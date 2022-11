De plus en plus d’entreprises adoptent la semaine de travail de 4 jours. Voici comment en présenter un à votre patron

Un vendredi après-midi, un employé d’Emtrain, une entreprise de technologie des ressources humaines basée en Californie, s’installe pour une sieste.

Un autre employé prend des cours d’équitation, tandis que d’autres jouent du piano, pratiquent la photographie ou rendent visite à des membres de leur famille ou à des amis qu’ils n’ont pas vus depuis un certain temps.

Ils peuvent le faire parce qu’Emtrain a adopté un programme pilote de semaine de travail de quatre jours en 2021, l’un des de nombreuses entreprises à travers le monde expérimenter une nouvelle façon de travailler.

Même le patron aime ça. “C’est très, très touchant de voir le temps que les gens ont eu dans leur vie”, a déclaré le président d’Emtrain. Odessa Jenkins. “Nous entendons tout le temps des histoires où nos employés apprennent quelque chose de nouveau, s’engagent avec leur famille qu’ils n’ont jamais eu auparavant, et cela change vraiment la façon dont ils vivent leur vie.”

Pilotes réussis de la semaine de travail de quatre jours, tant aux États-Unis qu’à l’étranger, ont connu une multitude d’avantages à la fois pour les entreprises et les employés, y compris l’amélioration du bien-être des employés, l’augmentation de la productivité et une nouvelle façon de retenir et de recruter les talents sur un marché du travail concurrentiel. Et de plus en plus d’entreprises américaines sautent à bord et mettent en place des semaines de travail plus courtes, selon le 2022 Sondage EY Future Workplace Index.

Nous avons demandé à trois chefs d’entreprise et à un coach exécutif Fortune 500 pourquoi les semaines de travail de quatre jours gagnent en popularité. Voici ce qu’ils disent être les principaux avantages de cette nouvelle façon de travailler – et comment vendre efficacement l’idée à votre patron.

Les employés ont plus de temps en dehors du travail

Une semaine de travail de quatre jours redonne aux employés l’une de leurs ressources les plus précieuses : le temps.

Après qu’Emtrain soit passé à une semaine de travail de quatre jours, Jenkins a été frappée par l’impact que le changement a eu sur son équipe.

“Donner à vos employés plus de temps pour faire ce qu’ils veulent faire – découvrir des choses sur eux-mêmes, explorer – vous donne une base d’employés plus engagée envers vous, mais aussi plus engagée envers leur santé personnelle”, a déclaré Jenkins. . “Cela nous apporte des employés en meilleure santé et des employés plus heureux.”

Katie Klumper, PDG de Black Glass Consulting, un cabinet de conseil CMO basé à New York, a déclaré avoir constaté des résultats similaires chez Black Glass lors de leur semaine de travail pilote de quatre jours. Beaucoup de ses employés utilisent leurs vendredis comme journée « d’administration personnelle » pour s’occuper de tâches de base comme la lessive, l’épicerie ou le ménage.

“Cela leur permet d’avoir vraiment deux jours de pause [on the weekend]ce qui leur permet de disposer de quatre jours [at work] rafraîchi, présent, concentré et plus productif », a déclaré Klumper.

Avoir plus de temps personnel peut également améliorer les résultats positifs pour la santé mentale des employés à une époque où le burn-out est en hausse. “C’est incroyablement utile pour la santé mentale et le bien-être des gens de savoir qu’ils ont maintenant une journée supplémentaire pour [do life],” a dit Daryl Appletonpsychothérapeute agréé et coach exécutif Fortune 500.

La productivité s’améliore souvent

Une semaine de travail de quatre jours vous oblige à être plus efficace dans tous les aspects de votre travail, y compris la communication, a déclaré Jenkins. “Cela signifie s’engager à être très, très concentré lorsque vous êtes au travail. Et nous l’avons immédiatement vu de notre base d’employés.”

