De plus en plus d’empilements sur les routes glacées alors que la neige et les températures amères alimentées par le vortex polaire font des ravages dans une grande partie du pays

ARLINGTON, Virginie – Les routes verglacées ont contribué à une augmentation rapide du nombre d’entassements de véhicules dimanche alors que certaines régions du pays étaient aux prises avec d’importantes tempêtes hivernales qui ont provoqué des pannes de courant et des cauchemars de la circulation.

Un accident de feu impliquant plusieurs camions semi-remorques a forcé la fermeture de l’Interstate 44 dans les deux directions au nord-est d’Oklahoma City. La patrouille routière de l’Oklahoma a déclaré qu’il y avait également des voitures particulières sur les lieux de l’accident. Le nombre et la gravité des blessures résultant de l’épave étaient en cours d’évaluation.

Au Texas, la patrouille routière avait signalé plusieurs empilements de plusieurs voitures dans la partie ouest de l’État en début d’après-midi, dont un impliquant 25 véhicules et fermé une partie de la I-20 en direction ouest.

Jeudi, au moins six personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées dans un empilement de 133 véhicules sur une autoroute de Fort Worth, au Texas.

Une vague de conditions hivernales rigoureuses et de températures glaciales a laissé une partie du nord-ouest du Pacifique et des parties de l’est recouvertes de glace et de neige dimanche, alors que des conditions météorologiques plus mauvaises se sont attaquées à l’étage sud du pays.

La tempête qui a ravagé l’ouest a laissé plus de 200 000 foyers et entreprises sans électricité dimanche rien que dans l’Oregon. Au nord de Seattle, plus d’un pied de neige est tombé dimanche matin et davantage de précipitations étaient attendues sous forme de grésil ou de pluie qui pourraient contribuer à des pannes de courant, a rapporté le Seattle Times.

Certaines parties de l’Est étaient recouvertes d’une couche de glace et plus de 270 000 maisons et entreprises en Virginie étaient dans l’obscurité.

Les températures froides presque record pourraient être attribuées en partie au vortex polaire, une grande zone de basse pression et d’air froid entourant les deux pôles de la Terre qui s’est affaissée aux États-Unis.Le résultat a été des conditions brutales pour des centaines de millions d’Américains. cette semaine.

Les températures dans certaines parties du Montana ont chuté dans les moins 30, et les températures élevées ne devraient pas dépasser zéro ou devenir beaucoup plus élevées dans l’est du Wyoming ou du Colorado.

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré l’état d’urgence samedi soir. Des centres de réchauffement et d’autres services étaient fournis.

“Les équipages sont en pleine force”, a déclaré Brown dans un communiqué. «Je m’engage à rendre les ressources de l’État disponibles pour garantir que les équipages disposent des ressources dont ils ont besoin sur le terrain.»

Le service météorologique national a déclaré que l’Oregon, Washington et l’Idaho devraient se préparer à une nouvelle vague d’humidité hivernale dimanche soir, ce qui pourrait entraîner des chutes de neige plus abondantes jusqu’à lundi. Les «conditions hivernales instables» continueraient probablement tout au long de la semaine, a indiqué le service météorologique.

Les tempêtes hivernales et le froid extrême ont touché une grande partie de l’ouest des États-Unis, mettant particulièrement en danger les communautés sans abri. Les bénévoles ont veillé à ce que les résidents sans-abri de Casper, dans le Wyoming, soient à l’intérieur alors que le Service météorologique national a averti que le refroidissement éolien atteignait 35 degrés sous zéro.

Tempête hivernale: Le mauvais temps vise l’Est ce week-end

Le Sud n’était pas exempt. Les avertissements de tempête hivernale étaient en vigueur jusqu’à lundi alors qu’une chaîne de villes du sud se préparait à une explosion de neige, de glace et de froid extrême.

De grandes portions de la capitale nationale et de sa banlieue en Virginie et dans le Maryland étaient couvertes de glace dimanche matin.

