Selon Snyder, il a été démontré que l’acupuncture augmente la dopamine et la sérotonine – connues comme des hormones du bien-être qui vous procurent un sentiment de bonheur – et diminue le cortisol, l’hormone qui régule la réponse du corps au stress. Elle dit récent études ont montré que cela contribue également à diminuer la réponse inflammatoire globale dans le corps.

« L’acupuncture agit sur le système méridien », a-t-elle déclaré. “Ce sont des canaux d’énergie à l’intérieur du corps à travers lesquels, selon nous, circule le ‘chi’.”

Le Chi est considéré comme l’énergie vitale qui circule dans le corps. “Lorsque ce chi est bloqué, c’est là que la maladie apparaît, c’est là que surviennent les troubles psycho-émotionnels”, a-t-elle déclaré. « Nous aidons donc à débloquer le chi et à créer un flux d’énergie fluide. C’est un peu comme si l’exercice vous apportait cela, n’est-ce pas ? Tout d’un coup, le sang coule à flot, on se sent vraiment bien. L’acupuncture fait la même chose.

Snyder a déclaré que les acupuncteurs agréés et certifiés ont généralement plus de 4 ans de formation, plus de 3 000 heures cliniques et ont passé des examens de certification avant d’être autorisés à toucher un patient en dehors d’une clinique étudiante. Elle a dit qu’ils savent ce qu’ils font et que les enfants sont entre de très bonnes mains.

David Miller, MD, est le président fondateur et président sortant de l’American Society of Acupuncteurs. Il est également directeur médical de la médecine intégrative pédiatrique au Rainbow Babies and Children’s Hospital de Cleveland.