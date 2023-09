De plus en plus d’entreprises préviennent que des coûts plus élevés réduiraient leurs bénéfices

Un 787 d’American Airlines est chargé de fret à l’aéroport international de Philadelphie. Leslie Josephs/CNBC

De plus en plus d’entreprises préviennent qu’une hausse du coût du carburant et des augmentations de salaire des employés réduiront leurs bénéfices ce trimestre. Des entreprises allant des constructeurs aérospatiaux au géant de la livraison de colis UPS digèrent de nouveaux gros contrats de travail. Pendant ce temps, les syndicats de l’industrie automobile jusqu’à Hollywood font pression pour de meilleures rémunérations. Les compagnies aériennes, dont les dépenses les plus importantes sont le kérosène et la main-d’œuvre, sont particulièrement touchées. Delta Airlines Jeudi, il a abaissé sa prévision de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre entre 1,85 et 2,05 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,20 à 2,50 dollars. Le transporteur a déclaré qu’il payait le carburant plus cher que prévu, mais que les coûts de maintenance étaient également plus élevés que prévu. Le carburéacteur américain dans les principaux aéroports coûtait en moyenne 3,42 dollars le gallon mardi, en hausse de 38 % par rapport à il y a deux mois, selon Airlines for America, un groupe industriel. Mercredi, Compagnies aériennes américaines a abaissé ses prévisions de bénéfices, suite à des révisions à Compagnies aériennes Alaska et Compagnies aériennes du sud-ouest . American s’attend à un bénéfice ajusté par action compris entre 20 et 30 cents au troisième trimestre, en baisse par rapport à une prévision précédente de 95 cents par action, en raison d’un carburant plus cher et d’un nouvel accord de travail pilote.

La société prévoit de comptabiliser une dépense de 230 millions de dollars pour ce nouveau contrat, qui comprend des augmentations immédiates de 21 % pour les pilotes et une rémunération augmentant de plus de 46 % sur la durée du contrat de quatre ans, y compris les contributions 401(k). Ailleurs, les syndicats, de Détroit à Hollywood, ont fait pression pour obtenir des augmentations, de meilleurs avantages sociaux et des horaires dans les nouveaux contrats. UPS et le syndicat des Teamsters, qui représente environ 340 000 travailleurs du transporteur de colis, a conclu en juillet un nouvel accord de travail qui comprend des augmentations pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel, et a évité de peu une éventuelle grève.

Les travailleurs d’UPS ont ratifié l’accord le mois dernier. À la fin du contrat de cinq ans, un chauffeur pourrait gagner 170 000 dollars en salaire et en avantages sociaux, a indiqué l’entreprise. Plus tôt cette semaine, le géant de la livraison a décrit les coûts associés à l’accord et a déclaré que les dépenses qui en découlent augmenteraient à un taux de croissance annuel composé de 3,3 % au cours des cinq prochaines années. « La première année coûte plus cher que prévu initialement », a déclaré Brian Newman, directeur financier d’UPS, lors d’un appel aux investisseurs cette semaine. Il a déclaré que cela coûterait 500 millions de dollars de plus que prévu au second semestre 2023.