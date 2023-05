De plus en plus d’aînés ont raconté qu’ils avaient perdu leurs prestations de retraite parce que le gouvernement canadien les avait déclarés décédés à tort, ce qui a soulevé des questions sur l’étendue du problème.

Miroslaw Konior était prêt à mettre derrière lui des semaines d’appels frustrants avec Service Canada lorsqu’il a entendu parler de Michael Zakrzewski, un compatriote canadien d’origine polonaise qui s’était également retrouvé mort sur papier, mais toujours bien vivant dans le monde réel.

« C’est déjà deux personnes touchées, et peut-être qu’il y en a plus », a déclaré Konior. « Tout le monde s’en occupe tranquillement, sans se rendre compte que c’est un problème plus large. »

En fait, Konior n’était ni le premier ni le dernier senior à contacter CBC News après la publication de l’histoire de Zakrzewski, bien qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) ait déclaré que le scénario était si rare qu’il ne pouvait pas fournir de statistiques.

Tous ont pu récupérer leurs prestations, mais ils ne sont toujours pas satisfaits de l’explication du gouvernement sur la façon dont cela s’est passé en premier lieu.

Miroslaw Konior, 65 ans, a reçu une lettre de Service Canada adressée à sa «succession» avec une demande pour que sa femme demande des prestations de décès. (Miroslaw Konior)

Le Canada a agi suite à un avis de décès étranger

Lorsque Konior a reçu début avril un formulaire de demande de prestations de décès pour sa femme, accompagné d’une lettre adressée à sa « succession », il a trouvé la situation amusante.

Mais sa bonne humeur s’est estompée lorsqu’il a vu que ses prestations de retraite et de sécurité de la vieillesse n’étaient pas dans son compte.

« J’ai appelé les services sociaux et la dame a hésité à me dire pourquoi [the money was not deposited] », a-t-il expliqué. Après avoir pressé l’agent, elle a admis qu’il – comme Zakrzewski – avait été déclaré mort sur la base d’une lettre de notification de Pologne.

« Mais je suis résident au Canada. Je vis ici », a-t-il déclaré. « Pourquoi la Pologne enverrait-elle cette notification au Canada? »

Michael Zakrzewski et Stefania Zakrzewski ont d’abord été informés par le gouvernement polonais qu’ils n’avaient jamais envoyé la lettre utilisée par le gouvernement canadien pour le déclarer mort. (Réno Patry/CBC News)

L’explication était particulièrement déroutante pour les hommes car, contrairement au Canada, la Pologne payait toujours leurs prestations.

Konior a décidé de ne pas pousser la question avec l’institution polonaise d’assurance sociale, connue localement sous le nom de ZUS, tandis que Zakrzewski a été assuré que la lettre ne venait pas d’eux.

La Pologne s’excuse pour la confusion administrative

Mais lorsque Service Canada a finalement remis à Zakrzewski une copie du « formulaire de liaison » qui a été utilisé comme avis de décès officiel, il est devenu clair qu’il ne s’agissait pas d’une arnaque ou de quelque chose de malveillant, mais simplement d’une erreur d’écriture.

Le ZUS a déclaré à CBC qu’il envoie des milliers de ces formulaires aux autorités canadiennes chaque année afin de fournir ou de demander des informations sur les citoyens.

Dans ce cas, une « date de décision » — un champ qui ne semble pas exister sur le formulaire de stock bilingue — a été incorrectement inscrite dans le champ « date de décès ». Le « lieu de la mort » a été laissé vide.

« Nous sommes vraiment désolés que cela se soit produit », a écrit la porte-parole du ZUS, Monika Kiełczyńska, à CBC. « Nous nous excusons auprès de la personne concernée et de l’institution canadienne. »

Après des semaines d’appels de suivi, Zakrzewski a déclaré qu’il considérait la publication du document comme un « miracle », mais il attend toujours des excuses écrites officielles.

