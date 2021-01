WASHINGTON (AP) – Un nombre croissant de législateurs républicains se joignent à l’effort extraordinaire du président Donald Trump pour annuler l’élection, s’engageant à rejeter les résultats lorsque le Congrès se réunira la semaine prochaine pour compter les votes du collège électoral et certifier la victoire du président élu Joe Biden.

Le sénateur Ted Cruz du Texas a annoncé samedi une coalition de 11 sénateurs qui ont été enrôlés pour les efforts de Trump visant à renverser la volonté des électeurs américains.

Cela fait suite à la déclaration du sénateur Josh Hawley du Missouri, qui a été le premier à renverser la direction du Sénat en disant qu’il se joindrait aux républicains de la Chambre pour s’opposer aux décomptes de l’État lors de la session conjointe du Congrès de mercredi.

Le refus de Trump d’accepter sa défaite déchire le parti alors que les républicains sont obligés de faire des choix conséquents qui définiront les contours de l’ère post-Trump. Hawley et Cruz font tous deux partie des candidats potentiels à la présidentielle 2024.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, avait exhorté son parti à ne pas essayer de renverser ce que les responsables électoraux non partisans ont conclu être un vote libre et juste.

Les 11 sénateurs ont largement reconnu samedi qu’ils ne réussiraient pas à empêcher Biden d’être inauguré le 20 janvier après avoir remporté le collège électoral 302-232. Mais leurs défis, et ceux des républicains de la Chambre, représentent l’effort le plus radical pour annuler le résultat d’une élection présidentielle depuis la guerre civile.

« Nous ne prenons pas cette action à la légère », ont déclaré Cruz et les autres sénateurs dans un communiqué conjoint.

Ils ont promis de voter contre certains électeurs de l’État mercredi à moins que le Congrès ne nomme une commission électorale pour procéder immédiatement à un audit des résultats des élections. Ils se concentrent sur les États où Trump a soulevé des allégations non fondées de fraude électorale. Il est peu probable que le Congrès accepte leur demande.

Le groupe, qui n’a présenté aucune nouvelle preuve de problèmes électoraux, comprend les sens. Ron Johnson du Wisconsin, James Lankford de l’Oklahoma, Steve Daines du Montana, John Kennedy de la Louisiane, Marsha Blackburn du Tennessee et Mike Braun de l’Indiana, et les sens élus. Cynthia Lummis du Wyoming, Roger Marshall du Kansas, Bill Hagerty du Tennessee et Tommy Tuberville de l’Alabama.

L’histoire continue

Trump, le premier président à perdre une candidature à la réélection en près de 30 ans, a attribué sa défaite à une fraude électorale généralisée, malgré le consensus des responsables électoraux non partisans et même du procureur général de Trump selon lequel il n’y en avait pas. Sur les quelque 50 poursuites que le président et ses alliés ont intentées contre des résultats électoraux, presque toutes ont été rejetées ou abandonnées. Il a également perdu deux fois à la Cour suprême des États-Unis.

Les jours à venir ne devraient guère changer le résultat.

« Joe Biden sera inauguré le 20 janvier, et aucun coup de publicité ne changera cela », a déclaré la sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota, la plus haute démocrate du panel supervisant le décompte du collège électoral.

Klobuchar a déclaré que l’effort républicain pour créer une commission fédérale «pour remplacer les certifications d’État lorsque les votes ont déjà été comptés, recomptés, contestés et certifiés par l’État» est faux.

«C’est antidémocratique. Ce n’est pas américain. Et heureusement, cela échouera. En fin de compte, la démocratie prévaudra », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La convocation de la session conjointe pour compter les votes du collège électoral est généralement courante. Alors que des objections ont déjà fait surface – en 2017, plusieurs démocrates de la Chambre ont contesté la victoire de Trump – peu ont approché ce niveau d’intensité.

De l’autre côté de la fracture républicaine, le sénateur Ben Sasse du Nebraska, un autre candidat possible pour 2024, a exhorté ses collègues à «rejeter ce stratagème dangereux» qui, selon lui, menace les normes civiques du pays.

Pris au milieu est le vice-président Mike Pence, qui fait face à la pression croissante des alliés de Trump sur son rôle cérémoniel dans la présidence de la session de mercredi.

Plusieurs républicains ont indiqué qu’ils subissaient la pression de leurs électeurs chez eux pour montrer qu’ils se battaient pour Trump dans sa campagne sans fondement pour rester au pouvoir.

Le sénateur John Thune, le républicain de deuxième rang, a déclaré aux journalistes au Capitole que le leadership permettait aux sénateurs de «voter selon leur conscience».

Les remarques de Thune en tant que whip du GOP chargé d’arrondir les votes montrent que le leadership républicain ne met pas sa force derrière les demandes de Trump, mais permet aux sénateurs de choisir leur voie. Il a noté la gravité de la remise en question du résultat des élections.

«C’est un problème qui est incroyablement conséquent, incroyablement rare historiquement et qui crée un précédent», a-t-il déclaré. «C’est un gros vote.»

Pence sera attentivement surveillé alors qu’il préside ce qui est généralement un décompte des votes de routine au Congrès, mais se dirige maintenant vers une confrontation prolongée qui pourrait se prolonger jusqu’à mercredi soir, en fonction du nombre de défis à relever.

Un juge du Texas a rejeté un procès du représentant Louie Gohmert, R-Texas, et un groupe d’électeurs de l’Arizona essayant de forcer Pence à sortir de la simple cérémonie et à façonner le résultat du vote. Le juge de district américain Jeremy Kernodle, nommé par Trump, a rejeté la plainte vendredi soir.

Pour éviter un effondrement dramatique, McConnell a convoqué jeudi une conférence téléphonique avec les sénateurs républicains spécifiquement pour aborder la prochaine session conjointe et la logistique du décompte du vote, selon plusieurs républicains ayant accordé l’anonymat pour discuter de l’appel privé.

Le chef républicain a ostensiblement appelé Hawley à répondre aux questions sur son défi à la victoire de Biden, selon deux des républicains.

Mais il n’y a pas eu de réponse car Hawley était une non-présentation, ont déclaré les républicains.

Le bureau de Hawley a déclaré qu’il avait ensuite envoyé un courrier électronique à ses collègues pour expliquer son point de vue. Dans l’e-mail, Hawley a déclaré que les électeurs de chez eux étaient «en colère et désillusionnés» par le résultat des élections.

Le sénateur Pat Toomey, R-Pa., Qui a reconnu la victoire de Biden et a défendu les systèmes électoraux de son État comme valides et précis, a pris la parole, s’opposant à ceux qui contestent les résultats de la Pennsylvanie et indiquant clairement qu’il n’est pas d’accord avec les projets de contester le résultat, son bureau a déclaré dans un communiqué.

McConnell avait précédemment averti les sénateurs du GOP de ne pas participer à la levée d’objections, affirmant que ce serait un vote terrible pour les collègues. En substance, les législateurs seraient contraints de choisir entre la volonté du président sortant et celle des électeurs.

___

L’écrivain d’Associated Press Aamer Madhani à Chicago a contribué à ce rapport.