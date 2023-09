De plus en plus de couples non mariés achètent une maison ensemble – NBC New York

Les couples non mariés représentent 18 % de tous les accédants à la propriété pour la première fois, selon un rapport de la National Association of Realtors.

De nombreux jeunes couples non mariés vivent ensemble, souvent pour des raisons financières.

Même si ces couples sont impatients de devenir propriétaires, ils doivent prendre en compte certains éléments avant de devenir propriétaires.

De plus en plus de couples deviennent propriétaires avant de faire le nœud.

Les couples non mariés représentent 18 % de tous les premiers acheteurs de maison, contre seulement 4 % en 1985, selon une étude. Rapport 2022 par l’Association nationale des agents immobiliers.

L’organisation a envoyé une enquête par courrier en juillet 2022 et a reçu un total de 4 854 réponses d’acheteurs ayant acheté une résidence principale entre juillet 2021 et juin 2022.

« Les couples non mariés sont en augmentation [as homebuyers] et maintenant ils sont au point le plus élevé que nous ayons enregistré », a déclaré Jessica Lautz, vice-présidente de la recherche de la National Association of Realtors, basée à Washington, DC.

L’achat d’une maison est un engagement plus important que la location. Ainsi, même si ces couples peuvent être désireux de devenir propriétaires d’une maison, ils doivent prendre en compte certaines choses avant d’acheter une propriété ensemble.

« L’abordabilité du logement est vraiment un combat »

De nombreux jeunes couples non mariés vivent ensemble, souvent pour des raisons financières. Aux États-Unis, environ trois couples non mariés sur cinq vivent avec leur partenaire, selon un rapport du Centre de psychologie prospère.

Scission le coût du logement, qui peut représenter une part importante de votre budget, est logique.

Néanmoins, contrairement aux acheteurs de maison mariés, près de la moitié des personnes non mariées – 46 % – ont fait des sacrifices financiers, notamment en recherchant un emploi secondaire, pour financer leur achat, selon le rapport du NAR.

« L’abordabilité du logement est vraiment un combat, donc rassembler vos finances en tant que couple non marié peut avoir beaucoup de sens pour avancer sur cette transaction », a déclaré Lautz, qui est également économiste en chef adjoint du NAR.

Le couple non marié typique qui achète une maison ensemble pour la première fois était composé d’environ 32 ans de la génération Y avec un revenu moyen combiné de 72 500 $, selon Lautz. De plus, ces acheteurs étaient plus susceptibles que les couples mariés de recevoir des prêts — 4 % contre 3 % — ou de recevoir de l’argent de leurs amis et de leur famille — 12 % contre 7 %.

L’une des raisons pour lesquelles les personnes célibataires peuvent décider d’acheter une maison avec leur partenaire est la force du nombre que les offres de jumelage lorsqu’il s’agit de se qualifier pour un financement, car les prix de l’immobilier et les taux d’intérêt restent élevés, a déclaré Melissa Cohn, vice-présidente régionale de William Raveis Mortgage. à New York.

Même si l’on pourrait soutenir que les couples devraient simplement se marier s’ils investissent déjà dans une maison, certaines personnes peuvent choisir de séparer certaines choses, comme leur succession.

« Il y a des raisons pour lesquelles les gens ne se marient pas ; ce n’est pas automatique de nos jours », a noté Cohn.

Mais les couples non mariés devraient envisager avec prudence de s’engager à une telle échelle.

Il n’existe souvent aucune protection juridique sur laquelle ils peuvent s’appuyer, a déclaré Cohn. Si une personne décide de partir, l’autre peut se retrouver avec la totalité de l’hypothèque et ne pas être en mesure de se le permettre, a-t-elle déclaré.

Comment sécuriser les investissements de chacun

« Pour sortir d’un mariage, il faut divorcer, donc il y a plus de résistance », a déclaré Cohn. « Si vous êtes un couple non marié, vous n’avez aucune obligation légale envers cette autre partie. »

Cependant, il est contre-intuitif pour quiconque d’arrêter de faire ses versements hypothécaires, car cela ruinerait son crédit, a-t-elle ajouté.

