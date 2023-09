De plus en plus de migrants sont victimes de viols et de violences sexuelles à la frontière mexicaine

REYNOSA, Mexique — Lorsque les ravisseurs de Carolina sont arrivés à l’aube pour la sortir de la cachette de la ville frontalière mexicaine de Reynosa fin mai, elle pensait qu’ils allaient la forcer à appeler à nouveau sa famille au Venezuela pour les supplier de payer 2 000 $. une rançon.

Au lieu de cela, l’un des hommes l’a poussée dans un bus en panne garé à l’extérieur et l’a violée, a-t-elle déclaré à Reuters. « C’est la chose la plus triste et la plus horrible qui puisse arriver à une personne », a déclaré Carolina.

Une défenseure des migrants qui a aidé Carolina après l’enlèvement, qui a parlé à Reuters sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, a confirmé tous les détails de son récit.

L’attaque s’est produite dans un contexte d’augmentation des violences sexuelles contre les migrants dans les villes frontalières de Reynosa et Matamoros, deux principales routes de transit pour les immigrants cherchant à entrer aux États-Unis, selon les données du gouvernement mexicain et des groupes humanitaires, ainsi que des entretiens avec huit personnes sexuelles. des survivants de l’agression et plus d’une douzaine de travailleurs humanitaires locaux.

« La manière inhumaine dont les passeurs abusent, extorquent et commettent des violences contre les migrants dans un but lucratif est criminelle et moralement répréhensible », a déclaré Luis Miranda, porte-parole du Département américain de la sécurité intérieure (DHS), en réponse aux questions sur l’augmentation des viols signalés.

Les enquêtes criminelles sur le viol de ressortissants étrangers, à l’exclusion des Américains, ont été les plus nombreuses jamais enregistrées dans les deux villes cette année, selon les données de l’État de 2014 à 2023 obtenues par Reuters grâce à des demandes d’accès à l’information.

Le Département d’État américain considère Tamaulipas, où se trouvent les deux villes, comme l’État le plus dangereux le long de la frontière américano-mexicaine.

« PROCESSUS DE TORTURE »

Confrontée à des franchissements illégaux record des frontières, l’administration du président américain Joe Biden a décidé en mai de un nouveau système qui obligeait les migrants à obtenir un rendez-vous – via une application connue sous le nom de CBP One – pour se présenter à un poste frontière légal pour entrer aux États-Unis.

Neuf experts, dont des avocats, des professionnels de la santé et des travailleurs humanitaires, ont déclaré à Reuters que le nouveau système avait eu des conséquences inattendues dans les deux villes, contribuant à une flambée de violence.

Le risque élevé d’enlèvement et d’agression sexuelle à Reynosa et à Matamoros est l’un des facteurs qui poussent les migrants à traverser illégalement la frontière, ont déclaré quatre défenseurs. Les passages à la frontière ont augmenté en septembre.

Les responsables de Biden affirment que la nouvelle politique du CBP est plus humaine car elle réduit la nécessité pour les migrants de payer des passeurs et des groupes criminels pour les faire traverser illégalement la frontière.

Les experts ont déclaré que de nombreux demandeurs d’asile ne paient plus les passeurs pour les faire traverser la frontière, mais se dirigent plutôt vers la frontière par leurs propres moyens, dans l’espoir de prendre rendez-vous sur l’application.

Mais les groupes criminels continuent d’exiger que ces migrants paient pour entrer sur leur territoire, selon les experts.

« Le viol fait partie du processus de torture pour obtenir de l’argent », a déclaré Bertha Bermúdez Tapia, sociologue à l’Université d’État du Nouveau-Mexique qui étudie les impacts de la politique de Biden sur les migrants à Tamaulipas.

Le cartel du Golfe et le cartel du Nord-Est sont tous deux actifs dans la région et kidnappent les migrants contre rançon, en particulier ceux qui arrivent sans la protection des passeurs, selon les analystes de la sécurité. Reuters n’a pas pu contacter les deux groupes.

Certains migrants sont également passer plus de temps dans la région dangereuse, en attendant d’obtenir un rendez-vous sur l’application. Des dizaines de milliers de personnes sont en compétition chaque jour pour 1 450 emplacementsselon les douanes et la protection des frontières (CBP) des États-Unis.

Un haut responsable du CBP basé à Washington a déclaré que le CBP était troublé par les informations faisant état de migrants agressés sexuellement dans les deux villes.

« C’est absolument quelque chose qui nous préoccupe », a déclaré le responsable, qui a requis l’anonymat comme condition de l’entretien.

