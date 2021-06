De plus en plus de personnes prévoient démissionner à mesure que les plans de retour au travail entrent en vigueur

Avant Covid, Blaze Bullock, 34 ans, était sur la route une semaine par mois en tant que consultant marketing dans l’industrie automobile. Puis, lorsque le pays a fermé ses portes, Bullock a commencé à travailler à distance. « Maintenant, ils veulent que je recommence à voyager et à visiter les concessionnaires automobiles », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas du tout faire ça. » Bullock a déclaré qu’il aimait travailler à domicile et passer plus de temps avec ses amis et sa famille à Salt Lake City. « J’ai réalisé que c’est la seule façon dont je veux vivre. » La pandémie a amené beaucoup de gens à réévaluer, en particulier lorsqu’il s’agit de travailler.

Après avoir travaillé à domicile pendant plus d’un an, Blaze Bullock dit qu’il aimerait travailler en indépendant à temps plein ou au moins trouver un poste entièrement éloigné – et il a vu beaucoup de ces types d’ouvertures. Source : Blaze Bullock

Après avoir passé plus d’un an à la maison, certains ne veulent plus retourner au travail, préférant la flexibilité du travail à distance au moins quelques jours par semaine. D’autres sont simplement épuisés par de longues heures de travail tout en équilibrant la garde des enfants et l’école à distance, parfois en même temps. Et presque tous les employés sont prêts à voir ce qu’il y a d’autre. « Soit ils ne sont pas satisfaits de leur travail, soit leurs priorités ont changé », a déclaré Maria Reitan, fondatrice et entraîneure en chef de Équipe de saut, basé à Minneapolis. Plus de Personal Finance :

Fin anticipée des avantages supplémentaires qui ne stimulent pas les recherches d’emploi, selon les données Dans ce qui a été surnommé le « Grande démission« , 95 % des travailleurs envisagent maintenant de changer d’emploi, et 92 % sont même prêts à changer de secteur pour trouver le bon poste, selon un récent rapport du site d’emploi Monster.com. La plupart disent que l’épuisement professionnel et le manque d’opportunités de croissance sont les moteurs du changement, a constaté Monster. « Quand nous étions en proie à la pandémie, tant de gens se sont attachés, maintenant ce que nous voyons est un signe de confiance », a déclaré Scott Blumsack, vice-président senior de la recherche et des idées chez Monster. Déjà, un record de 4 millions de personnes ont quitté leur emploi rien qu’en avril, selon le ministère du Travail.

Les candidats mettent leur orteil dans l’eau pour voir ce qui se passe. Scott Blumsack vice-président senior de la recherche et des idées chez Monster

Dans le même temps, il y a plus d’opportunités pour les demandeurs d’emploi – le ministère du Travail signalant un record de 9,3 millions d’offres d’emploi au dernier décompte. « Le nombre d’emplois ouverts est plus élevé que jamais, cela contribue absolument à la raison pour laquelle les candidats mettent les pieds dans l’eau pour voir ce qui se passe », a déclaré Blumsack. Alors que les vaccinations contre Covid prennent de l’ampleur, les plans de retour au bureau augmentent également, ce qui incite davantage de travailleurs à considérer leurs options. Dans une enquête menée auprès de plus de 350 PDG et responsables des ressources humaines et des finances, 70 % ont déclaré qu’ils prévoyaient d’avoir des employés de retour au bureau d’ici l’automne de cette année, sinon plus tôt, selon un rapport de la société de recrutement LaSalle Network.