Avec des salaires érodés par l’inflation à trois chiffres, les Vénézuéliens bénéficiant de primes de Noël ne peuvent pas acheter de cadeaux, de vêtements ou même de plats traditionnels des fêtes comme le «hallaca», un gâteau de maïs enveloppé de feuilles de plantain.

«Vous travaillez toute l’année pour acheter quelque chose pour vos enfants, et avec le bonus, vous ne pouvez rien leur acheter. C’est comme s’il n’y avait plus de Noël », explique Marlei Lopez, une infirmière qui vit dans un quartier populaire de Caracas.

Le salaire de Lopez ne couvre même pas ses besoins de base. Elle envoie ses enfants à un approvisionnement alimentaire local pour le déjeuner. Elle y fait du bénévolat pendant son temps libre et aide à préparer les repas de 100 enfants.

Selon le Programme alimentaire mondial, un Vénézuélien sur trois a du mal à obtenir suffisamment de calories au quotidien. La plupart des personnes qui travaillent encore gagnent moins que l’équivalent de 2 $ par mois.

Lopez a déclaré qu’elle avait reçu une prime de Noël d’un peu moins de 3,2 millions de bolivares. C’est moins de 2,40 $ au taux de change actuel, ce qui lui permet d’acheter juste un kilo de semoule de maïs et quelques grammes de beurre.

La crise a particulièrement frappé les enfants, les femmes et les personnes âgées, et les organisations caritatives travaillent dur pour maintenir l’esprit de Noël vivant.

Angeles Lopez a déclaré que son église située dans un quartier de la classe moyenne de la capitale offrait des repas gratuits aux pauvres chaque week-end. Le samedi, les membres de l’Église ont distribué des jouets – dont certains avaient l’habitude – aux enfants qui mangeaient régulièrement dans la soupe populaire.

«Les gens meurent de faim. Et cette année, nous avons également remarqué qu’il y a un grand besoin de vêtements », a déclaré Lopez. « Nous sommes heureux d’avoir pu collecter des jouets pour faire plaisir aux enfants. »

De nombreux Vénézuéliens trouvent la salle de Noël traditionnelle du pays inaccessible.

La tarte au maïs contient du bœuf haché, du porc, des olives, des raisins secs et quelques tranches d’oignon et de poivron rouge. Certains de ces ingrédients sont importés et sont maintenant principalement vendus pour des dollars américains dans les magasins et les étals du marché, ce qui les rend presque impossible pour un Vénézuélien à salaire fixe de les payer. Même les oignons domestiques coûtent environ 2,7 millions de bolivares pour un kilo, soit 2,2 livres.

«La plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Ils ne peuvent plus faire de hallaca », a déclaré Rosa Montilla, retraitée, alors qu’elle chauffait des hallaças dans une soupe populaire de Somos Panas, une organisation à but non lucratif qui organise des repas de Noël pour les enfants.

«Nous cuisinons pour 100 enfants ici chaque jour», dit-elle. «Pouvez-vous imaginer ce que feraient leurs parents s’ils n’avaient pas cette soupe populaire?

Montilla a déclaré qu’elle devrait réduire ses dépenses, malgré sa propre pension de sa carrière d’infirmière et la retraite de son défunt mari. Ensemble, ils valent moins de 1 $ chaque mois.

Le président Nicolas Maduro a déclaré que son gouvernement socialiste vend des ingrédients pour les repas de Noël à «des prix équitables», mais beaucoup craignent qu’il n’y ait pas assez de produits subventionnés pour circuler. L’année dernière, des manifestations ont éclaté dans certains quartiers en raison des problèmes d’obtention de cuisses de porc promises par le gouvernement à bas prix et de la distribution par les programmes sociaux de l’État de coupes de porc moins attrayantes.

Au milieu de ce sombre panorama, des hommes traversent Caracas déguisés en Père Noël, essayant de faire sourire les enfants.

«J’ai fait du vélo dans toute la ville», a déclaré Antonio Prieto, un triathlète qui a passé 40 ans à se déguiser en Père Noël en décembre.

« Noël est spécial pour moi et pour les enfants et nous devons trouver un moyen d’en profiter », a-t-il déclaré. « Je fais du vélo, je salue les enfants, je vois leurs visages heureux et cela me donne une grande satisfaction. »