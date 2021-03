L’Allemagne, la France et l’Italie suspendent l’utilisation du jab d’Oxford

L’Allemagne, la France et l’Italie ont arrêté l’utilisation du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca après avoir signalé des incidents de coagulation sanguine en Europe, affirmant qu’un examen plus approfondi était nécessaire. La République d’Irlande a également suspendu temporairement l’administration des doses par « mesure de précaution ». Il intervient alors qu’un chien de garde néerlandais des médicaments a déclaré avoir reçu 10 rapports d’effets secondaires possibles après des vaccinations avec le vaccin Oxford-AstraZeneca. Alors devrions-nous nous inquiéter? Éditeur scientifique Sarah Knapton analyse à quel point nous devons prendre au sérieux les craintes de caillot sanguin d’AstraZeneca et Anne Gulland répond aux questions clés et examine ce que les experts ont dit.

Patel dit que les manifestations ne peuvent pas avoir lieu pendant la pandémie

Priti Patel a demandé un examen indépendant complet de la manière dont la police a géré une veillée en l’honneur de Sarah Everard ce week-end, mais a souligné que de grands rassemblements ne pouvaient pas avoir lieu tant que la pandémie se poursuivait. Le ministre de l’Intérieur a déclaré aux députés que l’affaire Sarah Everard avait « à juste titre » suscité la colère des femmes. Un étudiant qui a été épinglé au sol et arrêté par la police lors de la veillée a qualifié l’incident de « terrifiant ». Ross Clark fait valoir qu’au lieu d’essayer de renvoyer la balle à la police, le gouvernement devrait être honnête sur ce qui est vraiment en faute – ses propres lois de verrouillage. Pendant ce temps, le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux qui pourrait voir les manifestants emprisonnés jusqu’à dix ans est soumis à la Chambre des communes. Alan Lockey détaille pourquoi c’est un affront à la liberté.

Ailleurs, Scotland Yard a lancé un nouvel appel à l’information dans son enquête sur la disparition et le meurtre de Suzy Lamplugh, insistant sur le fait qu’il n’est « pas trop tard » pour se manifester. L’enquête de la police du Met se poursuit. Suzy a été vue pour la dernière fois en juillet 1986 et il y a des similitudes frappantes avec l’affaire Sarah Everard. Lisez la suite pour plus de détails.

Mank et Nomadland mènent les nominations aux Oscars

Dans une année où peu d’entre nous pouvaient aller au cinéma, les nominations aux Oscars ont été publiées. Aucun film n’a émergé comme une réussite, mais Mank de David Fincher a remporté le plus de nominations, en gagnant 10, avec Nomadland, Minari, The Trial of the Chicago 7 et The Sound of Metal accroché à ses talons, avec six chacun. Il y a beaucoup d’intérêt britannique pour les catégories d’acteurs, bien que la grande histoire soit une nomination posthume pour Chadwick Boseman pour son dernier film, Ma Rainey Black Bottom. Robbie Collin salue le fait les Oscars sont enfin diversifiés, mais déplore que les récompenses soient tout aussi déroutantes et déroutantes que jamais.

Lutte juridique de l’UE | La Commission européenne devrait engager aujourd’hui une action en justice contre le Royaume-Uni pour son prolongation unilatérale des délais de grâce dans le protocole d’Irlande du Nord. Bruxelles estime que la décision de renoncer aux contrôles alimentaires sur les approvisionnements des supermarchés est une violation de l’accord de retrait du Brexit, que le Royaume-Uni nie. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: la pire tempête de sable de Pékin depuis dix ans

Pékin était enveloppé dans une brume apocalyptique jaune-brun aujourd’hui, avec des gratte-ciel obscurcis derrière des couches de sable et de poussière alors que la capitale chinoise a connu la pire tempête de sable en une décennie, menaçant la santé de millions de personnes. Des vents violents ont soufflé du sable du désert de Gobi sur une grande partie du nord de la Chine, y compris aussi loin à l’ouest que la région du Xinjiang. Regardez la scène.

