De plus en plus de preuves suggèrent qu’une multivitamine pourrait aider à ralentir la perte de mémoire

La prise quotidienne de multivitamines pourrait protéger contre la perte de mémoire chez les personnes âgées, selon trois études portant sur plus de 5 000 participants.

Prises ensemble, les trois études ont révélé que, par rapport à un placebo, la prise quotidienne d’une multivitamine ralentissait le vieillissement cognitif d’environ deux ans, a déclaré le Dr Chirag Vyas, instructeur en recherche au Massachusetts General Hospital.

Le recherche faisait partie du Essai COSMOSun essai clinique beaucoup plus vaste visant à déterminer si une multivitamine quotidienne (dans ce cas, Centrum Silver), un supplément d’extrait de cacao ou les deux pouvaient protéger contre les maladies cardiaques et le cancer.

Résultats de la troisième et dernière étude ont été publiés jeudi dans The American Journal of Clinical Nutrition. Dans ce document, 573 adultes âgés de 60 ans et plus ont pris une multivitamine ou un placebo chaque jour pendant deux ans. Les chercheurs ont évalué leur fonction cognitive en personne et à l’aide d’une série de tests au début et à la fin de l’étude. Les deux études précédentes, qui comparaient également une multivitamine quotidienne à un placebo, utilisaient des tests téléphoniques ou Web pour mesurer la fonction cognitive.

Pfizer, la société qui fabrique Centrum Silver, a fourni les multivitamines et les pilules placebo utilisées dans l’étude. Mars Inc., la société de bonbons et de collations, a financé en partie le plus grand essai COSMOS. Aucune des deux sociétés n’a joué de rôle dans la conception des essais.

Les trois études ont montré de manière fiable que la prise quotidienne de multivitamines peut avoir un effet modeste sur la prévention de la perte de mémoire normale liée au vieillissement, a déclaré Vyas, qui a dirigé la troisième étude.

Dans une méta-analyse des trois, les chercheurs ont conclu que la multivitamine quotidienne était bénéfique à la fois sur la cognition globale – des choses comme le raisonnement, l’attention et la planification – et sur la capacité de se souvenir des souvenirs de la vie quotidienne chez les personnes âgées en bonne santé.

Mais on ne sait pas exactement quels vitamines et minéraux spécifiques contenus dans une multivitamine sont protecteurs ni comment ils exercent leurs effets.

“Des études futures sont nécessaires pour identifier les micronutriments spécifiques qui contribuent le plus aux bienfaits cognitifs”, a déclaré Vyas. Des recherches supplémentaires incluant davantage de diversité raciale et ethnique sont également nécessaires, a-t-il déclaré, car la majorité des participants étaient blancs.

À mesure que les gens vieillissent, les membranes entourant les neurones, ou cellules cérébrales, commencent à se détériorer. Les vitamines pourraient protéger contre une partie de cette détérioration, a déclaré Vyas.

L’idée selon laquelle les vitamines à elles seules pourraient protéger la fonction cognitive chez les personnes âgées est plausible, mais il existe certaines réserves basées sur des études relativement courtes, a déclaré le Dr Richard Caselli, professeur émérite de neurologie à la Mayo Clinic en Arizona.

« La quantité de changements cognitifs qui se produisent au cours d’une période de trois ans chez des individus en bonne santé qui ne souffrent pas de la maladie d’Alzheimer est plutôt minime », a-t-il déclaré.

Caselli a déclaré que même s’il se sentirait à l’aise de recommander une multivitamine quotidienne aux patients âgés, il n’est pas convaincu que cela aurait un impact significatif sur la fonction cognitive.

“Je reste toujours un peu sceptique quant à l’ampleur de l’impact que cela aura”, a-t-il déclaré. “Je doute que la différence soit vraiment grande.”

Le Dr Zaldy Tan, médecin gériatrique au Centre Cedars Sinai Jona Goldrich pour la maladie d’Alzheimer et les troubles de la mémoire à Los Angeles, a déclaré qu’il est très probable que certains patients en bénéficieraient plus que d’autres.

“Il est certain qu’un sous-ensemble de personnes dont l’alimentation est déficiente en vitamines pourrait bénéficier en général d’une multivitamine et potentiellement d’un point de vue cognitif”, a déclaré Tan. “Mais il est difficile de dire pour le moment si c’est la multivitamine qui provoque l’amélioration ou autre chose.”

Tan a noté qu’une carence en certaines vitamines spécifiques, notamment B12, UN et E, ont été liés à une détérioration de la santé cognitive, bien que les preuves ne soient pas concluantes. Certaines personnes souffrant de carences en vitamines peuvent bénéficier d’une supplémentation en vitamines, mais il est moins probable que tout le monde dans le grand public le fasse.

Caselli a déclaré que pour se protéger contre le déclin cognitif, il est important que les gens prennent soin de leur santé globale.

“Une règle générale est que tout ce qui est mauvais pour votre corps est mauvais pour votre cerveau et tout ce qui est bon pour votre corps est bon pour votre cerveau”, a-t-il déclaré.

Caselli a déclaré qu’il recommande aux gens de maintenir leur vie sociale et de rester actifs mentalement et physiquement tout au long de la vieillesse. Des problèmes de santé courants, notamment les maladies cardiaques, l’apnée du sommeil et le diabète, peuvent également nuire à la santé cérébrale, a-t-il déclaré. En ce qui concerne la prise quotidienne de multivitamines, a-t-il déclaré, les gens peuvent le prendre s’ils craignent de ne pas consommer suffisamment de vitamines et de minéraux dans leur alimentation.

“Prendre un supplément multivitaminé est probablement bon pour vous, mais nous ne savons pas si cela aura probablement un impact important chez les personnes qui ont une alimentation saine”, a déclaré Caselli.