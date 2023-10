De plus en plus de démocrates mettent en garde Biden sur la manière dont Israël mène l’assaut sur Gaza

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

WILMINGTON, Delaware — Le soutien inébranlable du président Biden à Israël est confronté à une pression croissante alors que certains de ses plus fervents partisans au sein de son parti mettent en garde contre la manière dont la réponse israélienne est mise en œuvre. Biden a résisté aux appels à rejoindre d’autres démocrates qui recherchent un cessez-le-feu, et a largement évité de commenter la manière dont Israël mène une nouvelle phase dans une guerre dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti ce week-end qu’elle « serait longue et difficile.”

Mais ces derniers jours, d’autres démocrates ont critiqué de manière ostensible le rythme de l’aide humanitaire, la panne des communications et la montée en puissance de l’aide humanitaire. bilan des morts parmi les civils palestiniens. Alors que l’un des alliés les plus proches des États-Unis se prépare désormais à un conflit potentiellement prolongé, ils ont également exprimé leurs inquiétudes quant à savoir si Israël avait des objectifs clairs et réalisables alors qu’il menait une attaque terrestre majeure.

Dans un récent déménager, un groupe de plus de deux douzaines les sénateurs, dont Chris Murphy (Démocrate du Connecticut), Chris Van Hollen (Démocrate du Maryland) et le sénateur Jeff Merkley (Démocrate de l’Oregon), ont appelé Biden à travailler avec Israël, l’Égypte et les Nations Unies pour atteindre leurs objectifs. du carburant à Gaza au milieu de la crise humanitaire.

« Nous devons soutenir le droit d’Israël à se défendre. Le Hamas doit être tenu responsable. » Murphy a écrit sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. « Mais si l’Amérique veut payer une grande partie du coût de la guerre, alors bien sûr, nous devons nous soucier du plan de guerre. Ce ne serait pas bien de financer un plan qui ne fonctionne pas.»

La vision du monde d’aujourd’hui : l’offensive israélienne à Gaza suscite une vague de protestation mondiale

Biden s’est entretenu dimanche après-midi avec Netanyahu pour la première fois depuis qu’Israël a étendu ses opérations terrestres à Gaza, et le président, selon la Maison Blanche, « a souligné la nécessité d’augmenter immédiatement et de manière significative le flux d’aide humanitaire pour répondre aux besoins des civils à Gaza ».

Les critiques émanant des membres de son parti créent de nouveaux défis pour Biden, qui s’est si étroitement aligné sur Israël et sur son droit de riposter qu’il court le risque d’être tenu responsable de la manière dont Israël mène sa réponse. Les responsables de l’administration affirment qu’ils demandent des comptes à Israël – et qu’ils partagent certaines des mêmes préoccupations que leurs collègues démocrates – mais mènent souvent une partie de la diplomatie tendue en privé.

“Nous les avons pressés sur des questions telles que les objectifs et l’adéquation des moyens aux objectifs, sur les questions tactiques et stratégiques associées à cette opération”, a déclaré Jake Sullivan, conseiller américain à la sécurité nationale, sur CNN lors d’une des nombreuses interviews diffusées dimanche. « Mais nous avons fait tout cela à huis clos. Je ne vais donc pas caractériser ici aujourd’hui la nature spécifique de ces conversations.

Il a reconnu que la situation sur le terrain était complexe. « Le Hamas fait tout son possible pour rendre les choses plus difficiles. Ils se cachent parmi ces civils, s’intègrent parmi eux et transforment ces civils en boucliers humains », a-t-il déclaré, mais il a ajouté que cela ne dégageait pas Israël de la responsabilité d’éviter les pertes civiles.

« Le gouvernement israélien devrait utiliser tous les moyens possibles à sa disposition pour faire la distinction entre les terroristes du Hamas, qui sont des cibles militaires légitimes, et les civils, qui ne le sont pas », a déclaré Sullivan.

Pourtant, Sullivan a largement évité de dire s’il pensait que le gouvernement israélien le faisait. Il a également précisé que cela relevait en fin de compte de la responsabilité des Israéliens et non des Américains.

« Nous continuerons à discuter avec nos homologues israéliens. Nous continuerons à poser des questions difficiles sur la façon dont ils réfléchissent à cela, comment ils procèdent », a-t-il déclaré sur ABC News. « Mais, en fin de compte, ce sont leurs décisions. C’est leur action, et ils sont les mieux placés pour pouvoir répondre aux questions sur la façon dont cela se déroule.

Les États-Unis, en changement de politique, appellent à des pauses humanitaires à Gaza

Selon la lecture par la Maison Blanche de l’appel entre Biden et Netanyahu, les dirigeants ont parlé de Gaza et des efforts visant à libérer les otages, y compris les citoyens américains portés disparus et susceptibles d’être détenus par le Hamas.

« Le président a réitéré qu’Israël a pleinement le droit et la responsabilité de défendre ses citoyens contre le terrorisme et a souligné la nécessité de le faire d’une manière conforme au droit humanitaire international qui donne la priorité à la protection des civils », selon le résumé de l’appel.

