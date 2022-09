De plus en plus de vendeurs de maisons baissent leur prix demandé alors que le marché du logement se refroidit

Les vendeurs de maisons deviennent nerveux, car le marché du logement autrefois chaud se refroidit rapidement.

Un vendeur sur cinq en août a baissé son prix demandé, selon Realtor.com. Il y a un an, cette part n’était que de 11 %.

La maison moyenne s’est vendue moins que son prix catalogue pour la première fois en plus de 17 mois au cours de la période de quatre semaines terminée le 28 août, selon un rapport de Redfin.

Les maisons ne se vendent tout simplement pas au rythme effréné d’il y a six mois, lorsque la forte demande se heurtait à une offre serrée, les guerres d’enchères étaient la norme et un vendeur pouvait souvent obtenir un contrat signé en moins d’un week-end. Les maisons en août sont restées sur le marché cinq jours de plus en moyenne qu’il y a un an – la première augmentation annuelle du temps sur le marché en plus de deux ans.

L’offre de maisons à vendre augmente également rapidement, en hausse de près de 27 % par rapport à il y a un an, alors même que moins de vendeurs décident de s’inscrire. Les ventes en attente en juillet, qui représentent des contrats signés sur des maisons existantes et qui sont les données de vente les plus récentes disponibles, étaient inférieures de près de 20 % à celles de juillet 2021, selon la National Association of Realtors.

“Pour de nombreux acheteurs d’aujourd’hui, la hausse des options de maisons à vendre enlève le sentiment d’urgence qu’ils ressentaient au cours des deux dernières années, lorsque les stocks étaient rares”, a déclaré Danielle Hale, économiste en chef pour Realtor.com. “En raison de ce changement, associé à des taux hypothécaires plus élevés, la concurrence a continué de se calmer en août, les tendances des prix d’inscription indiquant que les acheteurs de maisons resserrent les cordons de leur bourse.”

Le prix d’inscription médian en août est tombé à 435 000 $ contre 449 000 $ en juillet, selon Realtor.com.

Les taux hypothécaires ont augmenté depuis janvier, atteignant un sommet récent en juin, puis retombant légèrement en juillet et pendant une bonne partie du mois d’août. Cependant, ils augmentent à nouveau et correspondent maintenant presque à ce sommet de juin.

Redfin a indiqué que les demandes de visites à domicile et d’autres services d’achat de maisons de ses agents à la fin du mois d’août avaient diminué de 16 % par rapport à la même période l’année précédente. L’activité de tournée a également diminué de 9 % depuis le début de l’année, contre une augmentation de 11 % à la même période l’an dernier, selon la société de technologie de tournée à domicile ShowingTime.

“Le ralentissement post-Labor Day sera probablement un peu plus intense cette année que les années précédentes lorsque le marché était très tendu”, a déclaré Daryl Fairweather, économiste en chef de Redfin. “Attendez-vous à ce que les maisons restent sur le marché, ce qui pourrait entraîner une nouvelle légère augmentation de la part des vendeurs qui baissent leurs prix.”