Autorités américaines temporairement suspendu CBP One a rendez-vous en juin dans une autre ville frontalière de Tamaulipas, Nuevo Laredo, en raison de « problèmes d’extorsion et d’enlèvement », a déclaré le responsable.

Cependant, Miranda, porte-parole du DHS, a déclaré que les politiques de l’administration rendaient inutile l’attente à la frontière puisque les migrants pouvaient prendre rendez-vous depuis d’autres régions du centre et du nord du Mexique.

Plus de 250 000 migrants ont pris rendez-vous sur l’application CBP One, et plus de 200 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens sont entrés aux États-Unis par voie aérienne dans le cadre d’un programme humanitaire distinct de Biden, selon Statistiques du CBP.

‘PRENDS-LA’

Carolina a déclaré qu’elle était arrivée à Reynosa dans la nuit du 26 mai à bord d’un bus commercial avec son fils de 13 ans. Des hommes ont commencé à les suivre dès leur arrivée à la gare routière, a-t-elle expliqué.

«Ils ont dit que nous ne pouvions pas être là sans leur permission», a-t-elle déclaré depuis Chicago.

Le Département d’État américain prévient que les groupes criminels de Tamaulipas ciblent les bus « qui transportent souvent des passagers et exigent le paiement de rançons ».

Les hommes ont emmené Carolina dans une maison où elle a déclaré qu’elle et d’autres migrants avaient été violés.

Elle a déclaré qu’elle avait été libérée après que les membres de sa famille aient payé une rançon de 3 100 dollars. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le paiement. Elle n’a pas signalé l’attaque à la police, affirmant qu’elle n’en voyait pas l’utilité.

Une femme équatorienne a déclaré que pendant sa captivité à Reynosa, ses ravisseurs avaient laissé à plusieurs reprises un trafiquant de drogue la violer en échange de ses livraisons d’une poudre blanche, qu’elle soupçonnait être de la cocaïne.

Une nuit, elle a saisi sa figurine de l’enfant Jésus, a dépassé sur la pointe des pieds ses ravisseurs endormis et s’est échappée par la fenêtre. «Je fais encore des cauchemars», a-t-elle déclaré depuis le New Jersey en août.

À leur demande, Reuters ne divulgue pas les noms complets des survivants. Pour corroborer leurs récits, Reuters a examiné des rapports médicaux et psychologiques ; plaintes pénales et déclarations légales ; dossiers financiers, photos et vidéos fournis par les survivants, les avocats et les avocats.

Au premier semestre 2023, le parquet général de l’État a ouvert sept enquêtes pour viols sur des femmes étrangères. Quatre ont été ouvertes rien qu’au mois de juin.

Seule une des huit survivantes interrogées par Reuters a signalé l’attaque aux autorités : une Hondurienne qui a déclaré avoir été violée dans un camp de migrants à Matamoros fin mai. Personne n’a été arrêté, ont indiqué les autorités.

Olivia Lemus, présidente de la commission des droits de l’homme de Tamaulipas, a déclaré que les données officielles ne représentent qu’une fraction des cas. « Les migrants ont peur de déposer des plaintes », a déclaré Lemus. « Le fait qu’il n’y ait pas davantage de rapports ne signifie pas que ce crime n’a pas lieu. »

L’agence nationale mexicaine des migrations, l’agence de sécurité de Tamaulipas et le ministère mexicain des Affaires étrangères n’ont pas répondu aux questions sur les violences sexuelles contre les migrants.

Juan Rodriguez, directeur de l’agence de services aux migrants de Tamaulipas, a déclaré que l’agence était « attentive » à cette question.

« Malheureusement, il arrive parfois que des choses arrivent. Nous ne pouvons pas le nier.

Un migrant vénézuélien a déclaré avoir été kidnappé en mai à Reynosa par un cartel alors qu’il se rendait à la frontière pour son rendez-vous confirmé au CBP One. Il n’a pas pu réunir la totalité de la rançon de 800 dollars, il a donc été contraint de travailler pendant deux mois pour payer les 200 dollars restants, a-t-il déclaré.

Deux autres migrants qui ont déclaré avoir été détenus dans la maison pendant la même période ont confirmé que l’homme avait été forcé de travailler contre sa volonté et qu’ils avaient entendu des migrantes se faire violer.

Les nuits où le Vénézuélien était chargé de monter la garde auprès des autres migrants, il a déclaré avoir vu les membres du cartel demander au responsable de la maison la permission de violer les femmes de leur choix.

Il a dit que la réponse était toujours la même : « Emmenez-la ».