Pour protéger leurs investissements dans la propriété, les couples non mariés doivent réfléchir attentivement au titre de la propriété. Cela permet de définir les droits légaux et la propriété de chaque partenaire, ainsi que ce qui arrive à la maison si l’un d’eux décède.

Parlez à un avocat de vos options. Ces options pourraient inclure le titre de propriété en tant que propriété conjointe avec droits de survie, si la propriété est égale, ou en tant que propriété commune si l’un des partenaires contribue davantage financièrement.

Les couples pourraient également envisager de recourir à une société à responsabilité limitée ou à une autre entité, a suggéré Cohn. « En prenant le titre d’une entité comme une LLC ou un partenariat, vous pouvez mieux préciser et définir qui est responsable de quelle partie », a-t-elle déclaré.

Ils peuvent également protéger leur part des investissements en les décrivant dans un accord de propriété. Il définit qui est responsable de l’hypothèque, combien chaque personne verse la mise de fonds, qui paie l’assurance et les réparations de la maison, a ajouté Cohn.

Cela peut être une bonne idée si une personne a un revenu plus élevé que l’autre, a-t-elle ajouté.

Quatre facteurs que les acheteurs de maison célibataires devraient prendre en compte

Voici quatre choses que le planificateur financier agréé Cathy Curtisfondateur et PDG de Planification financière Curtisà Oakland, en Californie, affirme que les couples non mariés devraient réfléchissez avant d’acheter propriété ensemble :

1. Évaluez soigneusement le recours aux comptes de retraite pour obtenir un acompte : Bien que ce ne soit généralement pas la meilleure idée de puiser dans les fonds de retraite, les millennials ont encore des années pour récupérer, a déclaré Curtis, qui est également un Membre du Conseil des conseillers financiers de CNBC. « La réalité est que, pour la plupart des millennials, c’est là que se réalise la majeure partie de l’épargne. »

Fonds dans un IRA traditionnel peut être utilisé pour un premier achat de maison, jusqu’à la limite à vie de 10 000 $. Le montant sera imposé aux taux ordinaires l’année du retrait, mais ne sera pas soumis à une pénalité de 10 % s’il s’agit d’un premier achat de maison, a déclaré Curtis.

Les Roth IRA sont également accessibles, mais les règles doivent être suivies de près, a déclaré Curtis. Vous pouvez généralement retirer vos cotisations à tout moment sans encourir d’impôts ni de pénalités, mais il existe exigences d’âge et de temps pour que les investissements retirés soient considérés comme une distribution admissible.

De nombreuses entreprises autorisent leurs employés à emprunter sur leurs plans 401(k). Un employé peut emprunter 50 % de leur solde investi, jusqu’à un maximum de 50 000 $. « Si une personne possède 100 000 $ ou plus, elle peut emprunter 50 000 $ », a déclaré Curtis. « S’ils ne disposent que de 70 000 $, ils peuvent emprunter jusqu’à 35 000 $. »

Les prêts doivent être remboursés sur cinq ans ou intégralement en cas de cessation d’emploi.

2. Examinez les rapports et les scores de crédit pour vous assurer d’obtenir le meilleur taux hypothécaire possible : Assurez-vous qu’il n’y a pas d’inexactitudes, payez soigneusement vos factures à temps et réduisez autant que possible votre niveau d’endettement avant l’achat. Gardez à l’esprit que les prêteurs examineront les scores des deux partenaires si les deux figurent sur la demande de prêt hypothécaire.

3. Maintenir l’activité de crédit à un niveau bas: Évitez d’effectuer des achats importants avec des cartes de crédit, ainsi que d’ouvrir ou de fermer de nouvelles marges de crédit, car l’un de ces éléments pourrait affecter votre pointage de crédit.

4. Économisez de l’argent sur un compte d’épargne à haut rendement : Au lieu de conserver votre épargne en mise de fonds en bourse, envisagez d’utiliser un compte d’épargne à haut rendement. « Le marché pourrait chuter au moment où les liquidités sont nécessaires », a ajouté Curtis. « Heureusement, les tarifs sont très bons en ce moment. »