“Voyagez uniquement lorsque cela est nécessaire”, a déclaré dimanche le département des services environnementaux du comté d’Arlington, en Virginie, sur Twitter. “Les équipes continuent de vérifier / saler les zones à problèmes connus, mais les températures qui dépassent le point de congélation sont la meilleure garantie de sécurité.”

La neige a commencé à se répandre à travers les plaines tôt dimanche dans des endroits comme Amarillo, Texas, Oklahoma City et Wichita, Kansas. Accuweather a prévu des accumulations de neige et de glace au cours de la journée de lundi pour une liste de villes qui ne sont pas habituées à un tel temps hivernal, notamment Monroe et Shreveport, la Louisiane, Little Rock, l’Arkansas et Memphis, au Tennessee. Tout le monde pouvait voir au moins quelques centimètres de neige fraîche.

Houston, où les températures ont atteint les années 70 mardi, se préparait à des températures sous le point de congélation dimanche soir, ce qui a incité les autorités à conseiller aux résidents de se préparer à des routes dangereuses qui pourraient être similaires à celles rencontrées après un ouragan de catégorie 5.

«En général, nous n’avons tout simplement pas autant d’air froid en place aussi loin au sud», a déclaré Marc Chenard, météorologue au Centre de prévision météorologique du National Weather Service.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a décrété l’état d’urgence dans tout l’État avant la tempête et a demandé une déclaration d’urgence fédérale à la Maison Blanche.

“Chaque partie de l’Etat sera confrontée à des conditions glaciales au cours des prochains jours, et j’exhorte tous les Texans à rester vigilants face aux conditions météorologiques extrêmement rigoureuses à venir”, a déclaré Abbott. “Restez à l’écart des routes, prenez des mesures conscientes pour économiser l’énergie et évitez les pratiques dangereuses comme amener des générateurs à l’intérieur ou chauffer des maisons avec des fours ou des plaques de cuisson.”

Plus de 700 vols ont été annulés à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth, tandis qu’à Dallas Love Field, la plupart des près de 200 vols de Southwest Airlines, le principal transporteur de l’aéroport, ont été annulés.

La ville texane de Lubbock se préparait à 3 à 5 pouces de neige; les zones en dehors de la ville pouvaient voir jusqu’à 8 pouces. Les températures devraient chuter à des chiffres négatifs pendant la nuit, et lundi pourrait voir des températures de refroidissement éolien de moins-21, selon les prévisions du service météorologique national.

«Les déplacements pourraient être très difficiles», a averti le service météorologique. “Les zones de poudrerie pourraient réduire considérablement la visibilité. Les conditions routières deviendront dangereuses.”

À El Paso, les autorités municipales de l’eau ont exhorté les habitants à «protéger vos canalisations» avant le front froid pour éviter des réparations et des dommages coûteux.

«Lorsque l’eau gèle, elle augmente son volume de près de 10%, et la pression peut entraîner la rupture des conduites d’eau», a déclaré la compagnie des eaux dans un communiqué.

Les experts ont recommandé d’isoler les tuyaux extérieurs et même de laisser l’eau froide s’écouler des robinets. Faire couler une goutte d’eau dans les tuyaux aide à empêcher les tuyaux de geler parce que la température de l’eau est au-dessus du point de congélation.

En Louisiane, le département des transports de l’État a émis des fermetures de ponts, de viaducs et de bretelles inter-États dans la partie nord-est de l’État. Le Service météorologique national prévoit la neige, le grésil et le mélange hivernal dimanche et lundi dans toute la région.

Les températures devraient atteindre des creux records et ne pas dépasser le point de congélation pendant plusieurs jours.

“Des avertissements de tempête hivernale et des avis météorologiques hivernaux ont été émis pour des accumulations et des impacts importants de glace”, a tweeté dimanche le Service météorologique national de la Nouvelle-Orléans. “Plus de 1/2 pouce de glace est possible dans certaines régions, mais même une TRACE de pluie verglaçante est dangereuse.”

Contribuant: Bonnie Bolden, Monroe (Louisiane) News-Star; The Associated Press