street Journal.

Amazon a partagé avec CBC News les commentaires du PDG Andy Jassy lors d’une réunion de questions-réponses préenregistrée le mois dernier. Jassy a déclaré aux employés qui défiaient la politique des trois jours par semaine de l’entreprise que leur avenir chez Amazon ne fonctionnerait probablement pas. Il a ajouté qu’il n’était pas normal que certains employés soient au bureau alors que d’autres n’y étaient pas.

Plus de 20 000 Amazon les travailleurs ont signé une pétition exhortant l’entreprise reconsidérer son mandat plus tôt cette année.

Les employés de l’entreprise Amazon tiennent des pancartes à côté des Amazon Spheres à Seattle tout en participant à une grève pour protester contre la politique de retour au bureau de l’entreprise, le 31 mai 2023. (Lindsey Wasson/Associated Press)

Même Zoom – la société de logiciels d’appels vidéo dont la popularité a explosé pendant la pandémie et qui a permis à de nombreuses entreprises de tenir plus facilement des réunions à distance – a demandé aux employés qui vivent dans un rayon de 80 kilomètres de ses bureaux de travailler en personne deux fois par semaine. Certains travailleurs n’en étaient pas contents.

« Parfois, la façon dont ils [employers] « Ils pensent qu’ils peuvent être justes, c’est d’avoir une approche unique », a déclaré Connelly. Cela pourrait signifier obliger tous les employés à venir un certain jour, ou un certain nombre de jours, chaque semaine.

« Je pense que c’est généralement une erreur. »

UN sondage réalisé par l’institut Angus Reid en février – alors que le marché du travail tendu penchait en faveur des employés – a demandé aux travailleurs ce qu’ils feraient si leur employeur exigeait le retour au bureau.

Sur les 1 622 adultes canadiens interrogés, 36 pour cent des répondants ont déclaré qu’ils retourneraient au bureau à temps plein, tandis que 31 pour cent ont déclaré qu’ils retourneraient au bureau mais commenceraient à chercher un nouvel emploi. Un cinquième des personnes interrogées ont déclaré qu’elles quitteraient probablement leur emploi ou chercheraient un nouvel emploi immédiatement. Les résultats de l’enquête sont considérés comme précis à 2 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

REGARDER | Comment le travail à distance est devenu une exigence de main-d’œuvre : Expliquer le « travail à distance » comme revendication de grève | À propos de ça Les revendications des fonctionnaires fédéraux en grève ne concernent pas seulement les salaires. Il s’agit également du travail à distance. Andrew Chang et la journaliste de CBC News Nisha Patel explorent pourquoi le travail à distance est devenu un tel point de friction dans les négociations.

Connelly a déclaré que les employés qui souhaitent quitter une entreprise en raison de sa politique de retour au bureau disposent de plus d’options de travail à distance que jamais, notamment parce qu’ils ne sont plus limités par les frontières lorsqu’il s’agit de trouver un nouvel emploi.

« Il ne s’agit pas seulement du concurrent d’en face. Il pourrait s’agir du concurrent à l’autre bout de la province », a-t-elle déclaré. Les employés travaillant entièrement à distance ou entièrement en personne sont toujours minoritaires, a-t-elle ajouté.

Le PDG de Vancouver déclare que son bureau est « comme une ville fantôme »

Une entreprise de Vancouver va essayer de faire venir tous ses employés le même jour chaque semaine.

Marcus New, PDG de la société d’investissement InvestX Capital, a déclaré que l’entreprise de 30 employés lançait une initiative de retour au travail qu’il appelle « les mardis ensemble » le 12 septembre.

Alors que tous les employés à proximité des bureaux de l’entreprise à Vancouver et à New York sont déjà invités à travailler au bureau à temps partiel – trois jours par semaine pour les gestionnaires et deux pour tout le monde – tous les travailleurs devront se rendre au bureau le mardi. D’autres travaillent encore à distance dans des endroits où l’entreprise ne dispose pas de bureaux.

Marcus New, PDG de la société InvestX de Vancouver, a déclaré que la nouvelle politique de l’entreprise exigeant que tout le monde soit au bureau le mardi entrera en vigueur le 12 septembre. (Mike Zimmer/CBC)

New affirme que l’entreprise a donné des conseils sur le travail en personne il y a quatre à cinq mois, préférant ne pas appeler cela un mandat. Mais avec une poignée de personnes qui arrivent actuellement à des jours différents, « c’est comme une ville fantôme », a déclaré New.

« Il nous manque la capacité pour les gens de se connecter, de résoudre les problèmes plus rapidement, de se rencontrer », a-t-il déclaré. L’entreprise révisera les lignes directrices en décembre.

Mais New dit que l’époque des structures rigides autour du travail en personne est derrière nous.

« Je pense que ce monde est fini », a-t-il déclaré.

« J’ai besoin d’être présent »

Shama Kumar, un parent de Brampton, en Ontario, est enclin à être d’accord.

La possibilité de travailler à domicile a été présentée comme un avantage lorsque Kumar a commencé à travailler comme directeur pour une entreprise du secteur du travail social l’année dernière. Elle attendait avec impatience cette flexibilité, notamment parce que cela lui donnerait plus de temps avec son fils de huit ans.

Shama Kumar, photographiée avec son fils de huit ans, a déclaré qu’elle avait dû changer sa vie professionnelle après que son entreprise lui ait demandé de revenir au bureau. (Soumis par Shama Kumar)

Puis, en février et mars, l’entreprise a commencé à inciter ses employés à retourner au bureau à temps plein, mais n’a pas expliqué pourquoi ils faisaient ce changement, a déclaré Kumar. Alors, elle a quitté son emploi.

« Quand je n’avais pas d’enfant, je n’avais aucun problème à travailler aussi tard que quiconque le voulait. Mais une fois que vous avez un enfant, vous avez des responsabilités. Vous devez les mettre en premier », a-t-elle déclaré.

Kumar a déclaré qu’elle était déterminée à trouver une entreprise qui répondrait à ses besoins. Après un mois de recherche, elle a trouvé un nouvel emploi et travaille à distance une à deux fois par semaine. Même si elle est disposée à travailler des heures supplémentaires et le week-end, elle souhaite avoir la possibilité de le faire depuis chez elle.

« Je n’ai qu’un fils », a-t-elle déclaré. « J’ai besoin d’être présent avec lui car ce sont les années les plus précieuses. »