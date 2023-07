De plus en plus de personnes sont en contact avec les lignes électriques. Voici comment rester en sécurité cet été

Les défenseurs de la sécurité électrique exhortent les gens à faire attention lors de tout projet d’amusement d’été ou d’amélioration de la maison.

L’Ontario a connu une forte augmentation des contacts avec les lignes électriques impliquant des membres du public au cours des dernières années, en particulier au plus fort de la pandémie.

Patrick Falzon, spécialiste de la sécurité des lignes électriques à l’Office de la sécurité électrique de l’Ontario (ESA), affirme que la province a enregistré en moyenne 16 à 20 incidents de ce type signalés chaque année de 2012 à 2018.

Mais ces chiffres ont depuis tendance à beaucoup plus haut.

« En 2019, nous avons eu 75 contacts avec des lignes électriques », a déclaré Falzon, citant des données qui incluent à la fois les quasi-accidents et les incidents au cours desquels des personnes ont été blessées.

Ce nombre est passé à 82 en 2020, puis est tombé à 67 en 2021. Les chiffres de l’année dernière ne sont pas encore disponibles.

On ne sait pas précisément pourquoi il y a eu une augmentation des cas signalés, bien qu’une partie de l’augmentation se soit produite car les gens ont passé plus de temps à la maison pendant la pandémie.

« Ce qui s’est passé, c’est que les gens ont été confinés chez eux ou sur leur propriété, alors les propriétaires ont décidé de s’attaquer au genre de projets de bricolage », a déclaré Falzon.

Ces projets peuvent courir le risque de heurter des lignes électriques, que ce soit au-dessus du sol ou sous le sol, si des précautions ne sont pas prises.

Arbres et végétation

Les arbres et autres végétaux sont des facteurs que les fournisseurs de services publics doivent gérer – et ils prennent des dispositions pour le faire.

Falzon a déclaré que c’est quelque chose que les services publics de l’Ontario doivent faire pour les lignes qu’ils possèdent.

Comme Daniel McNeil, porte-parole de Toronto Hydro, l’a expliqué par e-mail, le service public d’électricité de la grande ville « est responsable de l’entretien des arbres et de la végétation autour de son équipement » et il utilise un cycle d’élagage planifié pour y parvenir, en plus de toute urgence liée travail qu’il entreprend.

Pourtant, le site Web de l’ESA répertorie les conseils de sécurité pour s’occuper des arbres et faire des travaux d’aménagement paysager à la maison.

Le soleil couchant se reflète sur les lignes électriques alors qu’un automobiliste dans une camionnette circule sur la route transcanadienne à Walhachin, en Colombie-Britannique, en mars 2022. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Ces questions de sécurité concernent les personnes vivant dans toutes les régions du Canada où des lignes électriques sont présentes. Et d’autres services publics y prêtent également attention.

En 2021, BC Hydro a signalé avoir constaté une augmentation inquiétante de 30 % des incidents d’« exploitation forestière à domicile », qui ont été signalés au cours de la première année de la pandémie. Tout comme en Ontario, les gens faisaient, à cette époque, beaucoup de travaux sur leurs maisons et leurs propriétés et des dizaines ont eu des appels rapprochés avec des lignes électriques. Heureusement, cette hausse semble avoir reculé depuis, selon Susie Rieder, porte-parole de BC Hydro.

Appelez avant de creuser

Les propriétaires l’ont déjà entendu, mais cela vaut la peine de le répéter : appelez avant de creuser.

Le mantra axé sur la sécurité fait référence à la nécessité de faire appel à des professionnels pour vous aider à comprendre où se trouvent les infrastructures – comme les lignes électriques ou les conduites de gaz enterrées – sur une propriété donnée.

C’est important à savoir si vous envisagez d’installer une clôture, d’ajouter un arbre ou un arbuste dans une cour ou d’effectuer des travaux nécessitant de creuser, que ce soit à la maison, au chalet ou ailleurs.

« Faites toujours une localisation et assurez-vous que vous ne contactez rien dont vous n’êtes peut-être pas au courant », a déclaré Brooke Fraser, responsable des opérations client pour Hydro One.

En Ontario, les propriétaires peuvent appeler Appel Unique Ontario — un service qui met en relation les personnes désireuses de creuser avec les propriétaires d’infrastructures, qui se chargeront de faire marquer l’emplacement des conduites, canalisations et câbles enterrés. En Colombie-Britannique, quiconque envisage de creuser doit contacter BC 1 Appel.

Les Manitobains peuvent joindre Cliquez avant de creuser MB pour éviter tout contact avec des dangers souterrains liés aux services publics.

Bruce Owen, agent des relations avec les médias pour Manitoba Hydro, souligne qu’avec « de plus en plus de choses » mises sous terre, la nécessité de passer cet appel ne disparaît pas.

Restez vigilant après les tempêtes

Fraser d’Hydro One a déclaré que les gens devraient également savoir comment rester en sécurité après les tempêtes estivales.

Un arbre et des fils abattus bloquent une rue résidentielle de Toronto après un violent orage l’été dernier. (Greg Hobbs/CBC)

« Vous ne pourrez peut-être pas toujours voir les lignes abattues que les arbres ont abattues », a déclaré Fraser.

Si une ligne abattue est repérée, Fraser et d’autres défenseurs de la sécurité rappellent au public de garder ses distances et de toujours supposer que la ligne reste sous tension.

« N’essayez pas de deviner », a-t-elle dit. « Restez à l’écart et assurez-vous d’appeler pour que cette situation soit sécurisée. »

Tenir à l’écart des lignes

Au fil des ans, il y a eu de nombreuses histoires tragiques impliquant des personnes entrant en contact avec des lignes électriques.

Des décès ou des blessures sont survenus au cours d’activités par ailleurs très anodines, comme lorsque des enfants jouent à l’extérieur ou lorsque des adultes se livrent également à des activités de loisirs.

Dans cet esprit, il est important de tenir compte de l’emplacement des lignes électriques lors de l’installation pour ces mêmes activités.

« Parfois, là où ces infrastructures ne sont pas idéales », a déclaré Fraser.

Des équipes d’un ascenseur travaillent sur une tour de transmission endommagée à Ottawa, sur une photo prise après une tempête majeure en mai de l’année dernière. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Fraser a déclaré qu’une famille peut vouloir installer une balançoire ou un autre équipement de jeu, mais il est important de comprendre les dangers qui peuvent être présents avant qu’ils ne soient installés – et également de s’assurer que toute activité de loisir se déroule dans une zone sûre.

Conséquences mortelles

Les circonstances des contacts de lignes électriques impliquant des activités de loisirs varient, mais le problème survient souvent lorsqu’une personne ne voit pas le danger qui est présent.

Falzon de l’ESA a discuté d’un incident survenu en Ontario l’année dernière impliquant un homme pilotant un drone. L’appareil s’est coincé dans un arbre, qui jouxtait une ligne électrique qui n’était pas visible.

« Il y avait un épais feuillage autour », a expliqué Falzon.

L’individu a utilisé un objet à grande portée pour essayer de récupérer l’objet. Cette personne est décédée à la suite du contact avec la ligne électrique qui a suivi.

Falzon a déclaré qu’un danger similaire pourrait se produire avec d’autres outils, appareils ou jouets dans des circonstances similaires.

Son conseil est de toujours « lever les yeux et regarder dehors » afin de rester en sécurité.

Owen de Manitoba Hydro a fait écho à ce message.

« Prenez cette seconde pour lever les yeux », a déclaré Owen, réitérant la dangereuse réalité que si vous touchez une ligne, vous pourriez être tué.