De plus en plus de personnes meurent chez elles de Covid-19 au Japon alors que les hôpitaux luttent pour faire face

« Par rapport au nombre d’infections, le nombre de lits pour les cas graves est très limité au Japon », Yasutoshi Kido, professeur à la Graduate School of Medicine de l’Université d’Osaka, a déclaré mardi à Reuters.

Kido a déclaré que les hôpitaux d’Osaka refusaient des patients atteints de maladies graves pour faire place à des personnes atteintes de Covid-19. Il a affirmé que la capacité de réaffecter les ressources avait « Presque effondré. »

Lundi, la préfecture d’Osaka a fait état du nombre de personnes décédées à l’extérieur de l’hôpital pour la première fois. Les responsables ont déclaré que 18 personnes avaient succombé au virus chez elles, dont 17 depuis le 1er mars.

Les responsables n’ont pas expliqué pourquoi les patients n’avaient pas été hospitalisés, mais l’annonce est intervenue alors que plus de 96% des lits de soins intensifs de la préfecture étaient occupés.

Hirofumi Yoshimura, le gouverneur d’Osaka, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il avait demandé aux autorités sanitaires d’organiser des visites aux patients confinés à domicile au fur et à mesure que la nouvelle des décès à domicile apparaissait.

Alors que le Japon a pris de nombreuses mesures d’urgence pour ralentir la propagation du virus ces derniers mois, d’autant plus que des souches plus contagieuses sont devenues plus répandues, le pays a enregistré des niveaux de cas bien inférieurs à ceux observés ailleurs dans le monde.

À ce jour, le pays a enregistré 640 000 infections et un peu moins de 11 000 décès, environ 12 fois moins que le Royaume-Uni, qui compte près de la moitié de sa population.

Le Japon possède également le plus grand nombre de lits d’hôpitaux par habitant, selon les données de la Banque mondiale.

