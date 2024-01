De plus en plus de pays suspendent le financement de l’agence palestinienne de l’ONU ; Israël veut le remplacer

LONDRES (Reuters) – Six pays européens ont suspendu samedi le financement de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), à la suite d’allégations selon lesquelles certains de ses employés auraient été impliqués dans les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre.

La Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse et la Finlande se sont jointes samedi aux États-Unis, à l’Australie et au Canada pour suspendre le financement de l’agence humanitaire, une source essentielle de soutien pour la population de Gaza, après les allégations d’Israël.

“Les Palestiniens de Gaza n’avaient pas besoin de cette punition collective supplémentaire”, a déclaré Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA, sur X. “Cela nous souille tous”.

L’agence a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête sur plusieurs employés et rompu les liens avec ces personnes.

Encourageant davantage de suspensions de donateurs, le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a déclaré que l’UNRWA devrait être remplacé une fois que les combats dans l’enclave auront cessé et l’a accusé d’entretenir des liens avec des militants islamistes à Gaza.

“Dans la reconstruction de Gaza, l’UNRWA doit être remplacée par des agences dédiées à une véritable paix et au développement”, a-t-il ajouté sur X.

Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, interrogé sur les remarques de Katz, a déclaré : « Nous ne répondons pas à la rhétorique. L’UNRWA a dans l’ensemble un bilan solide, que nous avons souligné à plusieurs reprises.

Lazzarini a déclaré que la décision des neuf pays menaçait son travail humanitaire dans la région, en particulier à Gaza.

“Il est choquant de voir une suspension des fonds accordés à l’Agence en réaction à des allégations contre un petit groupe d’employés, en particulier compte tenu de l’action immédiate prise par l’UNRWA en résiliant leurs contrats et en demandant une enquête indépendante et transparente”, a-t-il déclaré dans un communiqué. .

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a critiqué ce qu’il a décrit comme une campagne israélienne contre l’UNRWA, et le Hamas a condamné la résiliation des contrats d’employés “sur la base d’informations provenant de l’ennemi sioniste”.

L’AGENCE JOUE UN GRAND RÔLE DANS L’AIDE À GAZA

L’UNRWA a été créé pour aider les réfugiés de la guerre de 1948 lors de la fondation d’Israël et fournit des services d’éducation, de santé et d’aide aux Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie et au Liban. Il aide environ les deux tiers des 2,3 millions d’habitants de Gaza et a joué un rôle d’aide essentiel pendant la guerre lancée par Israël pour éliminer le Hamas après les attaques du 7 octobre.

Annonçant l’enquête, Lazzarini a déclaré vendredi qu’il avait décidé de résilier les contrats de certains membres du personnel pour protéger la capacité de l’agence à fournir une aide humanitaire.

Lazzarini n’a pas révélé le nombre d’employés qui seraient impliqués dans les attaques, ni la nature de leur implication présumée. Il a toutefois précisé que « tout employé de l’UNRWA impliqué dans des actes de terrorisme » serait tenu pour responsable, notamment par le biais de poursuites pénales.

Durant les semaines de bombardements israéliens sur l’enclave palestinienne, l’UNRWA a déclaré à plusieurs reprises que sa capacité à fournir une aide humanitaire à la population de Gaza était sur le point de s’effondrer.

Hussein al-Sheikh, chef de l’organisation politique faîtière des Palestiniens, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a déclaré que la réduction du soutien à l’agence entraînait des risques politiques et humanitaires majeurs.

“Nous appelons les pays qui ont annoncé la cessation de leur soutien à l’UNRWA à revenir immédiatement sur leur décision”, a-t-il déclaré sur X.

Le ministère allemand des Affaires étrangères, un donateur majeur de l’UNRWA, a salué l’enquête de l’UNRWA, se disant profondément préoccupé par les allégations portées contre les employés de l’agence.

“Nous attendons de Lazzarini qu’il fasse comprendre clairement au sein du personnel de l’UNRWA que toutes les formes de haine et de violence sont totalement inacceptables et ne seront pas tolérées”, a-t-il déclaré sur X.

(Reportage de James Davey à Londres, Gavin Jones à Rome, Dan Williams à Jérusalem, Nidal al-Mugrahbi à Doha, Toby Sterling à Amsterdam, Thomas Escritt à Berlin, Michelle Nichols à New York, édité par William Maclean, Andrew Cawthorne, Frances Kerry et Nick Macfie)