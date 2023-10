De plus en plus de crimes violents sont commis avec des armes à feu en Californie

Bien que la criminalité globale en Californie soit en baisse par rapport aux sommets historiques, les données du Centre de statistiques sur la justice pénale du ministère de la Justice suggèrent que les crimes violents sont en augmentation depuis 2014.

Et les experts notent désormais une autre tendance inquiétante : l’utilisation accrue d’armes à feu dans les homicides et les voies de fait graves.

Une vague de fusillades de masse, notamment des meurtres cette année dans une salle de danse de Monterey Park, une champignonnière à Half Moon Bay et un bar de Trabuco Canyon, mettent en évidence le problème.

« C’est particulièrement ces dernières années que nous avons constaté une augmentation des crimes violents impliquant des armes à feu », a déclaré Magnus Lofstrom, directeur politique de la justice pénale et chercheur principal au Public Policy Institute of California, non partisan.

En 2020, les homicides par arme à feu ont augmenté de 40,6 % et les agressions avec arme à feu de 29 % par rapport à l’année précédente, selon une analyse du Times des données du ministère de la Justice.

La tendance s’est poursuivie en 2021, chaque catégorie de délits ayant augmenté de 8 % avant de diminuer d’autant en 2022, année la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles. Mais le taux pour 2022 reste nettement supérieur aux chiffres d’avant la pandémie. Les armes à feu ont été utilisées dans 71,2 % des homicides et 21,8 % des agressions en 2022, contre respectivement 68 % et 16,9 % en 2019.

Après une montée abrupte, il est « un peu encourageant qu’il redescende » l’année dernière, a déclaré Lofstrom.

La dernière fois que les armes à feu ont été impliquées dans un pourcentage aussi élevé de crimes violents, c’était « au plus fort de notre vague de crimes violents », au début des années 1990, a déclaré Lofstrom. Même si le taux d’utilisation des armes à feu dans les crimes était similaire, beaucoup plus de crimes ont été commis à cette époque, a-t-il déclaré.

Lofstrom n’a pas spéculé sur les raisons pour lesquelles les armes à feu étaient utilisées plus souvent, bien que l’augmentation globale de la criminalité pendant la pandémie ait été largement rapportée.

Les crimes violents et les crimes contre les biens ont tous deux légèrement augmenté d’une année sur l’autre en 2022, selon les données du ministère de la Justice. Le taux d’homicides a chuté d’environ 5 %, mais reste en hausse de près de 24 % par rapport à 2017.

Le taux de crimes contre les biens était inférieur de 7 % l’année dernière à celui de 2017.

Le pourcentage de crimes impliquant des armes à feu varie considérablement selon les plus grands comtés de l’État. Analyse du Institut de politique publique de Californie montrent les comtés de San Joaquin et d’Alameda avec les taux de violence armée les plus élevés parmi les principaux comtés, et les comtés d’Orange, de San Diego et de San Mateo avec les plus bas.

Près de 40 % des crimes violents dans les comtés de San Joaquin et d’Alameda impliquaient des armes à feu en 2022. Dans les comtés d’Orange et de San Diego, le taux était de 14 %. Dans le comté de Los Angeles, le taux était relativement élevé, soit 27 %.

Environ 90 % des homicides impliquaient des armes à feu dans les comtés de San Joaquin et d’Alameda, contre 38 % dans le comté de San Mateo.

Dans le comté d’Alameda, près de la moitié des vols impliquaient des armes à feu, tandis que dans le comté de San Diego, 15 % des vols impliquaient des armes à feu.

Ces taux plus élevés surviennent au milieu d’une campagne à l’échelle de l’État visant à renforcer les lois sur les armes à feu, qui sont déjà parmi les plus strictes du pays.

« La Californie possède les lois sur la sécurité des armes à feu les plus strictes du pays et a été un pionnier en matière de réforme de la sécurité des armes à feu au cours des 30 dernières années », selon le Centre juridique Giffordsune organisation anti-violence armée.

La semaine dernière, le gouverneur Newsom a signé nouvelle réglementation sur le contrôle des armes à feu dans la loi, qui comprenait ce que le bureau du gouverneur a décrit comme un « premier effort au pays » visant à générer des fonds sur la vente de balles pour améliorer la sécurité des écoles. « Le taux de mortalité par arme à feu en Californie est 43 % inférieur à celui du reste du pays », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a cité un rapport du Brady Center to Prevent Gun Violence, qui notait que « de 1993 à 2017, le taux de mortalité par arme à feu en Californie a diminué de 55 %, soit près de quatre fois la baisse observée dans le reste du pays ».

Toutefois, au cours des cinq années suivantes, ces chiffres ont probablement augmenté, selon les experts, car les armes à feu ont été utilisées dans des crimes plus violents.