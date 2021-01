New York a commencé lundi à administrer des vaccins aux résidents âgés de 75 ans et plus ainsi qu’à un plus large éventail de travailleurs essentiels, alors que les responsables de la santé de l’État élargissaient le groupe de personnes éligibles pour recevoir le vaccin. Les directives d’inoculation mises à jour sont arrivées la semaine dernière après des jours de pression du maire Bill de Blasio de New York et un tollé contre les prestataires médicaux devant jeter des doses de vaccin en raison de difficultés à trouver des patients qui correspondaient précisément aux directives de vaccination strictes de l’État. «Nous nous sommes battus pour la liberté de vacciner», a déclaré M. de Blasio lors d’une conférence de presse lundi. «Maintenant, nous l’avons.» Parmi les travailleurs essentiels désormais autorisés à recevoir le vaccin dans tout l’État, il y a les policiers, les pompiers, les enseignants et les administrateurs d’école, les travailleurs des transports en commun, les employés d’épicerie faisant face au public et les personnes vivant ou travaillant dans des refuges pour sans-abri qui dorment ou mangent avec d’autres en dehors de leur foyer.

M. de Blasio a déclaré que 55 000 personnes avaient déjà programmé des rendez-vous pour se faire vacciner sur des sites gérés par la ville. Les rendez-vous de nuit entre minuit et 4 heures du matin étaient complets, a-t-il ajouté. Dans une interview télévisée, le commissaire de police de la ville, Dermot F. Shea, a déclaré que 400 policiers avaient reçu une dose de vaccin dans la première heure des efforts de vaccination du département. Les responsables de la santé de la ville ont prévu de faire particulièrement pression pour vacciner les New-Yorkais plus âgés, qui courent un risque plus élevé de maladie grave due au virus. Pour accompagner cet effort, la ville a mis en place un nouveau site web et un système téléphonique (1-877-VAX4-NYC) pour aider à connecter les gens aux rendez-vous. La ville a également poussé ces derniers jours à accélérer le rythme des vaccinations. M. de Blasio a déclaré que 101 799 doses avaient été administrées la semaine dernière, soit plus que l’objectif de 100 000 qu’il s’était fixé précédemment. Cette semaine, les responsables de la santé de la ville visaient à voir 175 000 doses du vaccin administrées. Dave Chokshi, le commissaire à la santé de la ville, a déclaré que la ville avait 230 000 doses sous la main et s’attendait à ce que 100 000 doses supplémentaires soient livrées cette semaine.