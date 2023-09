De plus en plus de femmes gagnent désormais autant que leur mari, mais elles gagnent toujours plus à la maison.

New York

CNN

—



Peu de femmes seront surprises d’apprendre que même lorsque les femmes gagnent à peu près autant que leurs maris ou plus, une nouvelle étude du Pew Research Center révèle qu’elles consacrent toujours plus de temps aux tâches ménagères et à la garde des enfants, tandis que leurs maris consacrent plus de temps au travail rémunéré et loisirs.

« Même si les contributions financières sont devenues plus égales dans les mariages, la façon dont les couples partagent leur temps entre le travail rémunéré et la vie familiale reste déséquilibrée », a noté Pew.

Alors, qui gagne quoi ?

Pew a découvert que dans 29 % des mariages hétérosexuels actuels, les femmes et les hommes gagnent à peu près le même revenu (environ 60 000 dollars chacun). « Les maris dans les mariages égalitaires consacrent environ 3,5 heures de plus par semaine aux activités de loisirs que les épouses. Les épouses de ces mariages consacrent environ 2 heures de plus par semaine aux soins que les maris et environ 2,5 heures de plus aux tâches ménagères », note l’étude.

Dans 55 % des mariages hétérosexuels, les hommes sont le principal ou l’unique soutien de famille, gagnant en moyenne 96 000 $ contre 30 000 $ pour leur femme.

Parallèlement, dans 16 % des mariages, les épouses gagnent plus que leur mari en tant que principal (10 %) ou unique soutien de famille (6 %). Dans ces mariages, les femmes gagnent en moyenne 88 000 dollars contre 35 000 dollars pour leur mari.

Parmi toutes ces catégories, la seule dans laquelle les hommes consacrent plus de temps à s’occuper de leurs femmes que leurs épouses est celle où la femme est l’unique soutien de famille. Et le temps consacré par semaine aux tâches ménagères dans ces mariages est réparti également entre les maris et les femmes.

Dans tous les cas, il s’agit d’un grand changement par rapport à il y a 50 ans – lorsque, par exemple, les maris étaient le principal soutien de famille dans 85 % des mariages.

Aujourd’hui, les femmes les plus susceptibles d’être le principal ou l’unique soutien de famille peuvent varier selon l’âge, la situation familiale, l’éducation et la race.

Par exemple, Pew a découvert que les femmes noires sont « significativement plus susceptibles » que les autres femmes de gagner plus que leur mari. Par exemple, 26 % des femmes noires gagnent plus à la maison que leur mari, contre seulement 17 % des femmes blanches et 13 % des femmes hispaniques.

Mais les femmes noires titulaires d’un diplôme universitaire ou supérieur et ayant peu d’enfants à la maison sont également parmi les plus susceptibles de gagner à peu près le même salaire que leur mari.

Ces chiffres sont rapportés dans le contexte des attitudes de la société quant à savoir qui devrait gagner le plus et comment les soins devraient être répartis entre les conjoints.

Près de la moitié des Américains (48 %) interrogés dans l’enquête Pew ont déclaré que les maris préfèrent gagner plus que leurs femmes, tandis que 13 % ont déclaré que les hommes préféreraient que leurs femmes gagnent à peu près le même salaire qu’eux.

Que veulent les femmes ? Vingt-deux pour cent des Américains ont déclaré que la plupart des femmes voulaient un mari qui gagne plus, tandis que 26 % ont déclaré que la plupart voudraient un homme qui gagne à peu près le même salaire.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de fonder une famille, 77 % déclarent que les enfants se portent mieux lorsque les deux parents se concentrent à parts égales sur leur travail et sur la garde des enfants. Seulement 19 % ont déclaré que les enfants se portent mieux lorsque leur mère se concentre davantage sur la vie familiale et que leur père se concentre davantage sur son travail.

L’étude Pew s’appuie sur trois sources de données : les données sur les revenus provenant de l’enquête sur la population actuelle du recensement américain ; les données de l’American Time Use Survey et d’une enquête représentative à l’échelle nationale sur les attitudes du public auprès de 5 152 adultes américains menée en janvier.