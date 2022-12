De plus en plus de pays imposent des restrictions Covid-19 aux voyageurs chinois

La France et le Royaume-Uni exigeront que les visiteurs en provenance de Chine soient testés négatifs avant d’embarquer sur les vols

Les personnes voyageant en France depuis la Chine devront présenter un test Covid-19 négatif avant d’embarquer sur leurs vols, a confirmé vendredi le gouvernement de Paris, ajoutant que les résultats des tests doivent dater de moins de 48 heures et que certains passagers seront soumis à d’autres projections aléatoires à l’arrivée. Tout test positif sera séquencé pour rechercher de nouvelles variantes du virus.

Le Royaume-Uni a adopté une politique similaire, exigeant que tous les voyageurs dont les vols proviennent de Chine présentent la preuve d’un test Covid-19 négatif effectué au plus tard deux jours avant le voyage, selon un communiqué publié vendredi par le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Vendredi également, l’Espagne a annoncé que les visiteurs en provenance de Chine devront être testés négatifs pour le virus ou présenter la preuve qu’ils ont été entièrement vaccinés contre celui-ci. L’Italie est devenue mercredi le premier pays de l’UE à mettre en place le barrage routier des tests pour les voyageurs chinois.

Madrid et Rome ont exhorté l’UE à adopter une stratégie unifiée pour contrôler ce qu’ils craignent d’être un afflux de touristes chinois porteurs de virus après que Pékin a mis de côté sa stratégie controversée zéro-Covid au début du mois. Mais l’agence de santé du bloc a fait valoir jeudi que les dépistages obligatoires pour tous les touristes chinois étaient “injustifié.” De plus, les membres de l’UE, le Portugal et l’Autriche, sont contre les restrictions. L’Allemagne n’a annoncé aucune nouvelle règle à ce jour.

Lire la suite La Chine va assouplir les politiques strictes de Covid-19

Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a révélé vendredi que son pays travaillait sur un système de surveillance des variantes dans tous les aéroports européens, qui théoriquement détecterait et alerterait les autorités de toute variante inconnue. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a exhorté les gouvernements à ne pas paniquer, citant le “une immunité plus élevée de la population” et une plus grande exposition à “des variantes circulant actuellement en Chine”, tout en promettant de “restez vigilant.”

Pékin a critiqué les exigences de test alors que “infondé et discriminatoire” dans un éditorial publié jeudi dans le journal d’État Global Times, accusant les États-Unis et leurs alliés de tenter de “saboter les trois années d’efforts de contrôle de Covid-19 de la Chine et attaquer le système du pays.”

La Chine avait défendu ses contrôles stricts contre les virus, après avoir maintenu certaines des politiques zéro-Covid les plus strictes au monde pendant près de trois ans, les qualifiant de nécessaires pour sauver des vies. Il a progressivement abandonné les restrictions ce mois-ci à la suite d’une flambée de manifestations anti-lockdown.

Bloomberg a affirmé la semaine dernière que jusqu’à 248 millions de personnes, soit près de 18 % de la population totale de la Chine, avaient été infectées par le Covid-19 rien qu’en décembre. La Commission nationale de la santé n’a officiellement déclaré que 14 285 infections la semaine dernière, ainsi que sept décès.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbi, a déclaré mercredi que la Chine “situation épidémique” a été “prévisible et sous contrôle”.