De plus en plus de Latinas vivent dans des États où l’avortement est interdit et soumis à des restrictions.

Les Latinas restent le plus grand groupe de femmes de couleur du pays touchés par les interdictions actuelles ou probables de l’avortement dans l’État plus d’un an après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade l’été dernier.

UN nouvelle analyse du Partenariat national pour les femmes et les familles et le National Latina Institute for Reproductive Justice, partagés pour la première fois avec NBC News, ont révélé que près de 6,7 millions de Latinas (43 % de tous les Latinas âgés de 15 à 49 ans) vivent dans 26 États qui ont interdit ou sont susceptible d’interdire les avortements.

Cela représente 200 000 Latinas de plus que l’année dernière, lorsque les organisations estimaient que près de 6,5 millions de Latinas étaient menacées par l’interdiction de l’avortement par l’État.

Les trois quarts des Latinas qui vivent dans des États où l’avortement est interdit ou restreint sont concentrés au Texas, en Floride et en Arizona, selon le rapport. Ils représentent près d’un tiers de tous les Latinas en âge de procréer dans le pays.

Le Texas, où les avortements sont interdits, abrite 2,9 millions de Latinas en âge de procréer. La Floride et l’Arizona, où les avortements sont restreints, abritent respectivement 1,4 million et 585 600 Latinas en âge de procréer.

De plus en plus de prestataires, de centres et de cliniques qui ont longtemps servi de points d’entrée permettant aux femmes de bénéficier de services de santé reproductive abordables tels que le contrôle des naissances et les soins de maternité, ont fermé leurs portes dans des États criblés d’interdictions et de restrictions sur l’avortement, a déclaré Lupe Rodríguez, directrice exécutive du National Latina Institute for Reproductive Justice, a déclaré à NBC News.

« Les conditions sur le terrain et sur le plan politique se sont en réalité aggravées dans de nombreux États », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas vraiment eu de changement en termes de modification du paysage politique et législatif pour que tout puisse s’améliorer. »

Vingt-six États, pour la plupart situés dans le Sud et le Midwest, ont interdit ou restreint considérablement les avortements, selon le Institut Guttmacher, une organisation non gouvernementale de recherche et de politique qui suit les droits reproductifs. Les avortements restent protégés dans une certaine mesure dans 24 États.

Plus de 3,1 millions de Latinas concernées par ces interdictions actuelles et futures de l’avortement sont déjà mères, selon le rapport. Environ 27 % d’entre eux ont des enfants de moins de 3 ans.

Refuser aux femmes les soins liés à l’avortement peut avoir un impact négatif sur la sécurité économique et le développement de leurs enfants, une étude trouvée.

Une autre étude ont constaté que les femmes qui s’étaient vu refuser l’accès à l’avortement connaissaient de pires résultats économiques et de santé mentale que les femmes qui avaient reçu des soins.

Le manque croissant d’accès à la santé reproductive et à l’avortement peut de plus en plus amener les mères et leurs familles à faire face à de moins bons résultats en matière de santé, selon Rodríguez, car de plus en plus de personnes sont obligées de traverser plusieurs frontières étatiques pour accéder aux soins en temps opportun. C’est une tâche difficile, a-t-elle ajouté, compte tenu des frais de déplacement et de garde d’enfants. Il existe également des risques supplémentaires pour ceux qui n’ont pas de statut d’immigration légal et peuvent être confrontés au risque d’expulsion s’ils parcourent plus de 100 miles à l’intérieur du pays, où sont installés les points de contrôle de la patrouille frontalière.

« Frapper sur tous les fronts »

Plus de 3 millions de Latinas vivant dans des États où l’avortement devient de plus en plus inaccessible étaient « économiquement précaires » ou vivaient dans des familles inférieures à 200 % du seuil de pauvreté fédéral, selon le rapport.

Plus de 1,4 million de Latinas dans les 26 États étudiés travailler dans le secteur des services. Ces emplois sont souvent peu rémunérés et n’ont pas accès à l’assurance maladie et aux congés payés, entre autres avantages, ce qui complique leur capacité à se permettre et à accéder à l’avortement et à d’autres formes de soins de santé reproductive.

« Le rapport montre également à quel point la justice économique est étroitement liée à la justice reproductive », a déclaré Candace Gibson, directrice des relations gouvernementales à l’Institut national Latina pour la justice reproductive et co-auteur du rapport. « Nous ne pouvons pas en avoir une sans L’autre. »

Ces restrictions sur l’avortement et l’accès à la santé reproductive surviennent alors que de nombreux enfants latino-américains et leurs familles ont été plus durement touchés par l’expiration d’une extension temporaire du crédit d’impôt pour enfants. Ce programme a offert aux parents de tout le pays un petit répit financier face aux turbulences économiques de la pandémie de Covid, ainsi qu’à la fin du financement fédéral des services de garde d’enfants, a souligné Katherine Gallagher Robbins, une autre co-auteure du rapport.

« À l’heure actuelle, les familles, et en particulier les familles Latinx, sont frappées sur tous les fronts, lorsqu’il s’agit de ce lien entre la justice reproductive et économique », a-t-elle déclaré.

Les méfaits de l’interdiction de l’avortement sont encore exacerbés par la désinformation ciblant les communautés hispaniques, diffusant souvent des mensonges sur la légalité de l’avortement et les implications de cette procédure sur la santé.

Bien que ce soit « un tableau sombre pour beaucoup de familles », Rodríguez a souligné le travail des fonds pour l’avortement et d’autres réseaux qui continuent d’aider les personnes ayant besoin d’avorter malgré les défis.

Changer la loi pour rétablir l’accès à l’avortement « est évidemment essentiel », a déclaré Shaina Goodman, co-auteur du rapport. « Mais il s’agit également de s’attaquer aux obstacles systémiques de longue date à l’égalité et à l’équité, depuis l’accès à des soins de santé abordables jusqu’à la présence de prestataires culturellement compétents. »