Selon une enquête interne de l’entreprise, 92 % des employés d’Emtrain ont convenu qu’ils étaient en mesure d’atteindre leurs objectifs de travail hautement prioritaires au cours de la semaine de travail de quatre jours. Odessa n’a pas non plus remarqué d’augmentation du nombre d’employés travaillant de plus longues journées. “C’est peut-être un travail plus ciblé, pas plus de travail”, a déclaré Jenkins.

Klumper a déclaré que la transition vers une semaine de travail de quatre jours a conduit son équipe à être plus intentionnelle sur la façon dont elle gère son temps de travail limité.

“Le temps est l’un des atouts les plus précieux que nous ayons en tant que professionnels, et le valoriser et être vraiment délibéré sur l’endroit où vous postulez était certainement un avantage”, a-t-elle déclaré. “Ce n’était pas conçu pour être des journées de travail plus longues. C’était censé être les mêmes heures que nous travaillions, mais faites-le en quatre jours.”

L’autre élément est la concentration, a déclaré Klumper. Le fait de travailler selon un horaire plus serré a aidé ses employés à perfectionner leur savoir-faire et leurs compétences pour terminer leur travail plus rapidement. “Il y a eu beaucoup de résultats positifs en termes de capacité des équipes à collaborer plus rapidement et à être beaucoup plus intentionnelles et intenses sur la façon dont le travail est effectué”, a-t-elle déclaré.

Il aide à recruter et à retenir les talents dans un marché du travail concurrentiel

Dans un Enquête 2022 menées par le Suivi mensuel de la santé Forbes Health-Ipsos, 90 % des répondants employés ont déclaré qu’il était important que leur emploi offre un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et 82 % ont déclaré qu’il était important que leur emploi leur offre une certaine flexibilité dans leurs horaires de travail.

“Je pense que s’il y a quelque chose que la Grande Démission nous a appris, c’est qu’ayant la possibilité de s’asseoir, les gens veulent rejoindre des entreprises où ils peuvent sentir que cela soutient le style de vie qu’ils veulent vivre”, a déclaré le PDG de HireVue. Anthony Reynolds, une plateforme d’expérience de talents basée dans l’Utah. (Au lieu d’une semaine de travail de quatre jours, HireVue donne congé à ses employés un vendredi après-midi sur deux.)

Permettre une plus grande flexibilité sur le lieu de travail peut également aider les entreprises à conserver leurs employés existants et aider les travailleurs à atteindre leur potentiel maximum.

“Cela a été un énorme moteur de talent”, a déclaré Klumper. “Les gens sont responsables. Si vous avez les bonnes personnes dans l’équipe, vous pourriez faire chaque jour [paid time off] et ils rejoindraient quand même parce qu’ils sont passionnés par l’entreprise. … Si vous avez le bon talent, ils feront le travail et ils feront un travail encore meilleur quand ils pourront le faire à leurs conditions.”

Les employés et l’entreprise en bénéficient

“C’est difficile à dire [the four-day workweek pilot] n’a pas été bénéfique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, car nous battons également nos objectifs commerciaux », a déclaré Jenkins. « Sachant que tant du point de vue des compétences générales que nous nous sommes améliorés, ainsi que d’un du point de vue de la productivité de l’entreprise, nous nous sommes améliorés, il est difficile de dire que ce n’était pas une bonne idée.”

Selon une enquête interne, 82 % des employés d’Emtrain ont déclaré qu’ils jouissaient d’une meilleure santé et d’un meilleur bien-être grâce à la semaine de travail de quatre jours, tandis que 71 % à 75 % des employés ont déclaré qu’ils subissaient moins de stress improductif au travail.

Emtrain n’est pas seul. Selon une enquête de la Société de gestion des ressources humaines60 % des organisations interrogées qui avaient mis en place une semaine de travail de quatre jours ont noté des gains de satisfaction et de productivité des employés résultant d’une diminution du nombre de réunions.

