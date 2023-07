De plus en plus de travailleurs indiens de la technologie travaillent au noir malgré la désapprobation des patrons

Cinq jours par semaine, Abhishek travaille comme développeur de logiciels pour une société informatique à Bangalore, en Inde. Après avoir chronométré 8 heures au bureau, il rentre chez lui pour travailler encore quatre à cinq heures. Mais il ne fait pas d’heures supplémentaires – il travaille au noir ou exerce plusieurs emplois en dehors de son emploi à temps plein. Le trentenaire passe son temps après le travail à créer des applications mobiles et des sites Web pour des clients qu’il trouve sur des plateformes en ligne comme Upwork et Fiverr. « Mon objectif final est d’établir des contacts qui pourraient me rapporter plus que mon travail à temps plein, afin que dans quelques années, je puisse passer complètement de mon temps plein à mon freelance », a-t-il déclaré à CNBC Make It.

Mais ses patrons ne sont pas au courant de ses plans, et il ne leur a pas non plus dit qu’il travaillait au noir. Abhishek n’est pas le seul – il y a eu une augmentation de 25 à 30 % des activités de travail au noir au cours des trois dernières années dans le secteur informatique du pays, selon Randstad India. « Le marché passe d’un marché axé sur les employeurs à un marché axé sur les talents », a déclaré Viswanath PS, directeur général et PDG de Randstad India, à CNBC dans une interview vidéo. « Cela signifie que les talents sont désormais capables de contrôler le type de travail qu’ils veulent faire, les entreprises pour lesquelles ils veulent travailler et comment ils veulent utiliser leur temps de la meilleure façon possible. »

« La cause première, c’est l’argent »

Selon Indeed India, il existe un certain nombre de raisons qui poussent les professionnels de l’informatique à s’engager dans le travail au noir. « Il s’agit notamment du désir de compléter leurs revenus en raison des bas salaires et la hausse de l’inflation, le besoin d’indépendance financière, l’impact de la pandémie sur la sécurité de l’emploi et la quête d’activités entrepreneuriales », a déclaré Sashi Kumar, responsable des ventes chez Indeed India. Abhishek, par exemple, a huit ans d’expérience et est payé environ 4 000 dollars par mois dans son travail à temps plein. Il gagne actuellement le même montant grâce au travail au noir – avec la moitié du temps qu’il passe à son travail principal, a-t-il déclaré à CNBC.

Un rapport de 2020 de la société de programme HackerRank a révélé que le le salaire moyen des développeurs indiens est d’environ 38 000 $ par anpar rapport à ceux des États-Unis – qui gagnent près de trois fois plus. « La cause profonde est l’argent, les développeurs de logiciels ne sont pas payés proportionnellement à la quantité de travail qu’ils font. Je pense que beaucoup d’entre nous ne feraient pas de clair de lune si nous sentions que nous sommes payés équitablement », a-t-il ajouté. Le travail au noir est également devenu plus répandu depuis que le travail à distance est devenu la norme pendant la pandémie, a déclaré Viswanath. « Dans un bureau, les employeurs ont la possibilité de surveiller les gens de plus près. Mais dans un environnement de travail à domicile, vous pouvez avoir plusieurs machines auxquelles vous vous connectez. » Pour Kumar, le travail au noir est un autre mouvement sur le lieu de travail qui a pris de l’ampleur au cours des dernières années en raison de l’évolution du sens du travail. « Ces mouvements reflètent un changement d’état d’esprit chez les jeunes professionnels qui ne voient plus le dépassement de soi au travail comme bénéfique », a-t-il ajouté.

« Ce changement a conduit à des tendances axées sur l’équilibre travail-vie personnelle, la flexibilité et la rupture avec le modèle traditionnel 9-5. » Tendance ou pas, le désir d’un employé de travailler au clair de lune ne semble pas s’estomper de sitôt, selon Les recherches de Randstad en 2023. Il a constaté que neuf employés sur 10 étaient d’accord pour dire qu’un employeur est « beaucoup plus attractif » si les travailleurs sont autorisés à occuper des emplois supplémentaires. Le désir d’occuper un deuxième emploi est également relativement plus fort chez les femmes (92%) que chez les hommes (89%), ce qui est révélateur de l’écart de rémunération entre les sexes, a ajouté Randstad.

