De plus en plus d’entreprises américaines à Taïwan déclarent subir des “perturbations importantes” en raison de la montée des tensions avec la Chine

Le nombre d’entreprises à Taïwan déclarant subir des perturbations commerciales en raison de la montée des tensions entre Taipei et Pékin a presque doublé, selon la Chambre de commerce américaine à Taïwan.

Une enquête annuelle, qui a interrogé 214 entreprises membres à Taïwan, a montré que le nombre d’entreprises signalant des “perturbations importantes” est passé de 17% à 33% entre août et décembre 2022, a indiqué mardi la chambre.

En août dernier, Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des États-Unis, s’est rendue à Taipei, et la Chine a intensifié les exercices militaires en réponse. Le Parti communiste au pouvoir en Chine a de plus en plus exercé ses revendications territoriales sur Taïwan démocratique, une île autonome, bien qu’elle ne l’ait jamais contrôlée.

Les interruptions d’activité ont été causées par une inquiétude accrue du siège mondial, une augmentation des coûts d’expédition, d’assurance ou financiers, ainsi que l’anxiété du personnel, a expliqué la chambre.

Près de la moitié des entreprises interrogées par la chambre ont déclaré qu’elles élaboraient des plans d’urgence en réponse à la tension accrue.

Le mois dernier, la Chine a envoyé 28 avions de guerre à travers la ligne médiane du détroit de Taiwan, alors que Pékin menait ses premiers exercices militaires à grande échelle autour de l’île cette année, selon le ministère de la Défense de Taiwan.

“Pour les entreprises taïwanaises, les relations inter-détroit sont très importantes”, a déclaré à CNN Kristie Hsu, directrice de l’Institut de recherche économique Chung-Hua de Taïwan.

Elle a ajouté que les préoccupations incluent d’éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou des mesures unilatérales qui pourraient nuire au commerce.

La chambre a indiqué que les deux tiers de ses membres interrogés ont déclaré que l’incertitude politique était le principal facteur les dissuadant de poursuivre leurs investissements à Taiwan.

“C’est un environnement instable, et nous nous attendons à ce que les entreprises ici sur le terrain regardent prudemment vers l’avenir”, a déclaré le président de l’AmCham Taiwan, Andrew Wylegala, aux journalistes, ajoutant qu’aucun de ses membres n’avait quitté Taiwan en raison des inquiétudes suscitées par la montée des tensions géopolitiques.

Pour réduire la probabilité de perturbations futures, 28 % des entreprises interrogées par la chambre ont déclaré qu’elles travaillaient au réajustement des chaînes d’approvisionnement, tandis que 18 % ont déclaré qu’elles s’étendaient à d’autres sites en dehors de Taïwan.

