De plus en plus de travailleurs à distance sont prêts à déménager pour trouver un logement abordable – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

Washington, DC (CNN) — Le logement est moins abordable qu’il ne l’a été depuis environ quatre décennies. Mais acheter ou louer une maison pourrait être encore plus moins abordable aujourd’hui s’il n’y avait pas l’impact continu des travailleurs à distance et hybrides résultant de la pandémie, selon une étude récente de Fannie Mae.

L’étude, qui était une analyse de l’enquête nationale mensuelle sur le logement de Fannie Mae, avec des questions posées à plus de 3 000 titulaires de prêts hypothécaires, propriétaires et locataires entre janvier et mars de cette année, a examiné l’évolution du travail à distance et hybride au cours des dernières années. et son impact sur le logement.

Selon le rapport, davantage de personnes sont prêtes à déménager dans des zones moins chères, plus éloignées des bureaux des centres-villes qu’il y a quelques années. Selon l’étude, la poursuite du travail à distance et hybride, à des niveaux remarquablement inchangés par rapport à il y a deux ans, permet aux gens d’accéder à un logement abordable.

Le rapport révèle également que « l’abordabilité » est le facteur le plus important dans la recherche d’un logement, tant pour les locataires que pour les propriétaires.

Au début de l’année, 22 % des travailleurs à distance et hybrides ont déclaré qu’ils seraient prêts à déménager dans une autre région ou à augmenter leurs déplacements domicile-travail. Seuls 14 % de ces travailleurs étaient prêts à le faire au troisième trimestre 2021, qui est utilisé à titre de comparaison tout au long de l’étude et qui correspond au moment où de nombreux lieux de travail ont tenté un « retour au travail » jusqu’à ce que la variante Omicron du Covid-19 pousse de nombreux employeurs à prévoit de revenir cet hiver-là.

Les travailleurs qui parviennent à rompre leurs liens avec la vie dans une zone en raison de sa proximité avec leur lieu de travail peuvent s’éparpiller, réduisant ainsi la concurrence pour un nombre historiquement bas de logements à vendre, ce qui pourrait faire grimper encore les prix.

L’étude a montré que parmi les travailleurs à distance, tous les groupes d’âge et de revenus sont devenus plus disposés à déménager ou à vivre plus loin de leur lieu de travail depuis 2021. Mais les travailleurs plus jeunes – ceux entre 18 et 34 ans – sont nettement plus disposés que ceux plus âgés qu’eux à vivre. ou se déplacer plus loin de leur travail, la proportion de personnes disposées à le faire passant de 18 % en 2021 à 30 % en 2023.

« Nous pensons que cette plus grande volonté de vivre plus loin du lieu de travail peut être une indication que certains travailleurs se sentent plus en sécurité face à leur situation de travail à distance ou à leur capacité à trouver un autre emploi si leur employeur actuel modifiait ses politiques », a écrit le rapport. chercheurs, dans une synthèse.

C’est une bonne nouvelle pour les travailleurs à distance à une époque où les prix des logements sont extrêmement bas.

Où nous travaillons maintenant

Le travail à distance et hybride pourrait être là pour rester. Ou encore, ils durent assez longtemps pour que les gens puissent acheter ou louer une nouvelle maison grâce à cela, ont découvert les chercheurs.

Malgré les exigences des dirigeants de certaines grandes entreprises selon lesquelles les travailleurs doivent se rendre au bureau ou sortir, la part des travailleurs entièrement à distance et hybrides est restée étonnamment constante dans l’ère post-pandémique, selon l’étude.

Au cours de la première partie de l’année, 35 % des personnes interrogées travaillaient entièrement à distance ou travaillaient selon une combinaison hybride de temps sur leur lieu de travail et de temps à la maison. Ce n’était que légèrement en baisse par rapport aux 36 % de 2021.