Lorsque les employeurs ne sont pas d’accord

C’est là où les employeurs ne sont pas d’accord : le travail au noir va à l’encontre du sentiment de loyauté qu’une entreprise souhaite inculquer à ses employés. Dans certains cas, la pratique pourrait être contraire à l’éthique. Le géant des services informatiques Wipro, par exemple, a licencié 300 employés l’année dernière pour avoir prétendument « travaillé pour des entreprises rivales ». selon les rapports locaux. Son président a abattu la pratique du travail au noir dans un tweet : « C’est de la triche, purement et simplement. » Bien que le phénomène du travail au noir ou de l’agitation latérale ne soit pas nouveau, il présente des « défis uniques » en Inde en raison des normes en vigueur et des politiques de l’entreprise, a déclaré Kumar d’Indeed.

« Contrairement à certains autres pays, où la bousculade est plus acceptée, de nombreuses entreprises indiennes ont des contrats ou des politiques strictes qui découragent les employés de travailler ailleurs », a-t-il ajouté. « Le travail au noir est souvent perçu comme étant en conflit avec les intérêts de l’entreprise, entraînant potentiellement un désengagement, une perte de productivité et des violations de la confidentialité. » Les préoccupations des employeurs ne sont pas sans fondement, a déclaré Viswanath, en particulier dans le secteur informatique. « Le secteur est très axé sur les données et il y a beaucoup de propriété intellectuelle qui est impliquée », a-t-il ajouté. Cependant, la perception négative que les employeurs ont du travail au noir découle en grande partie de leur état d’esprit, a déclaré Viswanath, et du manque de confiance entre l’employeur et les employés. Cela a conduit de nombreuses entreprises à inclure des clauses d’exclusivité dans les contrats, stipulant que les employés ne peuvent pas poursuivre une activité parallèle, même si c’est dans une industrie différente ou simplement un passe-temps.

L’enquête récente d’Indeed a révélé que près de la moitié des employeurs désapprouvent le travail au noir car ils le perçoivent comme ayant un impact négatif sur « les revenus, les marges d’exploitation et la productivité ». Abhishek a souligné qu’il respectait toujours les délais et les livrables dans son travail principal, malgré la prise en charge de plusieurs projets en marge. « J’ai un accord de travail avec mes employeurs pour travailler huit heures par jour … Au-delà de cela, s’il y a un travail personnel que je fais, ils ne devraient pas avoir de problème avec ça », a-t-il ajouté.

Le juste milieu

Malgré sa population croissante, l’Inde est aux prises avec une pénurie de talents, en particulier de main-d’œuvre qualifiée. Selon un rapport récent du portail d’emploi TeamLeaseplus de deux millions d’emplois dans l’IA, la cybersécurité et la blockchain devraient rester vacants en 2023. Il a ajouté que l’Inde aura besoin de 30 millions de professionnels qualifiés dans le numérique d’ici 2026. « Les talents sont rares aujourd’hui et… si vous avez besoin des meilleurs talents, vous devez adopter ce que le talent aime », a déclaré Viswanath. « Auparavant, le deuxième emploi était un besoin pour les employés, maintenant c’est devenu un besoin. Une fois qu’il devient un besoin, il s’agit de savoir comment les employeurs peuvent ouvrir la voie à des aménagements et s’assurer que les intérêts des deux parties sont également protégés. »

Idéalement, des politiques favorables qui trouvent le bon équilibre devraient toujours être « parfaitement claires » sur ce qu’un employé peut ou ne peut pas faire, tout en définissant clairement les heures et les jours requis au poste principal. « Il doit y avoir une politique de divulgation initiale où ils disent, si vous voulez occuper un deuxième emploi, c’est la procédure et nous devrons peut-être comprendre un peu plus à ce sujet pour garantir l’absence de conflit », a ajouté Viswanath. Les entreprises informatiques en Inde pourraient lentement se réchauffer à l’idée du travail au noir. Par exemple, Infosys – l’une des plus grandes sociétés de services informatiques d’Inde – permet désormais aux employés d’effectuer des « travaux à la tâche » avec l’accord préalable des responsables, selon un rapport local. C’est un revirement par rapport à la position antérieure de l’entreprise qui mis en garde contre le double emploi.

