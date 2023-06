De plus en plus de locataires de la Colombie-Britannique dépensent des montants «de niveau de crise» pour le logement, selon l’indice des logements locatifs

La Colombie-Britannique a la plus forte proportion de locataires consacrant plus de la moitié de leur revenu au loyer et aux services publics au Canada, selon de nouvelles données publiées lundi.

La dernière édition du Indice canadien des logements locatifsune base de données de statistiques sur les logements locatifs développé par la BC Non-Profit Housing Association (BCNPHA), en partenariat avec Vancity, a constaté que 16 % des locataires en Colombie-Britannique dépensaient plus de 50 % de leur revenu pour couvrir le loyer et les services publics, un chiffre qui les expose à un risque accru d’itinérance.

L’Ontario et la Nouvelle-Écosse suivaient de près avec 15 et 13 %, respectivement.

L’indice a examiné les données du formulaire détaillé de recensement de 2021 et a constaté une augmentation substantielle des coûts de location depuis le dernier recensement de 2016, indique le BCNPHA. L’augmentation au cours de ces cinq années a été la plus marquée en Colombie-Britannique, où les loyers moyens ont augmenté de 30 %, et en Ontario, où les loyers ont augmenté de 27 %.

Près de 250 000 des plus de 660 000 ménages locataires en Colombie-Britannique paient un montant « inabordable » pour le logement, 30 % ou plus du revenu total du ménage étant consacré au loyer et aux services publics.

Au sein de ce groupe, plus de 100 000 paient plus de 50 %, ce qui est décrit comme un montant de « niveau de crise ».

Jill Atkey, PDG de la BC Non-Profit Housing Association, affirme que les derniers chiffres reflètent des années d’échec à investir dans le logement locatif.

« Les centaines de milliers de locataires [across Canada] luttant pour s’en sortir sur les marchés locatifs écrasants d’aujourd’hui, attendez-vous à ce que tous les niveaux de gouvernement et les parties prenantes de l’industrie travaillent ensemble pour résoudre cette crise », a déclaré Atkey dans un communiqué publié lundi.

Les chiffres brossent un tableau similaire aux données du recensement de 2021 recueillies par le défenseur fédéral du logement du Canada.

Il a révélé que la Colombie-Britannique se classe comme la province la plus inabordable pour le logement au Canada, en grande partie en raison du nombre de personnes payant des loyers élevés pour vivre au centre-ville de Vancouver.

Le surpeuplement est un problème

La BC Non-Profit Housing Association affirme que son analyse est unique dans sa comparaison des loyers, des revenus, du surpeuplement et de la qualité des logements selon les données démographiques.

Il a noté que la crise locative a touché de manière disproportionnée les ménages dirigés par des femmes et / ou des personnes racialisées sont plus susceptibles de faire face à une grave crise d’abordabilité.

Le rapport a soulevé des inquiétudes quant à l’état du parc locatif existant, 7 % des locataires de la Colombie-Britannique vivant dans des logements nécessitant des réparations majeures.

La recherche a révélé que 11 % des ménages locataires en Colombie-Britannique vivaient dans des « logements surpeuplés ». Les nombres les plus élevés ont été trouvés à Surrey avec 24 %.

Sur la côte7:41Location dans le Lower Mainland Les locataires et les propriétaires du Lower Mainland ressentent les effets de la hausse des coûts. La productrice d’histoires Caroline Chan plonge profondément pour voir comment les gens s’en sortent.

« Les gens manquent vraiment d’espace pour vivre, et ils se pressent de manière étrange pour que cela fonctionne », a déclaré Jens von Bergmann, un analyste basé à Vancouver qui examine les données sur le logement, la démographie et les transports.

Von Bergmann collecte des données de location à partir d’annonces en ligne depuis des années. Il dit qu’il y a eu une baisse des coûts de location au début de la pandémie de COVID-19, mais qu’ils n’ont cessé d’augmenter depuis.

Il dit que le loyer d’une chambre à coucher dans la région métropolitaine de Vancouver est en moyenne de 2 200 $ à 2 700 $ selon l’emplacement.

Penny Gurstein, codirectrice du Housing Research Collaborative de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré à CBC le mois dernier qu’un « manque choquant de direction » de la part des gouvernements a entraîné un manque de logements locatifs construits à cet effet.

« C’est vraiment à un niveau de crise », a déclaré Gurstein. « Nous avons besoin de tout le monde sur le pont autour de cela. »