L’agence polonaise des services sociaux a confirmé à CBC News qu’un travailleur avait accidentellement mis ce qu’il appelle la date de sa décision dans le champ de la date du décès sur un formulaire envoyé au gouvernement canadien au sujet de Michael Zakrzewski. (Michael Zakrzewski)

Pas une erreur « une sur un million »

Konior, 65 ans, et Zakrzewski, 67 ans, ont tous deux été prévenus de leur mort par erreur par des lettres. Mais d’autres personnes âgées qui ont contacté CBC n’ont jamais reçu de notification du tout.

Un jour de 2021, l’adjudant-maître à la retraite Claude Dionne a vérifié son compte bancaire et « soudain » l’argent de sa pension militaire n’y était plus.

Lorsqu’il a appelé pour demander pourquoi, on lui a dit que lorsque le numéro de téléphone de son dossier – qui n’a jamais changé après le déménagement de Dionne une décennie plus tôt – a été mis hors service, ses prestations ont été interrompues.

Dionne a déclaré que la voix à l’autre bout du fil lui disait que parfois les gens « décèdent et nous ne le savons pas ».

« Je voulais une explication », a déclaré Dionne. « Il ne m’a jamais répondu. »

Dans les cas où les prestations doivent être suspendues préventivement, les clients sont informés. – Énoncé d’Emploi et Développement social Canada

Lorsque Richard Newman, un technicien de laboratoire universitaire à la retraite, a remarqué que son propre compte bancaire avait l’air un peu léger en 2021, on lui a dit qu’il était supposé mort parce qu’il n’avait pas renvoyé une lettre du gouvernement.

« J’étais plutôt énervé », a-t-il déclaré, notant qu’il avait eu la chance de pouvoir se passer des paiements pendant les trois mois qu’il a fallu pour régler les choses.

« Le truc, c’est que cet argent aurait dû être là. Et comment ont-ils réussi à me tuer sans certificat de décès ?

Comme il semble de plus en plus improbable qu’il ne s’agisse pas d’un événement « un sur un million », Newman a déclaré qu’il s’inquiétait pour les personnes âgées plus âgées qui n’ont pas le temps et la patience de passer des semaines à chercher des réponses.

‘Réveil’

C’est également une préoccupation pour Laura Tamblyn Watts, fondatrice et PDG du groupe national de défense des aînés CanAge, qui qualifie cela de réalité « ridicule ».

« Les personnes qui ont tendu la main [to CBC] étaient plus jeunes, capables et en fait, ils géraient financièrement d’une manière qui leur permettait de vivre ce mois après mois », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement devrait supposer que vous êtes en vie, sauf preuve du contraire. Cela semble être une chose fondamentale à demander. -Laura Tamblyn Watts

« Beaucoup de personnes âgées ne seraient pas dans une position aussi privilégiée … franchement, nous allons voir des gens passer entre les mailles du filet. »

Les personnes les plus vulnérables, a-t-elle dit, sont les moins capables de surveiller correctement leurs finances ou de se défendre.

Le fait que ces personnes âgées aient passé des semaines à essayer de démêler leur situation devrait également être un « signal d’alarme » pour un système « désuet » et « labyrinthique », a déclaré Tamblyn Watts.

« Dans l’ensemble, le gouvernement devrait supposer que vous êtes en vie à moins qu’il n’y ait une preuve du contraire. Cela semble être une chose fondamentale à demander. »

Laura Tamblyn Watts est la PDG de CanAge, l’organisme national de défense des droits des aînés du Canada. (Laura Tamblyn Watts/CanAge)

EDSC a déclaré à CBC dans un courriel que sa priorité est de s’assurer que tous les aînés reçoivent les « bonnes prestations au bon moment » et qu’il prend des mesures pour s’assurer que les paiements sont versés à la bonne personne.

Il a ajouté que « dans les cas où les prestations doivent être suspendues de manière préventive, les clients sont informés ».