L’association Semaine mondiale de 4 jours, qui gère un programme pilote aidant plus de 70 entreprises britanniques à tester une semaine de travail de quatre jours, a également signalé des résultats similaires dans sa dernière enquête auprès des organisations participantes. Selon le enquête, 88 % des personnes interrogées ont déclaré que la semaine de travail de quatre jours fonctionnait “bien” pour leur entreprise trois mois après le début de l’essai de six mois. En outre, 95 % des personnes interrogées ont déclaré que la productivité était restée au même niveau ou s’était améliorée, et 86 % ont déclaré qu’elles étaient “susceptibles” d’envisager de conserver la politique de la semaine de travail de quatre jours après la fin de l’essai.

Comment proposer une semaine de travail de quatre jours à votre patron

À moins que vous ne soyez un cadre supérieur de votre organisation, tester une semaine de travail de quatre jours nécessitera probablement l’adhésion de votre leadership. Voici quelques conseils d’experts sur les moyens les plus efficaces de lancer l’idée.

1. Compiler les données

Avant de proposer une idée à la direction de votre organisation, faites vos recherches, a déclaré Appleton. Rassemblez les données et les ressources, et surtout, soyez prêt à expliquer pourquoi votre idée est importante.

“C’est le problème avec le leadership – ils ne veulent pas plus de travail”, a déclaré Appleton. “Venez préparé avec tout ce que vous avez sur la table car c’est peut-être la seule chance que vous ayez.”

2. Considérez comment une semaine de travail de quatre jours correspond aux valeurs existantes de votre entreprise

La plupart des “nouvelles” idées sont simplement une itération de quelque chose que nous avons vu auparavant, a déclaré Jenkins. Examinez les valeurs fondamentales existantes de votre entreprise et voyez si certaines correspondent naturellement à un horaire plus flexible ou à une semaine de travail de quatre jours.

Par exemple, Emtrain avait déjà une politique de prise de force illimitée avant son projet pilote de semaine de travail de quatre jours, ce qui signifiait que l’entreprise était déjà habituée à ne pas avoir d’employés au bureau selon un horaire strict. Le passage à une semaine de travail de quatre jours n’était qu’un pas de plus dans la même direction pour une entreprise qui plaçait la flexibilité comme l’une de ses valeurs fondamentales.

“[Ask yourself] quelles sont les choses que vous avez déjà dans votre entreprise qui pourraient prêter à un travail plus flexible, et amplifier cela », a déclaré Jenkins.

3. Concentrez-vous sur les buts et les objectifs de l’entreprise

En fin de compte, vous devrez montrer à votre patron les avantages d’une semaine de travail de quatre jours pour l’entreprise. Rassemblez les réussites d’autres entreprises similaires à celle dans laquelle vous travaillez et soyez prêt à montrer comment votre proposition augmentera ou maintiendra les bénéfices, tout en réduisant potentiellement les dépenses et en augmentant la productivité.

“Venez avec une proposition axée sur l’établissement du succès, puis sur la progression de ce succès”, a déclaré Jenkins. “C’est toujours très consommable de [a leadership team’s perspective]. En tant que dirigeant, si vous m’apportez quelque chose qui semble moins risqué, plus rémunérateur et qui a fait ses preuves, il me sera très difficile de dire non.”

4. Suggérer un programme pilote

Si votre direction hésite à mettre en œuvre un changement aussi important, commencer par un pilote temporaire est un bon moyen de passer à une semaine de travail de quatre jours.

“Commencez lentement”, conseille Jenkins. “N’essayez pas d’amener votre entreprise plus vite ou plus loin qu’elle ne pourrait l’être. Pilotez-la.”

Emtrain et Black Glass ont tous deux commencé leurs programmes de semaine de travail de quatre jours en tant que projet pilote, et HireVue a fait de même avec son horaire bihebdomadaire d’une demi-journée le vendredi.

Si vous cherchez un point de départ, l’organisation à but non lucratif Semaine mondiale de 4 jours coordonne des programmes pilotes de six mois qui offrent de la formation, du mentorat et de la recherche aux organisations intéressées à tester une semaine de travail de quatre jours.