Alors que la part des travailleurs se rendant quotidiennement sur un chantier ou un bureau est restée inchangée à 49 % en 2021 et en 2023, la part des personnes travaillant entièrement à distance a atteint 14 % cette année, contre 13 % en 2021.

Les propriétaires continuent d’être légèrement plus susceptibles de travailler à domicile que les locataires. Et ceux qui sont plus instruits et ont des revenus plus élevés sont également plus susceptibles de travailler à domicile, ce qui est cohérent avec 2021, selon l’étude.

Seulement 30 % des personnes à faible revenu, gagnant 80 % du revenu médian de la région, pouvaient travailler à distance ou de manière hybride en 2021, et ce chiffre est tombé à 27 % cette année. Pendant ce temps, 42 % des personnes aux revenus élevés, soit 120 % du revenu médian de la région, ont pu travailler à domicile en 2021 et ce nombre n’a pas changé en 2023.

Selon l’enquête, les personnes à faible revenu – qui ont le plus besoin d’accéder à des logements à moindre coût et qui se trouvent plus loin du centre-ville – sont également les moins susceptibles de travailler à distance.

« L’abordabilité » est devenue la plus importante

Alors que l’abordabilité du logement a été affectée ces dernières années par la hausse des loyers, le maintien des prix des logements à un niveau élevé et la hausse des taux hypothécaires à un sommet en 22 ans, il n’est pas surprenant que « l’abordabilité » soit le principal facteur retenu par les gens lors du choix d’une nouvelle maison. à 36%. Il s’agit d’un bond considérable par rapport à 2014, la dernière fois que la question a été posée, lorsque la principale considération était le « quartier » avec 49 %.

Les propriétaires et les locataires ont tous deux montré une croissance en donnant la priorité à « l’abordabilité », mais l’augmentation a été la plus forte parmi les locataires, passant de 21 % en 2014 à 46 % en 2023.

« Le changement dans la préférence des locataires est vraiment remarquable, car non seulement il a plus que doublé, mais il représente un renversement complet de l’importance relative du quartier cité par les consommateurs comme la principale considération en 2014 », ont écrit les chercheurs.

De plus, malgré les discussions sur la nécessité de déménager pour plus d’espace, la « taille de la maison » comme facteur de choix d’une prochaine maison est restée inchangée et toujours contrebalancée par « l’abordabilité ».

« Le changement frappant vers l’abordabilité comme principale considération parmi l’ensemble des répondants à l’enquête pour leur prochain déménagement confirme la nécessité pour les ménages de trouver des moyens de gérer la hausse significative des taux hypothécaires, des prix des logements et des loyers de ces dernières années », les chercheurs. a écrit.

Et cela a un impact sur l’endroit où les gens recherchent un logement et sur ce qu’ils priorisent lorsqu’ils recherchent.

« L’abordabilité du logement peut également être une raison pour laquelle nous avons constaté une augmentation de la volonté des travailleurs à distance de déménager ou de vivre plus loin de leur lieu de travail, d’autant plus que, historiquement, un trajet plus court vers des marchés du travail plus denses était considéré comme un avantage privilégié », les chercheurs a écrit.

Les banlieues sont de plus en plus l’endroit où les gens veulent être, selon le rapport, ce qui s’inscrit dans une tendance continue depuis 2010. Et cette part a augmenté entre 2021 et 2023.

Les chercheurs affirment que le changement apporté au marché du logement provoqué par les travailleurs à distance a des implications plus larges sur le lien entre le logement et le marché du travail.

La part croissante de locataires et de propriétaires travaillant à distance et disposés à vivre plus loin de leur lieu de travail donne aux employeurs l’accès à un marché du travail plus large, ce qui pourrait être utile si un ralentissement de l’activité économique entraînait des taux plus élevés de pertes d’emplois.

« Avoir accès à un marché du travail plus vaste peut également réduire l’effet négatif sur les prix locaux de l’immobilier lorsqu’un employeur ou une industrie majeur conclut un contrat », écrivent les chercheurs.