Biden s’est également entretenu dimanche avec le président égyptien Abdel Fatah El-Sisi de la tentative d’accélérer l’aide à Gaza. « Ils ont également discuté de l’importance de protéger les vies civiles, du respect du droit humanitaire international et de garantir que les Palestiniens de Gaza ne soient pas déplacés vers l’Égypte ou tout autre pays », selon la Maison Blanche.

Dans la déclaration des 25 sénateurs, ils se sont concentrés sur l’acheminement du carburant vers Gaza pour garantir que les hôpitaux puissent traiter les patients et que les stations de pompage d’eau puissent fournir de l’eau potable.

Murphy a également averti qu’un conflit terrestre prolongé pourrait bénéficier au Hamas, et il se demande également ce qui comblerait le vide si le réseau était éliminé, étant donné que le Hamas fournit actuellement des services gouvernementaux.

« Il semble assez probable qu’une opération israélienne longue et illimitée – comme nos campagnes désastreuses en Irak et en Afghanistan – qui coupe le carburant, l’eau et l’internet et entraîne des dégâts civils généralisés créera autant de militants du Hamas qu’elle en éliminera », a-t-il déclaré. écrit le Xla plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le sénateur Brian Schatz (Démocrate d’Hawaï), qui a également signé la déclaration, a déclaré samedi soir qu’il était « profondément préoccupé » par la coupure des communications à Gaza.

« Il existe déjà une situation humanitaire désastreuse, notamment une proximité dangereuse des opérations militaires pour les civils et des quantités insuffisantes de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant. » il a écrit sur X.

« Le fait que plus de deux millions d’habitants de Gaza ne soient pas en mesure de communiquer entre eux ou avec le monde extérieur risque d’entraîner une nouvelle spirale de la crise, ce qui entraverait le travail essentiel des groupes humanitaires et des journalistes sur le terrain », a-t-il ajouté. “J’appelle au rétablissement immédiat des communications complètes.”

Israël a coupé les communications avec Gaza vendredi, créant un black-out quasi total qui a coupé les Palestiniens du reste du monde. Les communications ont partiellement repris dimanche et les États-Unis ont fait pression sur le gouvernement israélien pour qu’il les rétablisse, selon un haut responsable américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de négociations sensibles.

La représentante Pramila Jayapal (Démocrate du Michigan), une alliée progressiste qui a soutenu la candidature de Biden à la réélection, a déclaré qu’elle craignait que Biden ne soit en décalage avec l’électorat américain dans son ensemble et perde le soutien dont il a besoin parmi les jeunes électeurs. se mobiliser pour sa réélection.

“Il a été courageux sur le front national”, a déclaré Jayapal sur “Meet the Press” de NBC News. “Le président doit être tout aussi courageux sur cette question.”

“Je suis certainement préoccupée par son approche à ce sujet”, a-t-elle ajouté. «Je veux que le président Biden soit le prochain président et il doit nous appeler à une position morale plus élevée.»

Les commentaires de Jayapal sur Israël ont suscité des critiques dans le passé, en particulier cet été lorsqu’elle a qualifié Israël d’« État raciste ». Elle est ensuite revenue sur cette déclaration, affirmant qu’elle voulait dire que certaines personnes et certaines politiques du gouvernement de Netanyahu étaient racistes.

Dimanche, Jayapal a exprimé ses inquiétudes quant au fait que la position de Biden sur les combats actuels à Gaza pourrait finalement lui nuire politiquement dans son pays.

“Je pense qu’il va être mis au défi d’expliquer aux gens une question d’une telle importance morale”, a-t-elle déclaré. « Le peuple américain est en réalité assez loin de la position du président et même du Congrès, la majorité du Congrès, sur Israël et Gaza. »

« Ils soutiennent le droit d’Israël à se défendre et à exister. Mais ils ne soutiennent pas qu’un crime de guerre soit échangé contre un autre crime de guerre. Et je pense que le président doit faire attention à cela.

UN nouvelle enquête Gallup a indiqué certains des défis auxquels Biden est confronté pour renforcer le soutien des membres de son propre parti. Sa cote de popularité parmi les démocrates a chuté de 11 points de pourcentage au cours du mois dernier, ce qui en fait la pire évaluation de son propre parti depuis son entrée en fonction.

Dans l’enquête menée du 2 au 23 octobre, environ 75 pour cent des démocrates approuvent le travail qu’il fait. Cette forte baisse du nombre de membres de son propre parti porte son taux d’approbation global à 37 pour cent, soit une baisse de quatre points pour correspondre à son plus bas niveau personnel.

Gallup a noté que même si l’enquête n’est pas conçue pour fournir des estimations statistiquement fiables au cours de sa période de sondage de trois semaines, les résultats quotidiens « suggèrent fortement que l’approbation de Biden par les démocrates a fortement chuté à la suite des attaques du 7 octobre par le Hamas et de la promesse de Biden. de soutien total à Israël le même jour.

Gallup a également trouvé plus tôt cette année que, pour la première fois, les sympathies des démocrates pour les Palestiniens avaient dépassé celles pour les Israéliens. Cette enquête de mars a révélé que parmi les démocrates, 49 pour cent ont déclaré que leurs sympathies au Moyen-Orient allaient davantage vers les Palestiniens, contre 38 pour cent qui ont déclaré les Israéliens.