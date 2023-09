De plus en plus de prévisions prévoient que le pétrole atteindra 100 $ US cet automne

Un nombre croissant de prévisions prévoient le retour du pétrole à 100 dollars américains avant la fin de l’année – une perspective qui pourrait mettre encore plus de pression sur les consommateurs et rendre plus difficile pour les banquiers centraux de maîtriser l’inflation.

Le brut de référence nord-américain West Texas Intermediate (WTI) a bondi de 30 pour cent depuis le 1er juin et oscille cette semaine autour de 90 $ US le baril, son plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière. Le brut de référence mondial Brent s’échangeait à plus de 93 dollars américains mercredi.

Ces derniers jours, plusieurs analystes ont révisé leurs prévisions, estimant que des prix du pétrole à trois chiffres pourraient désormais être envisagés pour cet automne. Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs prévoient désormais tous des prix du brut Brent américain de 100 dollars avant 2024, tout comme le PDG de Chevron, Mike Wirth, selon un rapport de Bloomberg.

« Nous y réfléchissons en ce moment », a déclaré Andrew Botterill de Deloitte Canada dans une interview mercredi à Calgary, où des centaines de dirigeants du secteur pétrolier et gazier du monde entier sont réunis cette semaine pour le 24e Congrès mondial du pétrole.

Botterill a déclaré qu’il travaillait actuellement sur le prochain rapport de Deloitte sur les prévisions des prix du pétrole et qu’il envisageait de réviser à la hausse ses propres projections antérieures.

« Je peux absolument le voir (100 $ pour le pétrole)… Je pense absolument que nous aurons des moments », a déclaré Botterill.

« Je peux énumérer beaucoup plus de raisons pour lesquelles le pétrole va augmenter plutôt que baisser. »

Selon Statistique Canada, le taux d’inflation annuel au Canada a augmenté pendant deux mois consécutifs, la hausse des prix de l’essence et de l’énergie étant le principal facteur déterminant. (Ben Nelms/CBC)

La semaine dernière, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a prédit que la demande mondiale de pétrole devrait atteindre 101,8 millions de barils par jour d’ici la fin de cette année, portée par la résurgence de la demande chinoise.

En outre, l’Arabie saoudite et la Russie ont récemment convenu de prolonger leurs réductions volontaires de production pétrolière jusqu’à la fin de cette année, ce qui a conduit à ce que l’AIE appelle un « déficit substantiel du marché ».

« Nous avons actuellement une demande mondiale très ferme », a déclaré Botterill.

« Et à mesure que nous abordons l’hiver, c’est toujours une saison de grande consommation, car on commence à voir la demande de chauffage… Cela nous amène donc vraiment à examiner dans quelle mesure nous pourrions voir ce (prix) se renforcer. »

La flambée des prix du pétrole dans les mois à venir rendra probablement plus difficiles les efforts de la Banque du Canada et d’autres banquiers centraux pour maîtriser l’inflation.

Selon Statistique Canada, le taux d’inflation annuel au Canada a augmenté pendant deux mois consécutifs, la hausse des prix de l’essence et de l’énergie étant le principal facteur déterminant.

Le site Web de suivi des prix du carburant, GasBuddy.com, indique que le prix moyen de l’essence au Canada était mercredi de 1,67 $ le litre, soit près de 15 cents de plus que la moyenne de 2022.

« Les coûts de l’énergie jouent un rôle important dans nos vies à tous, et ils représentent certainement une part importante du calcul de l’inflation au Canada », a déclaré Botterill.

« Avec ces prix fermes, allons-nous voir cela adoucir une partie de la demande ? Est-ce que vous et moi allons baisser notre thermostat, conduire un peu moins ? Je l’espère, mais c’est la grande demande (mondiale) qui continue vraiment de croître. »

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, à gauche, visite le pavillon de l’Arabie saoudite en compagnie du ministre saoudien de l’Énergie, Abdulaziz bin Salman Al Saud, au Congrès mondial du pétrole à Calgary cette semaine. L’Arabie saoudite et la Russie ont récemment convenu de prolonger leurs réductions volontaires de production pétrolière jusqu’à la fin de cette année, ce qui a conduit à ce que l’AIE appelle un « déficit substantiel du marché ». (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Toutefois, les sociétés énergétiques canadiennes sont bien placées pour bénéficier de prix plus élevés, a déclaré jeudi Lisa Baiton, présidente de l’Association canadienne des producteurs pétroliers.

« Les perspectives sont vraiment optimistes dans un avenir proche », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup d’activité, quelques fusions et acquisitions et des consolidations. Les entreprises sont bien capitalisées et elles sont prêtes à mettre leur capital en jeu. »

De nombreuses sociétés pétrolières et gazières canadiennes ont réalisé des bénéfices records en 2022 en raison de la flambée des prix du pétrole après l’invasion de l’Ukraine. Ils ont également été critiqués par les environnementalistes pour avoir orienté la majeure partie de ces bénéfices vers des rendements pour les actionnaires, plutôt que d’investir dans de grands projets de réduction des émissions.

Mais Baiton a déclaré que les entreprises canadiennes sont désavantagées par rapport à leurs homologues américaines, qui ont accès à une série d’incitatifs financiers gouvernementaux agressifs pour le déploiement de technologies telles que le captage et le stockage du carbone.

« Nos membres sont prêts à déployer des capitaux dans des projets de décarbonation de nouvelle génération. Mais encore une fois, les capitaux sont mobiles : ils iront là où le taux de rendement est le plus élevé », a-t-elle déclaré.

Keith Stewart de Greenpeace Canada a déclaré que, que les sociétés énergétiques choisissent ou non d’investir dans des projets de décarbonisation, 100 $ de pétrole pourraient en fait accélérer la transition énergétique mondiale.

« Les prix élevés du pétrole sont une arme à double tranchant pour l’industrie pétrolière, car s’ils génèrent aujourd’hui de gros bénéfices, ils rendent également les alternatives telles que l’efficacité énergétique, les véhicules électriques et les pompes à chaleur beaucoup plus attrayantes », a déclaré Stewart.

Dans une note de recherche, l’analyste d’Eight Capital, Phil Skolnick, a déclaré que pour l’ensemble de l’année 2024, il continue de prévoir un prix moyen du WTI de 86 $ US le baril et un prix moyen du Brent de 90 $ US.

Mais il est également optimiste quant aux prix du pétrole pour cet automne, soulignant que la demande mondiale prévue par l’OPEP pour 2023 est un record de 103 à 104 millions de barils par jour, soit encore plus que les prévisions de l’AIE.

« Si la prédiction de l’OPEP s’avère exacte, le déficit d’approvisionnement au quatrième trimestre 2023 pourrait être le plus important depuis plus d’une décennie », a écrit Skolnick.